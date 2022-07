Strafgericht: Beat Schmitts* Therapie ist neu freiwillig

Strafgericht Basel-Stadt 54-jähriger Pädophiler nimmt weiterhin Medikament zur Senkung des Testosteronspiegels, aber nun freiwillig Der Basler verging sich an Kindern und outete sich öffentlich als Pädophiler. Am Donnerstag wurde vor dem Basler Strafgericht darüber verhandelt, ob seine Therapie nochmals verlängert werden soll. Lea Meister Jetzt kommentieren 21.07.2022, 19.24 Uhr

Nach langen Diskussionen wurde die ambulante Massnahme von Beat Schmitt* am Donnerstag aufgehoben. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Wir haben lange und hart diskutiert. Sie sind eine spezielle Person, die es uns nicht einfach macht», sagte Gerichtspräsident Dominik Kiener am Donnerstagabend. Die fünf Richter hatten keine Straftaten zu beurteilen, sondern einzig die Frage, ob der heute 54-jährige Beat Schmitt* (bz von gestern) weiterhin staatlichen Therapiezwang braucht. Das braucht er nicht, entschieden die Richter schliesslich, er solle seine Behandlung künftig freiwillig weiterführen. Juristisch ausgedrückt hiess das, sämtliche ambulanten Massnahmen werden aufgehoben.

Konkret nimmt Schmitt das Medikament Lucrin, dadurch liegt sein Testosteron-Spiegel nahezu bei null und er verspürt nach seinen Angaben auch keinerlei sexuelles Verlangen mehr. Dazu besucht er einmal monatlich seinen Psychiater, zusätzlich auch einen forensisch ausgebildeten Facharzt. Das Gericht befragte am Donnerstag die Fachleute ausgiebig, dabei wurde klar, dass mit der eigentlichen Gesprächstherapie keine Fortschritte mehr zu erzielen sind: Es geht hauptsächlich um die weitere praktische Begleitung während der chemischen Kastration durch Lucrin.

Er wollte nicht alles mitmachen

Schmitt hatte sich die letzten Jahre an alle Auflagen gehalten, allerdings auch mehrmals klargemacht, dass er nicht alles mitmacht: So wollte er während der Sitzungen mit dem Forensiker keine Maske tragen, weshalb die Sitzungen in den Innenhof der Klinik verlegt wurden. Auch wollte er keine unangekündigten Blutkontrollen akzeptieren.

Bislang wurde sein Blut einmal jährlich auf Hormone untersucht, da er sich in Bodybuilderkreisen Testosteron besorgen und so die Therapie sabotieren könnte. Die Kontrollergebnisse waren bislang allerdings immer unauffällig. Einer der Experten betonte am Donnerstag dazu, ein Testosteronkonsum würde auch äusserlich sichtbare Veränderungen am Körper hervorrufen.

Ein deliktfreies Leben, das seinen Wert hat

Nebst der pädophilen Neigung leidet Beat Schmitt auch an einer Persönlichkeitsstörung mit dissozialen und narzisstischen Anteilen. Sein Psychiater meinte dazu, er habe sich in den letzten Jahren gewandelt.

«Früher hat ihn nichts beeindruckt, es war ihm alles wurst. Das hat sich geändert. Er hat gemerkt, dass auch ein deliktfreies Leben seinen Wert hat.»

Schmitt arbeitet seit einigen Jahren nicht mehr und lebt von einer Invalidenrente. Dies habe laut den Ärzten positive Auswirkungen gehabt, da er am Arbeitsplatz aufgrund eines früheren Outings als Pädophiler oft angefeindet und auch gemobbt worden sei. Der 54-Jährige sagt dazu:

«Ich werde auch in Basel immer wieder erkannt. Für mich wäre es das Schlimmste, wenn ich mit Namen und Foto wieder in die Zeitungen käme.»

Seinen Alltag verbringt er mit Sport, soziale Kontakte hat er lediglich zu zwei älteren Frauen.

Verhältnismässigkeit war auch ausschlaggebend

Das Gericht begründete die Aufhebung der Massnahmen auch mit der Verhältnismässigkeit: Zuletzt versuchte er vor 14 Jahren über Videochat Kontakte zu minderjährigen Jungen herzustellen. Betrachte man die wirklich gravierenden Übergriffe Schmitts auf Minderjährige, liegen diese gar bereits 27 Jahre zurück.

Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen: Der Fall kann von der Vollzugsabteilung noch ans Appellationsgericht weitergezogen werden.

* Namen von der Redaktion geändert.

