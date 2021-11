Strafgericht Basel-Stadt Ein nicht alltäglicher Gerichtsfall: Bereits Verwahrter erhält zusätzliche Gefängnisstrafe Das Basler Strafgericht verurteilt einen Baselbieter, der wegen versuchter vorsätzlicher Tötung bereits verwahrt ist. Der Mann beschäftigt die Justiz seit Jahren. Nora Bader Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beschuldigte beantwortete keine einzige Frage vor Gericht. Nicole Nars-Zimmer

Dieser Fall sorgte für Schlagzeilen: Ein heute 47-jähriger Mann, der 2002 zusammen mit einem Mittäter in Binningen einen Wirt niedergeschossen hatte, wurde im Juni 2021 verwahrt. Diese Woche musste er sich wieder vor Gericht verantworten, wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Reihe nach: Vor seiner nachträglichen Verwahrung wurde der Mann bereits mehrfach vorbestraft.

Verurteilt worden war er etwa wegen einer weiteren Gewalttat: 1997 hatte er mehrfach auf den Türsteher einer Disco geschossen.

Das Ganze ging nur deshalb glimpflich aus, weil die Waffe eine Ladehemmung hatte. Das Strafgericht Basel-Stadt sprach ihn wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und weiterer Delikte schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren.

Vermutlich eine Abrechnung im Drogenmilieu

Der Anfang erwähnte Überfall auf den Wirt eines Restaurants in Binningen fand im Oktober 2002 statt. Mit zwei Kollegen ging der damals 28-Jährige zum Restaurant und schoss den Wirt mit zwei Faustfeuerwaffen in Knie und Bauch. Der Wirt überlebte. Die bz schrieb damals: Die genauen Hintergründe der Tat konnten nie geklärt werden, vermutlich sei es um eine Abrechnung im Drogenmilieu gegangen.

Das Kantonsgericht Basel-Landschaft verurteilte ihn 2005 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter schwerer Körperverletzung zu acht Jahren Freiheitsstrafe. Die Verbüssung der Strafe wurde jedoch aufgeschoben, und der Mann wurde im Rahmen einer therapeutischen Massnahme eingewiesen.

Der Mann hat mittlerweile seine Gefängnisstrafen abgesessen und ist Ende 2016 bedingt aus dem stationären Massnahmenvollzug entlassen worden.

Bewährungsauflagen nicht erfüllt

Kein Alkohol, keine Drogen, keine Waffen und Besuch der ambulanten Therapie lauteten die Regeln nach der Entlassung. Dennoch rutschte er Anfang 2017 aber bald wieder in das alte Milieu ab, wie aus einem Urteil des Bundesgerichts hervorgeht. Gemäss Staatsanwaltschaft hat er in Kreisen von berüchtigten Motorradklubs verkehrt. Weil er sich nicht an die Bewährungsauflagen hielt, wurde er polizeilich gesucht.

Bis im April 2017 befand er sich in Freiheit. Weil eines der Gutachten den Mann für nicht therapierbar befand und eine sehr hohe Rückfallgefahr für schwere Gewaltverbrechen besagte, hob die Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft im Januar 2018 die Massnahme mangels Erfolgsaussichten auf und beantragte im Februar 2018 beim Strafgericht eine Verwahrung und beim Zwangsmassnahmengericht Sicherheitshaft. Das Strafgericht eröffnete ein gerichtliches Nachverfahren betreffend nachträgliche Verwahrung.

Die Polizei fand in der Wohnung des Beschuldigten eine Waffe und Munition. Als er 2017 in Basel-Stadt von der Polizei angehalten wurde, hatte er fast 50 Gramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 83 Prozent bei sich. Die Basler Staatsanwaltschaft eröffnete deshalb ein Strafverfahren und übernahm das Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.

Der zur Fahndung ausgeschriebene Mann konnte schliesslich 2018 auf Sardinien verhaftet und in die Schweiz ausgeliefert werden. Aktuell sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg.

Das Bundesgericht folgte in seinem Urteil vom Juni 2021 dem Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 30. Juni 2020 (bz berichtete), welches der Mann mit Wohnsitz im Kanton Baselland angefochten hatte. Aufgrund zweier Gutachten war das Kantonsgericht zum Schluss gelangt, dass trotz jahrelanger Therapie ein hohes Risiko für weitere Gewaltdelikte bestehe. Einer der involvierten Gutachter attestierte ihm ein hohes Rückfallrisiko.

Gericht verurteilt Verwahrten zu 20 Monaten Freiheitsstrafe

Diese Woche musste sich der verwahrte Straftäter nun erneut vor dem Basler Strafgericht verantworten. Diesmal wegen mehrfacher Handlungen gegen das Waffengesetz und Verbrechen nach Betäubungsmittelgesetz, die er seiner kurzen Zeit in Freiheit von Ende 2016 bis April 2017 beging.

Er mache keine Aussagen mehr, so der Beschuldigte, weder zu seiner Person noch zur Sache. «Mein Vertrauen in die Schweizer Justiz ist am Arsch», sagte er zum Dreiergericht unter dem Vorsitz von Susanne Nese. Es spiele eh keine Rolle mehr.

Sein amtlicher Verteidiger Alain Joset kritisierte die doppelte Zuständigkeit von Basel-Stadt und Baselland für die beiden verschiedenen Verfahren.

Er ziehe ausserdem in Betracht, den Fall betreffend Verwahrung, welche das Bundesgericht bestätigte, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterzuziehen, wie der Verteidiger vor Gericht sagte.

Es liege eine «eklatante Verletzung» der Unschuldsvermutung vor.

Staatsanwältin Simone Lustenberger hingegen betonte, dass, wenn man Waffen finde bei jemanden, der an einem versuchten Tötungsdelikt beteiligt gewesen und zur Fahndung ausgeschrieben sei, die Polizei handeln müsse.

Das Basler Strafgericht verurteilte den Mann wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz und Verbrechen nach Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten unbedingt. Er sei unbelehrbar, nicht kooperativ und habe bei der erstbesten Gelegenheit delinquiert.

Da der Mann allerdings bereits rechtskräftig nachträglich verwahrt ist, geht diese Verwahrung gemäss Bundesgericht vor. Den genauen Massnahmenbezug müsse der Kanton Baselland verordnen, so die Richterin. Auf freiem Fuss wird sich der Beschuldigte so oder so nicht mehr so schnell befinden.