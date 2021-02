Städtepartnerschaft mit Shanghai Ärger über die Basler Partnerschaft mit dem «Mörderregime» Der Basler SVP-Grossrat Pascal Messerli will die Zusammenarbeit mit den Chinesen kündigen. Ausgerechnet die «Menschenrechtspartei» macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Leif Simonsen 02.02.2021, 20.43 Uhr

Jährlich findet das chinesische Mondfest in Basel statt, mit dem die Städtepartnerschaft mit Schanghai zelebriert wird. Der SVP ist das ein Dorn im Auge.

SVP-Grossrat Pascal Messerli schien sich seiner Sache sicher. Sein Vorstoss zur Beendigung der Basler Städtepartnerschaft mit Schanghai musste doch auch bei den Linken gut ankommen. Es geht um Menschenrechte – um etwas, das gerade der SP am Herzen liegt. Messerlis Vorstoss verlangt, dass die Beziehungen zum sozialistischen China gekappt werden. «In kaum einem anderen Land werden so viele Todesstrafen ausgesprochen wie in China. Zahlreiche ethnische Minderheiten wie die Uiguren, Tibeter, Kasachen, Tataren oder Kirgisen werden in sogenannten Umerziehungslagern eingesperrt, gefoltert und getötet», schreibt Messerli, der China als «Mörderregime» bezeichnet. Mit der Kündigung der Städtepartnerschaft liebäugeln auch Politiker aus anderen Fraktionen, so haben etwa Sandra Bothe-Wenk von der GLP oder Raoul Furlano von der LDP mitunterschrieben.

Umso grösser war der Ärger Messerlis, als er erfuhr, dass die SP-Fraktion sich gegen das Anliegen stellt. «Ausgerechnet die Partei, die gerne Aussenpolitik macht und sich wegen der Menschenrechte gegen Freihandelsabkommen mit Brasilien wehrt und sich in einer Resolution für die Rechte der Kurden einsetzt», sagt Messerli. «Es ist auffällig, dass man gegen böse Rechtspopulisten ist, aber bei Menschenrechtsverletzungen, die in einem sozialistischen Staat verübt werden, seit Jahrzehnten wegschaut.»

Linke setzt auf den Dialog mit den Chinesen

Die Linke streitet dies vehement ab. SP-Grossrat und Jurist Christian von Wartburg sagt, die Menschenrechte seien «unverhandelbar». Doch es sei nicht zielführend, den Dialog abzubrechen und sich «ins Réduit» zurückzuziehen.

sagt von Wartburg. Gerade wenn es um den Schutz von Minderheiten ginge, würde er den Erfolg der kleinen Willensnation Schweiz aufzeigen – trotz vier Sprachen und keiner gemeinsamen Religion. Von Wartburg und der SP schwebt stattdessen vor, sich zu einem «unbequemen» Städtepartner zu entwickeln und konkret auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen.

Und wenn dann auch nur eine Person in Schanghai aufgerüttelt werde, dann habe es schon etwas gebracht. Wobei, ergänzt er: Vom allzu hohen Ross dürften wir Schweizer nicht dozieren, wenn man sich vor Augen führe, wie regelmässig auch die Schweiz vom Europäischen Gerichtshof für Menschrechte gerügt werde. Auch berge aktuell gemäss der Gesandten des Europarats das neue Antiterrorgesetz der Schweiz das Risiko von übermässigen und willkürlichen Eingriffen in die Menschenrechte. Gleichwohl sagt von Wartburg vor der heutigen Debatte im Grossen Rat: «Die Sache ist nicht schwarz-weiss, deswegen ist es gut möglich, dass auch bei der SP einige dafür stimmen werden.»

Abstimmung im Grossen Rat wird spannend

Auch er mahnt aber an, kritisch zu sein mit den Chinesen. «Wenn es nur darum geht, die guten wirtschaftlichen Beziehungen zu pflegen, dann muss das nicht der Kanton machen», sagt er. Das könnten die in Basel ansässigen Firmen selber tun. Dass ein Dialog über Menschenrechte durchaus sinnvoll sein könne, davon ist er überzeugt. «Es ist ja nicht so, dass alle das Parteibüchlein haben und abgeschottet sind. Es gibt auch solche, welche dank VPN-Verbindung westliche Medien konsumieren und sehr staatskritisch sind.»

Gut möglich, dass heute ausnahmsweise eine Debatte im Grossen Rat entsteht, bei der die Meinungen nicht gemacht sind. Die GLP unterstützt Messerlis Anliegen und neben den Grünen ist auch die LDP unentschieden. Und wenn es nur ein paar Abweichler bei der SP hat, dann wird Messerlis Ärger morgen Nachmittag verflogen sein.