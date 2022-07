Mitten in Basel weiden jetzt Schafe

Stadttiere Nur wenige Meter vom Wettsteinplatz entfernt: Hier grasen jetzt Schafe Die Rheinfelderstrasse in Basel hat neue Bewohner: Seit einigen Tagen stehen Schafe auf einer Wiese vor Alterswohnungen des Bürgerspitals Basel. Sie ersetzen den Rasenmäher. Zara Zatti Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Alterswohnungen haben einen neuen tierischen Ausblick. Juri Junkov

Wer dieser Tage durch die Rheinfelderstrasse – nur wenige Meter vom Wettsteinplatz entfernt – spaziert, dem bietet sich ein ungewohntes Bild. Eine Handvoll Schafe grast genüsslich auf einer kleinen Wiese vor der Alterssiedlung des Bürgerspitals Basel. Sie sind eingezäunt und stehen direkt vor den Fenstern der Wohnungen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Liegestühle gegen die Miniweide ausgerichtet und beobachten die Tiere. Doch was machen sie mitten in der Stadt?

Vermietet werden die Schafe von der Naturpflege GmbH aus dem Baselbieter Bubendorf. Seit zehn Jahren gibt es die Firma, Co-Geschäftsinhaber ist der Zimmermann und Schäfer Michael Dieterle. «Wir bieten Grünflächenpflege mit Kleinwiederkäuern anstatt mit Maschinen an», erzählt er. Das habe den Vorteil, dass die Artenvielfalt erhöht werden könne, bei den Pflanzen und in der Folge auch bei den Insekten. Dieterle erklärt es so:

«Ein Rasenmäher schneidet alles auf die gleiche Höhe, die Schafe hingegen haben Vorlieben. Gewisse Pflanzen fressen sie bis auf den Grund ab, dickere Halme lassen sie höher stehen.»

Für Bienen und andere Insekten seien die dadurch entstehenden Höhen und Tiefen wichtig.

In der Regel blieben die Tiere nur für eine kurze Zeit

Die Tiere der Naturpflege GmbH werden vermietet, man zahlt per Quadratmeter und nach Länge der Weidezeit. Je aufwendiger es ist, den Zaun zu montieren, desto teurer wird es zusätzlich. Normalerweise bleiben die Tiere etwa zehn Tage an einem Ort, je nachdem wie schnell sie fressen. Und das einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. «Es ist wichtig, dass die Tiere weg sind, bevor die Pflanzen erneut ausspriessen. Damit sie auch noch wachsen können.» Es gibt aber auch Orte, an denen die Schafe länger bleiben, etwa wenn die Bewohnerinnen und Bewohner dies wünschen. An der Rheinfelderstrasse werden die Wiederkäufer verschwinden, sobald alles abgegrast ist.

Die Alterssiedlung ist dabei nicht der einzige Ort in Basel-Stadt, an dem Tiere von Dieterles Firma weiden. So besteht etwa auch ein Vertrag mit dem Friedhof Hörnli in Riehen. In Frage kommen dabei nicht alle Schafsorten, bei den vermieteten Tieren handelt es sich ausschliesslich um alte, für die Landschaftspflege geeignete Pro-Specie-Rara-Rassen, die mit einem hohen Raufaseranteil im Futter zurechtkommen. Auch müssen sie resistent gegen hohe Temperaturen sein. Gerade an Tagen wie diesen würden sie sonst in einer heissen Stadt wie Basel nicht zurechtkommen.

Nur befreundete Schafe werden vermietet

Wiederkäuer mitten in der Stadt sind ungewohnt und bringen ungewohnte Gerüche und vor allem Geräusche mit sich. Dass sich Menschen im Siedlungsgebiet über den Lärm beklagten, das habe es auch schon gegeben, sagt Dieterle. «Mit den Menschen zu sprechen und ihnen den Nutzen der Tiere zu erklären, das ist fast der grösste Teil meiner Arbeit.»

Um Lärm zu vermeiden, tragen die vermieteten Tiere auch keine Glocken. Und: Es werden nur Tiere ausgeliehen, die nicht gerade Junge haben und die sich gut kennen. Dieterle erklärt:

«Schafe haben Freundinnen, wie die Menschen auch. Auf einer grossen Weide stehen immer die gleichen Tiere zusammen, die sich gut vertragen.»

Erkennen tun sich die Tiere an den Gesichtern. Wenn man also eine Freundesgruppe zusammen weggibt, dann führt das zu weniger Lärm, weil sie keine Streitigkeiten austragen müssen, sagt Dieterle.

