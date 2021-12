Steinenvorstadt: Kino "Capitol" schliesst nach fast 100 Jahren

Steinenvorstadt Klappe, die letzte: Das «Capitol» schliesst nach fast 100 Jahren Selbst 007 konnte das «Capitol» nicht retten: Das Basler Kino stellt nächstes Jahr den Betrieb ein. Damit bleibt in der einstigen Kinostrasse Steinenvorstadt nur noch ein Filmtheater übrig. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Das «Capitol» macht nach fast 100 Jahren zu. Roland Schmid

Ein weiteres Traditionskino macht dicht: Am 26. Januar 2022 wird das «Capitol» in der Steinenvorstadt geschlossen. Dies bestätigt seine Betreiberin, die Blue Entertainment AG in Volketswil. «Der Mietvertrag wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht verlängert», erklärt Olivia Willi von der Pressestelle des Unternehmens, «wie überall geht es um eine Abwägung zwischen Kosten und Ertrag.» Auch die Corona-Epidemie habe ihren Teil zur endgültigen Schliessung beigetragen. Wegen der Lockdowns musste das Kino seinen Betrieb in den vergangenen eineinhalb Jahren wochenlang einstellen.

Der neue James-Bond-Film «No Time to Die» hauchte den Kinos zwar kurzzeitig neues Leben ein. «Unsere Erwartungen wurden gar übertroffen», sagt Olivia Willi. Insgesamt aber würden die Einschränkungen die Situation erschweren. Gegenwärtig herrscht nämlich eine strikte Maskenpflicht und zwar auch während der Vorstellung. Was das konkret bedeutet, bestätigt ein Augenschein am vergangenen Wochenende zur Primetime: Auch wenn der Blockbuster «Spider-Man: No Way Home» heisst, bleiben doch viele Kinobesucher lieber zu Hause.

Nur noch das «Pathé» bleibt übrig

Die Liegenschaftsbesitzerin, die Allreal Generalunternehmung AG in Glattpark, teilt auf Anfrage mit, dass sie noch «keine Kenntnis von den Plänen oder Absichten der Blue Entertainment» habe. Deshalb könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht Stellung nehmen zu möglichen anderweitigen Nutzungen in der Liegenschaft.

Die Blue Entertainment ihrerseits zeigt sich überrascht, dass die Vermieterin nicht Bescheid wissen will. Wie auch immer – es ist schwer vorstellbar, dass das Gebäude weiterhin als Kino genutzt wird. Damit bleibt von der Kinostrasse, wie die Steinenvorstadt lange genannt wurde, nicht mehr viel übrig: Einzig das «Pathé» im Küchlin-Gebäude mit seinen acht Sälen auf der gegenüberliegenden Seite zeigt sich vorderhand standhaft.

«Rennsessel wie im Formel-1-Wagen»

Das «Capitol» wurde 1929 als erstes Tonfilmkino in Basel eröffnet – mit ursprünglich 1210 Plätzen! Es folgten die goldenen Jahrzehnte der Kinobetreiber. Im besten Kinojahr 1957 setzten sie nicht weniger als 4,2 Millionen Eintritte ab; 2019, im Jahr vor Corona also, waren es in den sieben Kinos bloss noch 593’000.

Gleich mehrmals wurde das «Capitol» renoviert, 1979 schliesslich ganz abgerissen. Drei Jahre später feierte man im vom Basler Architekturbüro Carabelli Architekten entworfenen Neubau Wiedereröffnung nun mit zwei Sälen und insgesamt 480 Plätzen. Anfang Jahrtausend folgte eine neuerliche aufwendige Renovation, um die «schmuddeligen Säle wieder aufzufrischen», wie der damalige Geschäftsführer erklärte, und die Kapazität auf die aktuellen 530 Plätze zu erhöhen. «Rennsessel wie im Formel-1-Wagen», lobte eine Filmzeitschrift in ihrem Basler Kinoranking das renovierte «Capitol», «hier sitzt man in den bequemsten Sesseln der Stadt.» Auch die riesige Leinwand zählte zu den Pluspunkten des Kinos.

Kinos verschwinden aus der Innenstadt

In Basel betrieb die Kitag Kino-Theater AG, wie die Blue Entertainment AG früher hiess, nebst dem «Capitol» zwei weitere Kinos von grosser Tradition: das «Studio Central» in der Rümelin-Passage und das «Rex» ebenfalls in der Steinenvorstadt. Beide wurden ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Damit ist das Unternehmen, das schweizweit 80 Kinosäle mit rund 15’000 Plätzen betreibt, in Basel bald nicht mehr vertreten. «Wir bedauern den Rückzug sehr», lässt es verlauten. Anderweitige Pläne in der Stadt oder Agglomeration gibt es keine mehr; das einst projektierte Multiplex in der Muttenzer Hagnau wurde still und leise wieder begraben.

«Mit der Eröffnung der Arena Cinemas verfügt Basel über genügend Kinosäle», sagt Olivia Willi. Das Multiplex-Kino im Stücki Park eröffnete Anfang Juli mit nicht weniger als 14 Sälen und Dumpingpreisen – zumindest im Vergleich zu den Kinos in der Innenstadt. Detaillierte Zahlen zum Geschäftsgang wollen die Betreiber der Arena Cinemas nicht verraten, «wir sind aber zufrieden».

