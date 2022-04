Basel: 21-Jähriger soll Frau bei Heuwaage vergewaltigt haben

Strafgericht 21-Jähriger lernt Frau in Balz-Club kennen, danach soll er sie vergewaltigt haben Der junge Mann aus Delémont muss sich nächste Woche vor dem Basler Strafgericht verantworten. Ihm werden sexuelle Nötigung und Belästigung sowie Vergewaltigung vorgeworfen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

In der Unterführung beim Lohweg an der Heuwaage soll es vergangenen Oktober zur Tat gekommen sein. Roland Schmid

Jusuf B.* umarmte und betatschte, begrapschte und küsste, verfolgte und bedrängte. Seine Opfer waren mehrere Frauen, die sich an der Halloween-Party am 29. Oktober 2021 im Balz-Club amüsieren wollten. Der 21-jährige Mann aus Delémont hielt sich rund vier Stunden im Tanzlokal auf. Nur zwei seiner Opfer wagten den Schritt zur Polizei und erstatteten Anzeige.

Die Nacht vom 28. auf den 29. Oktober 2021 sorgte für Schlagzeilen. «Frau nach Clubbesuch in Unterführung vergewaltigt», «Wieder eine Vergewaltigung – was jetzt passieren muss», «Sie flehte ihn an, damit aufzuhören». Die Staatsanwaltschaft suchte vorerst nach dem mutmasslichen Täter. In den sozialen Medien entstand eine Hetzjagd: Fotos des vermeintlichen Täters wurden gepostet; bald stellte sich aber heraus, die Bilder stammten nicht aus der Tatnacht und darauf ist nicht der wirkliche Täter zu sehen.

«Auf der Suche nach körperlichem Kontakt»

Vier Tage nach der Tat wurde Jusuf B. verhaftet. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Am kommenden Dienstag muss er sich vor dem Basler Strafgericht verantworten. Ihm werden sexuelle Nötigung sowie Belästigung und Vergewaltigung vorgeworfen.

Die Anklageschrift legt die Geschehnisse der Nacht anschaulich dar. Ein ungutes Gefühl und Unwohlsein macht sich beim Lesen breit. «Der Beschuldigte war ganz offensichtlich auf der Suche nach körperlichen Kontakten zu Frauen», heisst es. Er habe gleich mehrere offensiv angesprochen, umarmt, betatscht, verfolgt oder begrapscht.

Gegen 2 Uhr auf der Tanzfläche

So auch Sabrina L.*, die mit Freundinnen kurz vor Mitternacht in der Warteschlange vor dem Club im Steinenbachgässlein stand. Jusuf B. hat die Frau, die später Anzeige erstattete, «wissentlich und willentlich in grober Weise sowohl wörtlich als auch tätlich sexuell belästigt», schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Sabrina L. konnte dem Beschuldigten entkommen und ging nach Hause.

Jusuf B. versuchte im Balz-Club Frauen kennen zu lernen. Eine davon war sein späteres Opfer Anisa T., mit der er tanzte. Roland Schmid

Gegen 2 Uhr morgens traf Jusuf B. dann auf Anisa T.*, sie tanzten eng umschlungen, küssten sich. Kurz verliessen sie den Club, der jungen Frau wurde es aber zu viel, sie kehrte allein in das Tanzlokal zurück. Jusuf B. folgte ihr. Kurz vor 4 Uhr verliessen sie gemeinsam den Club.

Anisa T. zeigte den Beschuldigten noch in derselben Nacht an

In der Unterführung beim Lohweg kam es schliesslich zur Tat: Jusuf B. soll Anisa T. mit dem Gesicht zur Wand laut Anklageschrift an ein Tor gedrückt und vergewaltigt haben. Als er von ihr abliess, suchte die junge Frau ihre Freundinnen, die noch im Balz-Club waren, und erstattete danach Anzeige auf einem Polizeiposten.

Welche Strafanträge die Staatsanwaltschaft stellt, wird kommende Woche an der Hauptverhandlung bekannt. Sicher ist, dass die Sicherheitshaft von Jusuf B. verlängert werden soll. Dieser Entscheid steht jedoch noch aus. Anisa T., die von einer Anwältin vertreten wird, macht zudem Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen geltend.

Jusuf B. erhielt im Juni 2021 bereits von der Baselbieter Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von zehn Tagessätzen, da er gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen hatte. Das Basler Strafgericht muss im Rahmen des anstehenden Prozesses auch die Frage klären, ob diese Strafe nun vollzogen wird, da der Beschuldigte sich noch in der zweijährigen Probezeit befunden hatte.

*Namen der Redaktion bekannt.

