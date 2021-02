Steuerhinterziehung Basler verstecken 685 Millionen Franken im Ausland Dank dem automatischen Informationsaustausch flogen 319 Baslerinnen und Basler auf. Leif Simonsen 05.02.2021, 05.00 Uhr

Insgesamt flossen der Basler Steuerbehörde dank internationalem Datenaustausch knapp zehn Millionen Franken zu. Bild: Alessandro Crinari / Keystone

Der automatische Informationsaustausch (AIA) macht es Steuerbetrügern schwer, ihr Vermögen im Ausland zu verstecken. Seit 2017 ist das AIA in Kraft. Dieses sieht vor, dass Informationen über ausländische Bankkonti von Schweizern direkt zur eidgenössischen Steuerverwaltung gelangen. Der Datensatz ist enorm: 2017 übermittelte der Bund allein Basel-Stadt 79'000 Meldungen – so viele Bankkonti hatten die Baslerinnen und Basler also insgesamt im Ausland. Die Basler Steuerverwaltung stellte daraufhin rund 900 Verdachtsfälle fest und eröffnete in 319 Fällen ein Nachbesteuerungsverfahren, wie aus einer gestern publizierten Medienmitteilung des Finanzdepartements hervorgeht.