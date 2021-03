Standortförderung Das kleine Wirtschaftswunder vom Rheinknie: Trotz Corona kommen neue Hochkaräter in die Region – ein Vergleich Die Standortförderung Basel Area vermeldet 27 Neuansiedlungen für die beiden Basel und Jura. Die Attraktivität der Nordwestschweiz hat im Coronajahr nicht gelitten. Bei Firmen aus Asien ist die Region sogar noch beliebter geworden. Anders ist die Lage in weiteren Kantonen. Benjamin Wieland, Larissa Gassmann 26.03.2021, 05.00 Uhr

Der Wirtschaftsmotor brummt: Bei den Firmenansiedlungen und Neugründungen in der Region gibt es keinen Einbruch - im Gegenteil. zVg/Mark Niedermann

Trotz andauernder Coronakrise bleiben die beiden Basel für Firmen attraktiv. Auch im vergangenen Jahr wurde die Ansiedlung und Gründung von Firmen keineswegs ausgebremst. Im Kanton Basel-Stadt etwa wurden 1245 Unternehmen gegründet, im Vorjahr waren es noch 1153. Am meisten Gründungen gab es im Januar, während erst im August ein kurzfristiger Einbruch verzeichnet wurde.

Basel sei in der Schweiz der beliebteste Standort für die Hauptsitze internationaler Unternehmen, schreibt im April dann auch die Plattform FDI Intelligence der «Financial Times». Europaweit rangiert die Stadt auf dem achten Platz. Auch im jährlich durch die Credit Suisse erstellten Standortqualitätsindikator hat der Kanton die Nase vorne. Er belegt hinter Zug den zweiten, Baselland den neunten Platz. Letztgenannter machte somit im Vergleich zum Vorjahr zwei Ränge gut.

So wurden im Landkanton laut Standortförderung 1237 Firmen gegründet, 2019 waren es noch 1128. Mit 241 Neuansiedlungen gab es bei den Zuzügen aus anderen Kantonen ebenfalls einen Anstieg. Hinzu kommen 270 Wegzüge – gleich viele wie im Vorjahr.

Erfolge feiern konnte auch die Agentur Basel Area Business & Innovation, die sich um Standortpromotion und Innovationsförderung kümmert. So haben sich 27 unterstützte Firmen – und somit nur drei weniger als im Vorjahr – neu in der Region angesiedelt. Acht davon sind es im Baselland.

Angesichts der Pandemie seien die Erwartungen bei weitem übertroffen worden, heisst es in der Medienmitteilung. «Wir hatten trotz Corona ein hervorragendes Jahr», wird Präsident Domenico Scala zitiert.

Ein wachsendes Interesse am Standort wurde vor allem aus dem asiatischen Raum festgestellt. Dazu gehören etwa das chinesische Pharmaunternehmen Hengrui und Yokogawa (siehe unten), ein Hersteller von Test- und Messgeräten, aus Japan. Somit bestätigt sich der Trend einmal mehr: Stammten 2019 noch fünf Firmen aus Asien, waren es im vergangenen Jahr bereits neun. Spitzenreiter sind allerdings die europäischen Länder, von denen es im vergangenen Jahr unter anderem aus Deutschland und Frankreich zehn an der Zahl nach Basel zog. Aus den USA werden wiederum drei, aus der Schweiz fünf Zuzüge vermeldet.

Anders als in Basel sieht die Lage in Zürich aus. «Im Kanton Zürich erfolgte 2020 gegenüber 2019 ein Einbruch bei den Firmenansiedlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie», heisst es auf Anfrage bei der Medienstelle des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Die Planungsunsicherheit, die Reisebeschränkungen sowie der verschärfte Unternehmenssteuerwettbewerb im Rahmen der Steuerreform haben ihren Teil dazu beigetragen.

Bei den Neugründungen ist indes ein Anstieg zu erkennen, stark ist dieser vor allem im Bereich Handel. Genauere Zahlen werden allerdings noch nicht kommuniziert. 2019 wurden 27 Firmenansiedlungen durch die Standortförderung begleitet. Im ersten Geschäftsjahr allein wurden dadurch 229 Arbeitsplätze geschaffen. Die meisten Unternehmen stammen aus den Bereichen ICT, Life Sciences und High Tech.

Moderna eröffnete die erste Niederlassung ausserhalb von Nordamerika

Ähnlich ist dies in Basel. Basel Area fokussiert sich vor allem auf die Entwicklung der führenden Industrien der Region wie Life Sciences, Gesundheitsbranche und Produktionstechnologie. Über zwei Drittel der 2020 neu zugezogenen Firmen sind denn auch in erstgenannter Branche tätig. Dazu gehört etwa das US-Unternehmen Moderna, hierzulande vor allem für seinen Corona-Impfstoff bekannt.

Ein Rekord wurde derweil bei den Firmengründungen erzielt. Gezählt wurden 82 Start-ups, das sind 20 mehr als im Vorjahr. «Die Steigerung zeigt, dass sich die Basel Area zu einem immer beliebteren Hotspot für Start-ups mausert», heisst es.

Basel Area übernimmt im Auftrag der Kantone Jura, Baselland und Basel-Stadt Arbeiten, die im Zusammenhang von Ansiedlungen anfallen. So werden durch Vertreter vor Ort etwa Kontakte zu ausländischen Unternehmen hergestellt, die einen Umzug in die Region planen. Geschaffen werden sollen in den nun neu gegründeten oder angesiedelten Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren rund 580 Arbeitsplätze.

In Solothurn wird gewarnt

In Solothurn wurden im Corona-Jahr wiederum elf Ansiedlungsprojekte durchgeführt, ein Jahr zuvor waren es 17. Geschaffen wurden 84 Arbeitsplätze, in der mittelfristigen Entwicklung sollen daraus 332 werden. Die Anzahl Neugründungen sei laut der Fachstelle Standortförderung in den letzten beiden Jahren mehr oder weniger konstant und liege bei rund 1100 pro Jahr. Die Ansiedelungen lehnen sich an bestehenden wirtschaftlichen Strukturen, Branchen und Wirtschaftszweige an.

Dass die Pandemie keine allzu grossen Spuren hinterlassen hat, liege daran, dass das Geschäft mit einer Zeitverzögerung versehen sei. «Man profitiert in einem Jahr immer aus der Vorarbeit der vorhergehenden ein bis zwei Jahre», heisst es. Der wirkliche Effekt werde sich aber sicherlich einstellen: «Es bedarf deswegen Extraanstrengungen, die Ansiedlungs-Pipeline wieder mit aktiven und qualitativ guten Projekten füllen zu können.»