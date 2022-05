Dealer vor dem Basler Strafgericht

Strafgericht Basel Kiloweise Marihuana, wirre Thesen und horrende Verfahrenskosten Ein mutmasslicher Dealer musste sich vor dem Basler Strafgericht verantworten. Der Fall steckt voller Besonderheiten. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 17.05.2022, 19.21 Uhr

Rund 200 Kilogramm Marihuana soll der Chauffeur transportiert haben (Symbolbild). Sandra Ardizzone

Es geht um einen grossen Hanfhandel, oder vielleicht auch um eine politische Verschwörung: Am Dienstag startete am Basler Strafgericht ein Prozess um vier Angeklagte aus dem Gundeldingerquartier, die kiloweise Marihuana aus einer Tessiner Hanfplantage gehandelt haben sollen.

Das besondere an dem Fall: Seit seiner Entlassung aus der damaligen Untersuchungshaft flutet der Hauptangeklagte diverse Websites mit der Geschichte, wonach er als «Enthüllungsjournalist» von der Basler Staatsanwaltschaft aus politischen Gründen verfolgt werde, die ganze Drogengeschichte sei bloss vorgeschoben.

Es handelt sich um Boris Krljic, der unter dem Pseudonym Alexander Dorin hauptsächlich wirre Thesen zum Srebrenica-Massaker publiziert. Die meisten Beiträge im Netz sprechen von ihm in der dritten Person und scheinen von anderen zu stammen, doch die genannten Vorwürfe sind immer identisch: Sämtliche Pflichtverteidiger wie auch der Gerichtspräsident sind inkompetent, die Staatsanwaltschaft sei auf einem Rachefeldzug gegen ihn und die Polizei habe schwer bewaffnet seine Wohnung gestürmt.

Hauptangeklagter erschien nicht vor Gericht

Die Strafverfolgungsbehörden erklären den Hergang allerdings anders: Ein bekannter Drogendealer sei mehrmals dabei beobachtet worden, wie er im Gundeli in das Haus von Krljic ging, nach dem vierten Mal habe man den Dealer beim Verlassen des Hauses kontrolliert: Nebst einer grossen Packung Marihuana hatte er auch ein signiertes Buch des Autors im Gepäck. Daraufhin überwachte man wegen des Verdachtes auf Betäubungsmittelhandel das Haus von Krljic per Video, dazu kamen die Randdaten der Mobiltelefone.

Krljic erschien am Dienstag nicht vor Gericht, er reichte ein Arztzeugnis ein, weil er wegen eines orthopädischen Problems in Belgrad behandelt werde. Das Strafgericht hat das Zeugnis an das Institut für Rechtsmedizin weitergeleitet, dieses soll prüfen, ob tatsächlich eine Verhandlungsunfähigkeit vorliegt.

Anwesend war am Dienstag einzig der 58-jährige ehemalige Chauffeur: Videos zeigen ihn mit Taschen beim Betreten und Verlassen des Basler Hauses, auch war sein Mobiltelefon regelmässig zwischen dem Tessin und Basel unterwegs. «Ich habe Baumaterial transportiert», behauptete er. Früher hatte er gewisse Hanftransporte zugegeben, am Dienstag betonte er schliesslich, die ihm vorgeworfene Menge sei auf jeden Fall zu hoch.

Die Staatsanwaltschaft geht bei ihm von 40 Kurierfahrten aus, dabei soll er jeweils viereinhalb bis fünf Kilogramm Marihuana und im Total somit 200 Kilogramm Marihuana transportiert haben. Er hat eine Vorstrafe, weil er bei einem ähnlichen Transport im Wallis aufgeflogen ist.

Betreiber der Anlage konnte nicht aufgespürt werden

Der Betreiber der Tessiner Hanfplantage konnte als Zeuge bislang nicht vorgeladen werden, da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, offenbar verliert sich seine Spur in Italien. Die Mobiltelefondaten lassen den Schluss zu, dass er die Transporte vom Tessin nach Basel mit ein wenig Abstand jeweils mit einem eigenen Fahrzeug begleitet hat.

Ein weiterer Angeklagter Mann aus Spanien liess ausrichten, er pflege dort seine Mutter und könne deshalb nicht nach Basel zur Verhandlung reisen. Seine mitangeklagte Freundin ist offiziell von der Verhandlung dispensiert.

Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2013 zurück, im Juni 2015 sassen die vier Angeklagten für dreieinhalb Monate in Untersuchungshaft. Bei der Hausdurchsuchung im Gundeli fand man nebst einer Tasche mit sechs Kilogramm Marihuana auch Vakuumiergeräte und knapp 100’000 Franken in kleinen Noten.

Das Verfahren hat eine weitere Besonderheit: Die Liegenschaft von Krljic ist mit einer Grundbuchsperre belegt worden, im Falle einer Verurteilung droht ihm deshalb wegen der horrenden Verfahrenskosten und der bei Drogenhandel üblichen Ersatzforderung des Staates eine Pfändung mitsamt Verwertung des Hauses. Das Urteil folgt in zwei Wochen.

