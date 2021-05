Statistik Bechern, basteln und beiseiteschaffen: Das verraten die Basler Abfalleimer über das Leben der Menschen während der Pandemie Aufgrund der Coronakrise blicken Abfall- und Recyclingunternehmen in der Region auf ein durchwachsenes Jahr zurück. Dabei zeigt sich aber: Offenbar wurde im Privatbereich mehr gebechert, ausgemistet und gebastelt. Larissa Gassmann 23.05.2021, 05.00 Uhr

Hier kommen täglich Unmengen an Holz an: die SRS Swiss Recycling Services SA in Allschwil. Kenneth Nars

Seit Ausbruch der Pandemie hat sich einiges verändert. Nicht nur in den Köpfen und im Alltag der Menschen, sondern offenbar auch in ihren Abfalleimern. Dies bekommen die Abfall- und Recyclingunternehmen in der Region zu spüren.

Dass daheim unter anderem mehr getrunken und gespeist wurde, spiegelt sich so auch in der jährlichen Abfallstatistik wider. Wurden im Vorjahr bloss 5'595 Tonnen Glas entsorgt, so sind es nun deren 6'036. In den vergangenen fünf Jahren wurde ein höherer Wert nie erreicht, wie die Daten des Basler Amt für Umwelt und Energie zeigen. «Dies dürfte auf die Pandemie und deren Auswirkungen zurückzuführen sein», so Leiter Matthias Nabholz. Einen Anstieg gab es auch im Bereich Alu und Weissblech, dort sind es 514 statt 431 Tonnen.

Kaum anders klingt es von Seiten der SRS Swiss Recycling Services SA in Allschwil. «Während Corona hat sich die Ausgangslage wesentlich geändert», sagt Geschäftsführer Olivier Christmann.

Mehr entsorgt wurden hier Endprodukte aus dem Bastelbereich, dazu Holz und Alteisen. «Die Menschen haben viel mehr gebastelt. Daher gab es einen Boom bei den Privatannahmen. Allgemein war man in der Branche fast überfordert, was diesen Bereich betrifft», sagt Christmann. Es sei schwierig einzuschätzen, um wie viel die Menge zugenommen hat. Christmann spricht von 15 bis 25 Prozent. Auch die Lockdowns hatten einen Einfluss:

«Die Menschen haben sich dann Zeit genommen, um aufzuräumen und Projekte anzugehen.»

In den Bezirken Bläsi und Klybeck gibt es besonders viele Wilde Deponien

So ist auch ein weiterer Trend erkennbar: Immer wieder werden in den sozialen Medien Möbelstücke oder Matratzen zum Mitnehmen ausgeschrieben. Wer mehr Zeit daheim verbringt, der wird seiner ewig gleichen Einrichtung schliesslich schnell überdrüssig.

Nicht selten bleiben die verschmähten Produkte tagelang liegen und versperren den Weg. «Gegenstände, die auf Allmend hingestellt und mit ‹Gratis zum Mitnehmen› beschriftet werden, werden als reguläre ‹Wilde Deponien› gehandhabt», sagt denn auch Nabholz.

Übersicht über die Wilden Deponien (Quelle und Karte: Kanton Basel-Stadt):

Dazu gehören Abfälle, welche an unerlaubten Orten, in nicht gebührenpflichtigen Säcken oder zur Unzeit deponiert wurden. Besonders viele Fälle wurden zwischen Mai und Juli festgestellt, gezählt wurden im ganzen Coronajahr 3'666 an der Zahl (Vorjahr: 2'873). Bei etwas weniger als einem Drittel handelte es sich um Sperrgut. Mit Abstand am meisten Wilde Deponien gab es in den Bezirken Bläsi und Klybeck, darauf folgen Messe und Wasgenring-West. Fälle dieser Art werden erfasst und sanktioniert.

Abholservice vermeldet Rekord an Anmeldungen

Nicht mit diesem Problem zu kämpfen haben Kunden der Basler Firma Eco House Recycling. Das Konzept? Eco House Recycling funktioniert wie ein Lieferservice, nur dass in diesem Fall Recyclingmaterial und Wertstoffe abgeholt werden. In einem Sack verstaute PET-Flaschen, Getränkekartons, Plastikverpackungen oder Batterien werden so direkt entsorgt. Alles, was es dafür braucht, ist ein Abo – derzeit sind es um die 1'200.

Diese Zahl unterlag wegen Corona gewissen Schwankungen. So haben Kunden ihr Abo aufgrund finanzieller Not gekündigt.

«Gleichzeitig gingen viele Neuanmeldungen ein, weil die Menschen nicht mehr so oft vor die Haustür gehen möchten»,

sagt Inhaber Cem Özdemir. Ein Rekord wurde durch eine Aktion erzielt. Diese ermöglichte Risikopatienten am Anfang der Pandemie drei Gratis-Monate. Viele blieben dem Ganzen treu: «Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man seine Ware nicht selbst entsorgen muss.»

«Die Deutschschweiz ist mit einem blauen Auge davongekommen»

Keine signifikanten Veränderungen gab es laut Nabholz derweil bei Papier und Karton. Gleich sieht es bei Haushaltsabfällen und den Bebbi-Säcken aus. «Der beobachtete Trend zu mehr Karton und weniger Papier hält aber weiterhin an», so Nabholz.

Kaum zu entsorgen gab es wiederum in einem anderen Bereich: Einen «massiven Rückgang» verzeichnete man laut Christmann aus der geschlossenen Gastronomie und der Industrie. Dazu arbeiteten viele im Homeoffice. «Die Deutschschweiz ist mit einem blauen Auge davongekommen. In der Region betrug der Aktivitätenrückgang zwischen fünf und 15 Prozent», sagt Christmann.