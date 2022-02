Basel: Crystal-Meth-Schmuggler erhält über 5 Jahre Gefängnis

Strafgericht Basel Der Crystal-Meth-Schmuggler von Riehen muss für 5 Jahre ins Gefängnis – und erhält Landesverweis Der 31-jährige Angeklagte aus den Niederlanden wurde im vergangenen Sommer beim Grenzübertritt in Riehen mit zwei Kilo Crystal Meth im Rucksack erwischt. Auch sein 37-jähriger Begleiter erhielt eine Freiheitsstrafe und Landesverweis. Patrick Rudin 16.02.2022, 20.47 Uhr

Beim Grenzübertritt in die Schweiz flieg der Schmuggel auf. Symbolbild: Marc Mueller / EPA

«Sie gehen planmässig vor. Das Ganze war sicher nicht hochprofessionell aufgezogen und auch nicht in ein Drogenkartell eingebettet, aber man kann schon sagen, Sie machen das berufsmässig.» Das sagte Gerichtspräsident Dominik Kiener am Mittwoch zur Urteilseröffnung. Gemeint war der 31-jährige Angeklagte aus den Niederlanden, der im Juni 2021 zusammen mit seinem 37-jährigen Freund in Riehen beim Schmuggel von knapp zwei Kilogramm Crystal Meth erwischt worden war.