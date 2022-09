Basel kämpft um die Steuereinnahmen seiner Firmen

Steuerpolitik Basel kämpft um die Steuereinnahmen der grossen Firmen Die von der OECD geforderte Mindeststeuer für Grosskonzerne wird in der Schweiz zu Mehreinnahmen führen. Derzeit wird darüber gestritten, wie das Geld zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt wird. Basel-Stadt will einen möglichst hohen Anteil behalten. Hans-Martin Jermann 29.09.2022, 20.30 Uhr

Basel-Stadt ist als Standort grosser Konzerne (im Bild das umgebaute Forschungsgebäude von Novartis) einer jener Kantone, die von der OECD-Steuerreform am stärksten betroffen sind. Bild :zvg

Ab 2024 sollen auch in der Schweiz Grossunternehmen stärker besteuert werden. Im Kampf gegen den ruinösen Steuerwettbewerb hat sich die internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für alle Firmen mit einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro auf einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent geeinigt. Dieser führt laut Berechnungen des Bundes in der Schweiz zu Mehreinnahmen von 1,5 bis 2,5 Milliarden Franken.

Basel-Stadt, der Unternehmensgewinne heute zu 13,04 Prozent besteuert, ist von der Reform besonders stark betroffen. Laut Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) fallen rund 50 Unternehmen im Kanton unter den höheren Satz. Laut einer Studie der Beratungsfirma BSS könnte Basel-Stadt mit Mehreinnahmen von bis zu 360 Millionen Franken pro Jahr rechnen.

Ständerätin Herzog für Basel, aber gegen ihre Partei

Umstritten ist, wie die Zusatzeinnahmen dieser Ergänzungssteuer zwischen Bund und Kantonen verteilt werden. Eine klare Mehrheit des Ständerates hat sich diese Woche dafür ausgesprochen, dass die Kantone 75 Prozent der vor Ort anfallenden Mehreinnahmen behalten dürfen. Die restlichen 25 Prozent kämen demnach in die Bundeskasse. Diese Haltung vertritt auch die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren.

Die Basler Ständerätin Eva Herzog (SP) hat sich im Stöckli im Interesse ihres Kantons, aber gegen die Meinung ihrer Bundeshausfraktion für den 75:25-Schlüssel starkgemacht. «Das ist ein guter Kompromiss», findet sie. Es sei sinnvoll, dass ein Grossteil des Geldes bei den Kantonen der höher besteuerten Unternehmen bleibt:

«Diese Kantone können das Geld dann in die Standortattraktivität investieren. Die Gefahr, dass Unternehmen abwandern, wird damit minimiert.»

Bis 25 Prozent der Zusatzeinnahmen in Basel fliessen in den Finanzausgleich

Herzog betont, dass finanzschwache Kantone via Finanzausgleich von dieser Lösung stärker profitieren, als wenn das Geld an den Bund geht. Von jedem Franken, den Basel-Stadt zusätzlich einnimmt, würden 20 bis 25 Prozent wieder in den Finanzausgleich fliessen. Herzogs Resümee: «Die ganze Schweiz profitiert.»

Je höher umgekehrt der Bundesanteil ausfällt, desto stärker drohten die Zusatzeinnahmen zu versickern. Zumal diese im 80-Milliarden-Etat des Bundes einen relativ kleinen Anteil ausmachen, für einige Kantone aber viel Geld auf dem Spiel steht.

Die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland setzt sich dafür ein, dass ihr Kanton einen möglichst hohen Anteil an den Zusatzeinnahmen behalten kann. Bild: Kenneth Nars

Im Nationalrat, der das Geschäft als Zweitrat im Dezember berät, hat Mitte-Chef Gerhard Pfister den Antrag lanciert, dass die Zusatzeinnahmen je hälftig auf Bund und Kantone verteilt werden. Dieser Antrag dürfte von Rot-Grün in der Grossen Kammer mehrheitlich unterstützt werden. Basels Finanzdirektorin Soland stellt klar:

«Eine 50:50-Verteilung käme hier schlecht an.»

Der Nationalrat würde damit die Kantone, die den Kompromiss ausgearbeitet hätten, vor den Kopf stossen. Zudem sei zu bedenken, dass die Basis für die Steuererträge in den Kantonen gelegt werde, sagt Soland.

Mit «Buebetrickli» gegen hohe Abgaben an den Bund

Die Wirtschaftsverbände hatten im Vorfeld gefordert, dass die Kantone sämtliche Zusatzeinnahmen behalten dürfen: «Sie wissen am besten, was die Unternehmen brauchen», findet Luca Urgese. Der FDP-Grossrat ist bei der Handelskammer beider Basel für Finanzen und Steuern zuständig. Es sei falsch, via diese Ergänzungssteuer einen zweiten Finanzausgleich zu etablieren. Mit der vom Ständerat beschlossenen Lösung könne man leben. Würde sich aber im Nationalrat die hälftige Teilung durchsetzen, dann werde man sich Gegenmassnahmen überlegen müssen, betont Urgese.

Die Idee: Basel-Stadt könnte in Eigenregie den kantonalen Gewinnsteuersatz generell auf 15 Prozent und damit auf das Niveau des OECD-Satzes heben. «Die Regierung muss die Interessen des Kantons verteidigen, wenn der Nationalrat zu weit geht», sagt Urgese. Dann würden zwar mehr Unternehmen – nicht nur die ganz grossen – höher besteuert. Es gäbe aber keine Mehreinnahmen durch die Ergänzungssteuer mehr, die an den Bund abzuliefern sind.

Zweite Säule der Reform könnte in Basel zu hohen Ausfällen führen

Aus Sicht von Basel-Stadt spricht ein weiterer Grund für einen hohen Kantonsanteil an der Ergänzungssteuer: Eine zweite Säule der OECD-Reform, die wohl in einem nächsten Schritt umgesetzt wird, sieht vor, dass die 100 grössten Firmen der Welt ihre Umsätze in den Marktstaaten versteuern. Davon wären in der Schweiz zwei Kantone stark betroffen: Basel-Stadt mit seinen grossen Pharmakonzernen und Waadt. «Wenn diese kommt, haben wir Mindereinnahmen, die wir irgendwie finanzieren müssen», sagt Soland.