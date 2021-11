Vier Stolpersteine in Basel sollen Nazi-Opfern gedenken

Steine gesetzt Jetzt hat auch Basel vier Stolpersteine zum Gedenken an Opfer der Nazis Der Verein Stolpersteine Schweiz hat bereits an mehreren Orten sogenannte Stolpersteine zum Andenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Am Dienstag folgen die ersten Steine in Basel und in Riehen. Silvana Schreier 02.11.2021, 10.17 Uhr

Auf den Stolpersteinen sind die Namen der Opfer eingraviert. Der gemeinnützige Verein setzt die Steine an die ehemaligen Wohn- oder Arbeitsorte der Opfer. zvg/Verein Stolpersteine

Anna Maria Böhringer, Kurt Preuss, Gaston Dreher und Armin Weiss. So heissen die vier Personen, die am Dienstag mit einem Gedenkstein geehrt werden. Sie sind Opfer des Nationalsozialismus während des zweiten Weltkriegs und haben zumindest einen Teil ihres Lebens in der Schweiz verbracht. Von den hiesigen Behörden wurden sie aber kaum geschützt.

Der Verein Stolpersteine Schweiz verlegt die Gedenksteine an der jeweils letzten Adresse der vier Personen. Dazu werden ihre individuellen Opfergeschichten erzählt und der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Stolperschwelle zur Erinnerung an Geflüchtete

Die regionale Gruppe des Vereins befasst sich laut Mitteilung seit einem Jahr mit der Thematik. Den Auftakt macht am Dienstagvormittag die Verlegung einer Stolperschwelle am Grenzübergang Riehen-Lörrach. Diese soll an die zurückgewiesenen Geflüchteten erinnern.

Die Initiative geht auf das Künstlerehepaar Gunther und Katja Demnig zurück. Dieses setzt sich seit Jahren dafür ein, den Opfern von Nazideutschland zu gedenken. Stolpersteine gibt es bereits in 25 europäischen Ländern.