Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung

Strafgericht Basel-Stadt Freispruch von Vergewaltigungsvorwurf – Gericht stuft Beweise als nicht gegeben ein Das Basler Strafgericht hat am Donnerstag einen 23-jährigen Mann freigesprochen von den Vorwürfen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Für das Rauchen von Joints hingegen muss er büssen. 07.04.2022, 15.48 Uhr

Der Beschuldigte bekam eine Busse wegen der Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Christoph Zehnder

«Es ist ein Fall, der irritierend ist und bleibt», sagte Gerichtspräsident Roland Strauss am Donnerstag im Rahmen der Urteilsbegründung, die weitgehend auf Freispruch lautete. Im Raum standen harte Vorwürfe: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Ein heute 23-jähriger gebürtiger Brasilianer musste sich diese Woche deswegen sowie dem Besitz und mehrfachen Konsum von Marihuana vor dem Basler Strafgericht verantworten. Der Mann lebt seit seinem fünften Lebensjahr in der Schweiz.

Anfang März 2020 hatte er sich mit einer damals 17-jährigen, befreundeten Frau verabredet. Sie kannten sich über gemeinsame Freunde. Sie habe ihm auf seinen Wunsch hin aus den Ferien in ihrer Heimat eine Kette mitgebracht, erzählte die Frau. Weil es regnete, schlug er vor, sie solle in die Wohnung kommen, in der er mit seiner Mutter lebte. Diese war am besagten Nachmittag bei der Arbeit.

Die Frau fühlte sich immer schlechter

Der Beschuldigte habe der Frau Wasser angeboten und sie immer wieder gefragt, ob sie auch an seinem Joint ziehen wolle. Schliesslich liess sie sich überreden und nahm einen Zug, wobei sie auf dem Küchenboden sass. «Ich wollte cool sein», sagte sie bei der Befragung vor Gericht. Der Beschuldigte soll betont haben, sie müsse mindestens drei Züge aufs Mal nehmen, sonst wirke es nicht. Das habe sie getan, bis ihr schlecht geworden sei und sie sich ins Zimmer des Beschuldigten begaben. Dort habe sie sich auf sein Bett gesetzt. Es sei ihr immer schlechter gegangen, wiederholte die junge Frau vor Gericht die Aussagen der Ersteinvernahme.

Sie habe ihn gebeten, sie festzuhalten, weil ihr schwarz geworden sei und sie das Gefühl gehabt habe, vom Bett zu fallen. Immer wieder sei sie völlig weggetreten. Er soll dann versucht haben, sie auf dem Bett zu drehen. «Daraufhin sagte ich ihm, er solle mich in Ruhe lassen, es gehe mir nicht gut», so die junge Frau.

Weil ihre Widerstandsfähigkeit nachgelassen habe, habe er sie auf den Rücken gedreht, ihr die Augen verbunden und sie ausgezogen. Nachdem er sich mit den Fingern an ihr vergangen hatte, vollzog er gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Geschlechtsverkehr mit einem Kondom. Sie habe sich gewehrt, so die Klägerin. Das sei ihr aber wegen des vorgängigen Marihuanakonsums nicht gelungen. Er habe ihr danach eine Banane gebracht, weil sie Hunger gehabt habe. Als die Wirkung des Marihuanas nachgelassen habe, habe sie sich auf den Weg nach Hause gemacht.

Die junge Frau wurde in Anwesenheit des mutmasslichen Täters befragt. Sie habe eine Maske aufgesetzt, sagte sie und wirkte distanziert. Sie sagte:

«Er soll realisieren, wie es mir geht.»

Und sie tue das nicht nur für sich, sondern für alle Frauen in solchen Situationen. Seit dem Vorfall hat sie Probleme, den Alltag zu bewältigen, arbeitet nur Teilzeit und brauchte professionelle Unterstützung.

Auch der Mann befand sich zwischenzeitlich in stationärer psychiatrischer Behandlung und ist nun in einem Wiedereingliederungsprogramm in den Arbeitsmarkt.

Kritik an der Arbeit der Staatsanwaltschaft

Gerichtspräsident Roland Strauss kritisierte in der Verhandlung die Staatsanwaltschaft für die Dauer des Verfahrens. «Es lief über ein Jahr lang nichts», sagte er. Man habe «dringendere Fälle» bearbeiten müssen, begründete Staatsanwältin Alexandra Frank. Auch wenn das nicht optimal sei.

Die Staatsanwaltschaft stufte die Aussagen der Frau als glaubhaft ein und beantragte einen Schuldspruch sowie eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten unbedingt und eine Busse von 300 Franken. Ausserdem forderte sie einen Landesverweis von zwölf Jahren. Die Anwältin der Frau wollte für sie ausserdem eine Genugtuung und Schadenersatz. Der Verteidiger des Beschuldigten plädierte für Freispruch.

Das Gericht sprach den Mann frei von den Vorwürfen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung wegen mangelhafter Beweislage.

Unter anderem sei ein Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin zum Schluss gekommen, dass die konsumierte Menge Marihuana nicht den Zustand der Frau rechtfertige.

Bei den verschiedenen Befragungen habe es Unstimmigkeiten gegeben. Auf dem Mobiltelefon der Frau seien mögliche Nachrichten, die als Beweis hätten dienen können, gelöscht worden. Der körperliche Kontakt sei anfangs von ihr ausgegangen, da sie ihn gebeten habe, sie zu halten. «Die Aussagen der Frau sind subjektiv glaubhaft. Es gibt aber keinen Nachweis, dass alles so passiert ist», begründete der Gerichtspräsident.

Der Beschuldigte wird verurteilt zu einer Busse von 500 Franken wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die junge Frau verliess den Gerichtssaal während der Urteilsverkündung.

