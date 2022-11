Strafgericht Basel Kochen, Putzen und Kinderbetreuung rund um die Uhr für 300 Franken im Monat: Basler Paar soll albanische Nannys ausgebeutet haben Dem Ehepaar wird vorgeworfen, ihre Nanny ausgebeutet sowie geschlagen zu haben. Das Paar bestreitet die Vorwürfe. Der Fall ist nun vor dem Basler Strafgericht. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.29 Uhr

Zum Pflichtenheft gehörten das Putzen der 4-Zimmer-Wohnung und die komplette Betreuung der drei Kinder. Gaetan Bally / Keystone

«Sie hat uns mit diesen Unwahrheiten belastet. Es scheint so, dass wir irgendwo in Afrika leben und nicht hier», enervierte sich der 38-jährige Angeklagte am Freitag im Basler Strafgericht. Sowohl er wie auch seine Ehefrau betonten, sie hätten ihre Nanny nie schlecht behandelt. «Wir sind keine Unmenschen», beteuerte auch die 36-jährige Ehefrau vor Gericht.

Ausbeuterische Arbeitsbedingungen

Die Anklage ist happig: Das Paar soll eine damals 20-jährige Frau aus Albanien nicht nur schwarz als «dado» beschäftigt haben, also als Kindermädchen oder Tagesmutter, sondern dabei auch besonders ausbeuterische Arbeitsbedingungen durchgesetzt haben: Zum Pflichtenheft gehörte das Putzen der 4-Zimmer-Wohnung, die komplette Betreuung der drei Kinder im Alter von neun, fünf und zwei Jahren inklusive Ankleiden, zur Schule begleiten, in der Freizeit betreuen und abends ins Bett bringen.

Dazu kam noch das Kochen, und auch das Wäschewaschen für die ganze Familie blieb an ihr hängen. Wie sie am Freitag in der Befragung vor Gericht erklärte, habe sie die Wäsche oft spätnachts erledigt. Waren die Arbeitgeber unzufrieden, gab es Beleidigungen und auch Schläge. «Er hat mich einmal angeschrien und beleidigt, weil ich seine Sportschuhe nicht richtig getrocknet habe», sagte die Frau vor Gericht. Als sie sich über die Bezahlung beschwerte, nahm man ihr den Pass ab, damit sie nicht verschwinden konnte.

Schlafen im «Schrankbett», Wohnen in der «Rumpelkammer»

Abgemacht waren je nach Leistung zwischen 250 und 500 Franken im Monat, tatsächlich habe sie 300 Franken erhalten. Ein eigenes Zimmer hatte sie nicht, ihr Bett stand im Zimmer der Mädchen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem «Schrankbett» und einer «Rumpelkammer». Bei der Familie in Basel arbeitete sie einen Monat, zuvor war sie in Frenkendorf und kurz in Aarau bei anderen Familien tätig.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar auch vor, bereits früher unter ähnlichen Umständen Kindermädchen beschäftigt zu haben, wie in solchen Fällen üblich ist die Beweislage aber schwierig. Auch im Fall der 23-Jährigen soll das Paar versucht haben, Druck aufzusetzen, um sie zu einem Widerruf ihrer Aussagen zu bewegen. Sie lebt heute an einem geheimen Ort.

Das Ehepaar bestreitet die Vorwürfe

Das Ehepaar bestritt die Vorwürfe am Freitag, im Gegenteil, man habe ihr helfen wollen: Die junge Frau sei vorher bei einer Familie in Aarau gewesen und habe sich darüber beschwert, wie schlecht sie dort behandelt worden sei. Deshalb habe man sie dann nach Basel geholt. «Ich wollte Sie retten aus diesen Verhältnissen. Aber offenbar waren das alles Lügen, und dieselben Lügen verbreitet sie jetzt über uns», sagte der 38-jährige Mann vor Gericht.

In jener Zeit sei er ja arbeitslos und deshalb zu Hause gewesen. Wenn er abends mit Kollegen weggegangen ist, habe sie durchaus zu den Kindern geschaut, mehr aber nicht. «Was hat sie denn den ganzen Tag über gemacht?», fragte Gerichtspräsidentin Marcia Stucki. «Das, was sie wollte», antwortete die 36-jährige Ehefrau schulterzuckend. Das Paar wirft der heute 23-jährigen Frau gar vor, die Kinder geschlagen zu haben.

Gymnasium-Abbruch für Nanny-Job

Die 23-jährige Frau stammt aus dem Südosten Albaniens. Das Gymnasium musste sie abbrechen, um im Betrieb ihrer Eltern mitarbeiten zu können. Durch den Nanny-Job im Ausland erhoffte sie sich eine gewisse Unabhängigkeit von den Eltern, und eine Agentur erzählte ihr offenbar, dass ein Arbeitseinsatz bis zu 3 Monaten in der Schweiz legal sei.

Dem Ehepaar drohen Schuldsprüche wegen Menschenhandels, Nötigung und Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. Die drei Richter fällen das Urteil nächste Woche.

