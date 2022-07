Ehemaliges Kino Rex in Basel: Black Tap soll einziehen

Steinenvorstadt Burger und XXL-Milchshakes: New Yorker Kette zieht ins ehemalige Kino Rex ein Endlich gibt es konkrete Umbaupläne für den Kinokomplex in der Basler Steinenvorstadt. Einziehen soll ein amerikanisches Burger-Restaurant, das vor allem mit seinen Riesen-Milchshakes bezirzt. Zara Zatti Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Insta-Likes sind garantiert: die XXL-Milchshakes von «Black Tap». Jesse Grant/Getty Images North America

Vor zweieinhalb Jahren lief im Kino Rex in der Basler Steinenvorstadt der letzte Film. Seitdem ist auch der Buchverlag Weltbild, der sich im Erdgeschoss eingemietet hatte, verschwunden. Geblieben ist die kahle Betonfassade. Das Gebäude neu zu bespielen, ist bis heute nicht gelungen. Das soll sich nun ändern. Der ehemalige Kinokomplex soll für knapp 4,5 Millionen Franken in zwei Gastronomieflächen umgebaut werden. Dies geht aus den Plänen hervor, die aktuell beim Bau- und Verkehrsdepartement aufliegen. Während für die eine Fläche noch eine Mieterschaft gesucht wird, gibt es für die andere schon konkrete Pläne: Kommen soll ein Vollblutamerikaner.

«Black Tap» heisst der Import aus New York, der mittlerweile in acht Ländern vertreten ist: von Dubai über den Irak bis nach Singapur. In New York wurde das Restaurant schon fünfmal für den besten Burger ausgezeichnet. In der Schweiz gibt es ihn bereits in Genf, in Zürich und auch in Basel ist er kein völliger Unbekannter. Vor einem Jahr zog «Black Tap» ins Manora-Restaurant an der Greifengasse. Mittlerweile gibt es das Angebot aber bereits nicht mehr. Laut «Manora» ist der Grund eine zu geringe Nachfrage in Basel. Lorenz Hagenbüchle, Franchisenehmer in der Schweiz, sagt, nicht das Angebot sei das Problem gewesen:

«Wir haben mitten in der Pandemie eröffnet und es war ein begrenztes Angebot. In der Steinenvorstadt können wir das gesamte Konzept umsetzen und das Klientel wird besser zu uns passen.»

Ein Milchshake getoppt mit einem ganzen Stück Kuchen

«Es war schon immer das Ziel, dass wir ein eigenes Lokal beziehen können, um den amerikanischen Flair nach Basel zu transportieren», sagt Hagenbüchle. Und amerikanischer geht es wirklich kaum: Neben «Craftbeer» und «Craftburgern» wirbt «Black Tap» mit seinen «Crazy Shakes». Und die sind vor allem eins: crazy gross und crazy überzuckert.

Auf dem «Cake Shake» etwa liegt neben ganz vielen bunten Streuseln noch ein ganzes Stück Kuchen obendrauf. Neben dem Trinken – oder Essen – eignen sich die Shakes insbesondere auch zum Fotos machen. «Wir treffen damit die Instagram-Mentalität der Jungen», sagte Sébastien Iandelli, Direktor der Schweizer Manora-Restaurants, vor einem Jahr.

Ins ehemalige Kino Rex in der Steinenvorstadt soll wieder Leben einkehren. Juri Junkov

Wie aus dem Betriebskonzept hervorgeht, sind im «Black Tap» 123 Plätze im Innenbereich vorgesehen, im Erdgeschoss und im Obergeschoss ist eine Bar geplant. Hinzu kommen 60 Aussenplätze in der Steinenvorstadt und auf dem Birsig-Parkplatz. Unter der Woche soll das Restaurant jeweils bis 23.30 Uhr geöffnet haben, am Freitag und Samstag sogar bis 2 Uhr in der Nacht. Hagenbüchle rechnet mit einer Eröffnung im Frühsommer nächstes Jahr.

Noch ein Burgerladen in der Steinenvorstadt

Die Dichte an Burgerläden in Basel ist hoch. Allein in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Kino Rex gibt es bereits das «Union Diner» und das «Holy Cow». Zur Frage, ob die Sättigung erreicht sei, sagte Daniela Kimmich, Sprecherin von Gastrosuisse, gegenüber dieser Zeitung: «Solange das Angebot so vielseitig ist und verschiedene Zielgruppen anspricht, wird es zu keiner Sättigung kommen.»

Hagenbüchle sagt dazu:

«Jeder Burger ist anders, wir haben den typischen New Yorker Burger.»

Dem Kulinarischen soll auch das Ambiente angepasst werden: «Die Inspiration aus der Pop- und Street-Art, der «New York Style»-Service geben dem Ort einen authentischen New Yorker Stil», heisst es im Betriebskonzept. Und: «Alles ist garantiert craft.» Craft heisst wörtlich übersetzt Handwerk. Man hört es immer öfters in der Gastroszene, gemeint ist die liebevolle Herstellung von Hand im Gegensatz zum Fast-Food.

