Stimmen-Festival Wegen Krankheit: Doppelkonzert von KLAN und Lina Maly abgesagt Nach der coronabedingten Absage von Lina Maly muss nun leider auch der Auftritt von KLAN krankheitsbedingt entfallen. Das Stimmen-Festival bedauert dies. Mona Martin 26.07.2022, 17.40 Uhr

KLAN und Lina Maly werden nicht wie Hildegard lernt fliegen 2018 den Menschen im Rosenfespark einheizen. Juri Junkov

Die beiden Brüder Michael und Stefan Heinrich von KLAN und die Sängerin Lina Maly werden am Mittwoch nicht wie geplant im Rosenfelspark in Lörrach auftreten. Die Betreibenden des Stimmenfestivals teilen am Dienstag mit, dass nach der coronabedingten Absage von Maly nun auch KLAN krankheitsbedingt ausfallen werde. Die Organisierenden bedauern dies. (mma)