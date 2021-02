Städtepartnerschaft Fertig eitel Sonnenschein – Basel will gegenüber China kritischer auftreten Der Grosse Rat will die Städtepartnerschaft mit Schanghai zwar fortführen. Aber alle Parteien waren sich einig, dass Basel gegenüber China einen anderen Ton anschlagen muss. Jonas Hoskyn 10.02.2021, 18.31 Uhr

Ein Basilisk für den Drachen: Der frühere Basler Regierungsrat Carlo Conti (2.v.r.) schenkte der Stadt Schanghai einen Brunnen.

Einen «attraktiven Städtepartner in einem wirtschaftlich interessanten Zielmarkt» habe man mit Schanghai gefunden, schwärmt die Abteilung Standortmarketing auf der Website des Kantons. Davon war gestern im Basler Parlament nichts mehr zu hören: Man sei bisher zu blauäugig vorgegangen, sagte SP-Grossrätin Barbara Heer und für Pascal Messerli ist das Ganze nicht mehr als «inszenierter Hochglanzschwachsinn». Der SVP-Grossrat hatte die Forderung, die Städtepartnerschaft mit Schanghai zu kündigen, auf die Traktandenliste gesetzt.

So weit wollte der Grosse Rat nicht gehen. Doch die Debatte zeigte, dass die Freude über den Partner aus Fernost deutlich abgekühlt ist. Durchs Band kritisierten die Sprecher der verschiedenen Parteien die Politik im Einparteienstaat, namentlich die Menschenrechtsverstösse, den Umgang mit Kritikern und die Machtpolitik der Volksrepublik.

Die Frage, welche sich quer durch die Parteien zog, war: «Eine Partnerschaft bedeutet, dass man die chinesische Politik gutheisst», sagte Christoph Hochuli (EVP). «Die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns wichtiger als wirtschaftliche Beziehungen. Wir können heute ein Zeichen setzen.» Die Gegner argumentierten, dass man Kritik im Rahmen der Partnerschaft besser adressieren könne. Und Mitte-Präsident Balz Herter wies auf die wirtschaftliche Dimension hin: «Vielen hier drin ist offenbar nicht bewusst, wie wichtig die wirtschaftlichen Beziehungen zu Schanghai sind. Viele der grossen Forschungscenter der Life Science befinden sich dort. Eine Kündigung kann zu gröberen Verstimmungen führen.»

Absichtserklärung zur Städtepartnerschaft soll angepasst werden

Letztlich votierte eine klare Mehrheit gegen die Kündigung der Städtepartnerschaft. Doch damit ist das Thema nicht beendet: Der neue Regierungspräsident Beat Jans (SP) kündigte an, kritischer hinschauen zu wollen:

«Diese Debatte wird Spuren hinterlassen. Wir werden sehr kritisch hinschauen und die berechtigten Fragen stellen.»

Zur Städtepartnerschaft gehört eine Absichtserklärung – das sogenannte Memorandum of Understanding – welche die Punkte auflistet, bei denen die Basel und Schanghai zusammen arbeiten wollen. Die Erklärung wird nach jeweils drei Jahren angepasst, die aktuelle ist eigentlich abgelaufen und wurde wegen der Coronapandemie um ein Jahr verlängert.

«Ich möchte zusammen mit dem Bund und unseren Partnern ausloten, welche Möglichkeiten wir haben», sagt Jans. Man müsse dabei auch die Frage besprechen, was der Nutzen und was die Gefahren für Basel von einer solchen Städtepartnerschaft sind. Es sei durchaus möglich, das Memorandum of Understanding anzupassen, sagt Jans, «und wenn es dann nicht zu Stande kommt, muss man halt weiter schauen».

Es braucht mehr Wissen über das chinesische System

Auch für den China-Experten Ralph Weber von der Universität Basel muss die gestrige Parlamentsdebatte der Anfang und nicht das Ende der Diskussion sein:

«Man kann nicht einfach weitermachen wie bisher.»

Die internationale Situation habe sich in den letzten Jahren verschärft, sagt Weber mit Blick etwa auf die Proteste in Hongkong oder die Umerziehungslager für Uiguren. «Wir müssen uns überlegen, wo unsere roten Linien sind.» Zumal solche Städtepartnerschaften Teil der Macht- und Einflusspolitik der Kommunistischen Partei seien. Letztlich sei die Frage, ob man die Städtepartnerschaft mit Schanghai fortführt, aber gar nicht die entscheidende.

«Die Volksrepublik China hat vor allem wirtschaftlich eine grosse Bedeutung in der Region Basel. Das ist letztlich die härtere Währung als eine Absichtserklärung.» Deshalb müsse im Vordergrund stehen, dass man das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche System Chinas besser verstehe. «Nur so kann man den richtigen Umgang mit diesem schwierigen Partner finden.»