Starker Franken lockt Einkaufen in Deutschland war selten so günstig – dennoch bleiben die grossen Scharen an Einkaufstouristen vorerst aus Die derzeitige Euro-Franken-Parität macht den Einkauf ennet der Grenze für Schweizerinnen und Schweizer noch verlockender. Wird Lörrach nun von Basler Einkaufstouristen überrannt? Die bz hat vor Ort nachgefragt. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Rhein Center in Weil am Rhein ist ein beliebtes Ziel von Einkaufstouristen aus der Schweiz und Frankreich. Nicole Nars-Zimmer

Dass der Gang über die Grenze zum Einkaufen für viele Baslerinnen und Basler zum Alltag gehört, ist nichts Neues. In den vergangenen Wochen ist der Reiz für einen Shopping-Trip nach Deutschland indes noch einmal grösser geworden: Der starke Franken, der unlängst die Parität zum Euro erreicht und inzwischen unterschritten hat, sorgt dafür, dass Schweizer Schnäppchenjäger im Grenzgebiet noch stärker auf ihre Kosten kommen.

So ergaben Recherchen von CH Media, dass in Deutschland etwa für Fleisch nur die Hälfte des Schweizer Preises berappt werden muss. Die meisten anderen Lebensmittel wie Brot oder Milchprodukte kosten hierzulande gut das 1,5-Fache. Obst und Gemüse gibt es ennet der Grenze immerhin gut zehn Prozent günstiger. Auch abgesehen von den Lebensmitteln lockt der starke Franken: So lassen sich bei Textilien fast 40 Prozent im Vergleich zu Schweizer Preisen sparen, bei Zigaretten sind es 23 Prozent – und auch Treibstoff ist an deutschen Tankstellen teils deutlich günstiger.

Trotz günstiger Preise: Kein Ansturm der Einkaufstouristen

Ist dies nun der Startschuss zur Rückkehr des Einkaufstourismus, der seit Beginn der Pandemie stark gelitten hat? Vorerst nicht. Dies ergibt zumindest eine Nachfrage in Lörrach: «Der Einkaufstourismus zieht in der Stadt zwar wieder etwas an, ist aber noch sehr weit entfernt vom einstigen Niveau», sagt Elmar Bruno, Vorstandsmitglied der IG Pro Lörrach, einem Verein mit über 135 Mitgliedern aus Handel, Gastronomie und dem Dienstleistungssektor.

Das Hauptzollamt Lörrach verzeichnet bisher ebenso wenig einen Ansturm der Schnäppchenjäger: «Allerdings ist in der Schweiz aktuell auch Ferienzeit, im Juli verspüren wir immer ein etwas geringeres Aufkommen», schreibt der Zoll auf Anfrage. Auch die BVB teilen auf Anfrage mit, dass man – zumindest im Juni – kein höheres Passagieraufkommen in den grenzüberschreitenden Angeboten habe feststellen können.

Skepsis aus der Pandemiezeit dürfte anhalten

Für Bruno ist das alljährlich auftretende Sommerloch jedoch nicht der einzige Erklärungsansatz: «Durch die Frankenstärke wären die Anreize nun eigentlich da, um zu uns kommen. Ich kann mir vorstellen, dass die Skepsis vor einem Gang über die Grenze aus Pandemie-Hochphasen phasenweise noch immer anhält.» Dies zeige sich etwa daran, dass es für Lörracher Geschäfte momentan eher der Onlinehandel sei, der auch dank Schweizer Kunden floriere.

Das Lörracher Gewerbe verliere den Optimismus zwar nicht, da der Handel auf einen stärkeren Anstieg ab Ende August hofft, wie Bruno sagt. Dennoch werde es wohl noch lange dauern, bis man das vorpandemische Niveau erreichen werde. Ein wichtiger Treiber hierfür könnte die geplante App zur Rückerstattung der Mehrwertsteuer sein. Hier sei, wie der Zoll mitteilt, ein weiterer Schritt Richtung Realisierung getan und die nötigen Budgets von der Direktion in Bonn freigegeben.

Lörrach braucht Kunden aus dem Grenzgebiet

In Lörrach wartet man sehnlichst auf eine Rückkehr zur Normalität. Die Stadt ist, wie Bruno erklärt, auf Einkaufstouristen angewiesen: «Stellen Sie sich vor, man würde auf der Landkarte einen Kreisel einstechen und einen Kreis mit 30 Kilometern Radius um Lörrach ziehen – ein Grossteil davon wäre auf Schweizer oder französischem Gebiet.» Entsprechend sei es für die Lörracher Geschäfte nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern eine Notwendigkeit, der Kundschaft aus dem Grenzgebiet Aufmerksamkeit zu schenken.

«Die Nordwestschweiz und der Elsass gehören zum Lörracher Einzugsgebiet. Entsprechend müssen auch Kunden von dort erreicht werden, sonst hat der lokale Handel deutlich geringere Erfolgschancen.» Gleichwohl sei es der IG Pro Lörrach ein Anliegen, trotz der Wichtigkeit der Einkaufstouristen auch den heimischen Markt gleichwertig zu behandeln: «Wie heisst es so schön: Das eine tun, das andere nicht lassen», sagt Bruno.

Entsprechend wolle man in der Grenzstadt noch trinationaler leben und denken. Jüngstes Beispiel: Das Stadtfest der IG vor zwei Wochen, bei dem bewusst auf eine Durchmischung Deutscher, Französischer und Schweizer Aussteller und Musiker geachtet wurde. Und auch der parallel stattfindende verkaufsoffene Sonntag dürfte einige Baslerinnen und Basler zusätzlich zum starken Franken zum Gang über die Grenze motiviert haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen