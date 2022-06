Strafgericht Basel-Stadt Er schloss ein Mädchen und sich auf dem WC ein: «Kleine Verwahrung» für pädophilen Straftäter Ein 38-Jähriger schloss sich mit einer 10-Jährigen auf einem Hotel-WC ein und wollte sich an ihr vergehen. Nun urteilte das Gericht. Nora Bader Jetzt kommentieren 13.06.2022, 16.14 Uhr

Der Beschuldigte drang in die verschlossene WC-Kabine ein und schloss sich und ein Mädchen ein. Es konnte flüchten. Symbolbild Archiv

Ein heute 38-jähriger Deutscher stand gestern zum zweiten Mal vor dem Basler Strafgericht. Er soll im September 2021 einem damals zehnjährigen Mädchen auf ein Basler Hotel-WC gefolgt sein. Dort schloss er sich gemäss Anklageschrift mit dem Mädchen ein und versuchte, ihm die Hose herunterzureissen. Seine eigene Hose hatte er bereits unten. Das Mädchen konnte fliehen.

Im Januar dieses Jahres musste sich der Mann wegen der Übergriffe auf das Mädchen vor Gericht verantworten. Die Anklage lautete auf sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern, versuchte Freiheitsberaubung und Entführung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Verhandlung vertagt.

Es lag kein forensisch-psychiatrisches Gutachten vor, das Auskunft gab über eine allfällige Pädophilie oder seine Schizophrenie, die er nach eigenen Angaben vom Drogenkonsum erlitten hatte.

In der ersten Verhandlung sagte der Mann aus, er habe immer wieder Kontakt zu Teenagern gehabt, gar sexuelle Beziehungen zu Minderjährigen geführt oder ihnen Marihuana verkauft. Er ist vorbestraft wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In der Erstverhandlung vom Januar hatte der Mann unter anderem ausgesagt, er hätte auf dem Hotel-WC weitergemacht, hätte das Mädchen ihm nicht entkommen können. Die Staatsanwaltschaft verschärfte ihre Anklage daraufhin auf versuchte Vergewaltigung. Sie forderte gestern eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Der Anwalt des Beschuldigten plädierte ausser bei den Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf Freispruch.

Beschuldigter bleibt vorläufig inhaftiert

Bei der zweiten Verhandlung vom Montag verweigerte der Beschuldigte alle Aussagen bei der Befragung durch den Gerichtspräsidenten. «Das hat mir mein Anwalt geraten», sagte er. Diesmal lag allerdings das forensisch-psychiatrische Gutachten vor. Es diagnostizierte dem Beschuldigten eine paranoide Schizophrenie und Pädophilie. Das Mädchen wurde bei der zweiten Gerichtsverhandlung nicht mehr befragt.

Das Basler Strafgericht sprach den Mann schuldig wegen versuchter sexueller Nötigung, versuchter sexueller Handlungen mit Kindern, versuchter Freiheitsberaubung und Entführung sowie mehrfacher Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Beschuldigte bekam eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten sowie eine Busse von 300 Franken und einen Landesverweis von fünf Jahren.

Die ausgesprochene Strafe wird aber aufgeschoben zu Gunsten einer stationären psychiatrischen Behandlung; dabei handelt es sich um eine sogenannte «kleine Verwahrung». Der Beschuldigte, der in Fussfesseln in den Gerichtssaal geführt wurde, muss in Haft bleiben, bis sich ein Platz in einer für ihn geeigneten Klinik findet. Er sitzt seit neun Monaten in Basel in Untersuchungshaft.

«Der Sachverhalt ist unbestritten», begründete der Richter das Urteil. Die Aussagen des Mädchens seien für eine Zehnjährige äusserst glaubhaft gewesen. Die Videoaufnahmen von Überwachungskameras im Hotel lieferten weitere Beweise. «Zum Glück für alle hat das Mädchen so gut reagiert und konnte flüchten», so der Gerichtspräsident.

