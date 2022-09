Städtebau Debatte um die Zukunft des Klybeck geht in eine heisse Phase Der Blog «Architektur Basel» provoziert mit Kritik am städtebaulichen Leitbild – und erntet selbst Widerspruch der Architekten Diener & Diener. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

So soll das Klybeck gemäss dem städtebaulichen Leitbild dereinst aussehen. Bild: zvg

Der Text beginnt harmlos, lobend gar: «Das sorgfältig erarbeitete, gut strukturierte und grafisch überzeugend umgesetzte Leitbild richtet sich genauso an Fachpersonen wie an Laien», schreibt der Architekt und Blogger Lukas Gruntz auf seiner Website architekturbasel.ch. Er bezieht sich auf das städtebauliche Leitbild zum ehemaligen Chemieareal im Klybeck, welches vergangene Woche von den Behörden in Zusammenarbeit mit den beiden Grundeigentümern Rhystadt AG und Swiss Life präsentiert wurde.