Motorradfahrer nach Raserei am Hafen verurteilt

Strafgericht Basel-Stadt Hafenraserei mit Lernfahrausweis: 24-jähriger Motorradfahrer kassiert eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten Er habe nicht gewusst, welche Konsequenzen damit auf ihn zukommen würden, argumentierte der Neulenker vor dem Strafgericht. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.33 Uhr

Mit rund 100 Kilometern pro Stunde war der Mann in der Westquaistrasse und der Hafenstrasse unterwegs Archivbild: Roland Schmid

Er hatte noch den Lernfahrausweis, und es war sein erstes richtiges Motorrad: Eine Husqvarna 701 Supermoto für rund 12’000 Franken, mit 55 Kilowatt Leistung und einem 8-Gang-Getriebe, bei dem man zum Schalten keine Kupplung mehr betätigen muss. Die Werbung spricht dank eingebauter Traktionskontrolle von sicherem und kraftvollem Beschleunigen aus der Kurve heraus.

An einem Abend im April 2021 war der heute 24-jährige Mann mit seinem neuen Töff mit Vollgas in den Kurven des Basler Hafengebietes unterwegs, von der Westquaistrasse fuhr er durch die Hafenstrasse und wurde dort mit rund 100 Kilometern pro Stunde von einer Radarkontrolle erfasst. Nach Abzug der Sicherheitstoleranz betrug das rechtlich relevante Resultat Tempo 98, in jener Strasse gilt allerdings ein Tempolimit von 40.

Eine besondere Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Seither fährt er wieder Velo. Den Ausweis für Motorräder hat man ihm entzogen, inzwischen hat er ein verkehrspsychologisches Gutachten erstellen lassen. «Ich war unachtsam», meinte er am Donnerstag im Basler Strafgericht. Und er habe nicht gewusst, was für Konsequenzen damit auf ihn zukommen.

Die Geschwindigkeitsüberschreitung von 58 Kilometer pro Stunde erfüllt den sogenannten Rasertatbestand, der im Moment auch im Parlament intensiv diskutiert wird: In der 40er-Zone gilt die Regelung, wonach bei einer Überschreitung um 50 Kilometer pro Stunde von einer besonders krassen Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auszugehen ist. «Damit kommen Sie genau in diese blöde Bestimmung rein», kommentierte Gerichtspräsident Dominik Kiener die Fahrt.

Der Mann stelle keine Gefahr für den Strassenverkehr dar

Nebst einer Mindestentzugsdauer des Führerausweises von zwei Jahren sieht die Bestimmung derzeit noch eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor. Der 24-Jährige war bislang nicht vorbestraft und hat sich mit der Staatsanwaltschaft in einem abgekürzten Verfahren auf die Mindeststrafe von 12 Monaten bedingt geeinigt. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Einzelrichter Dominik Kiener genehmigte am Donnerstag diesen «Deal», er betonte, der Mann sei kein Rowdy und stelle für den Strassenverkehr auch keine grosse Gefahr dar. Er habe wohl einfach mal auf die Tube drücken wollen. «Unglücklicherweise sind Sie in diese Radarkontrolle reingerasselt», so Kiener.

Der Mann kommt mit Verfahrenskosten von 500 Franken davon, dazu kommt eine stark reduzierte Gerichtsgebühr von 100 Franken. Diese Woche hat der 24-Jährige seine Lehrabschlussprüfung bestanden. Den Töff hat er mittlerweile verkauft. Mit dem abgekürzten Verfahren verzichtet er auch darauf, Urteil noch weiterziehen zu können.

