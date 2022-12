Schuldspruch wegen Schiesserei in Basel

Strafgericht Basel-Stadt Schuss in den Fuss: Der Hauptangeklagte muss ins Gefängnis Die Schiesserei und Prügelei an einem Juniabend 2019 im Kleinbasler Matthäusquartier war keine versuchte Tötung, befindet das Basler Strafgericht. Der 33-jährige Mitangeklagte kommt mit einer teilbedingten Strafe davon. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 20.12.2022, 19.30 Uhr

Die beiden Angeklagten erhielten am Dienstag im Stragericht die Quittung für eine Schiesserei vor drei Jahren. Nicole Nars-Zimmer

«Leider war es kein Film», meinte Gerichtspräsident Markus Hofer am Dienstag zur Urteilseröffnung. Die durchaus filmreife Prügelei mit Schuss im Juni 2019 an der Basler Müllheimerstrasse werteten die fünf Richter allerdings nicht als versuchte Tötung.

Der 47-jährige Hauptangeklagte muss wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Nötigung für 3,5 Jahre ins Gefängnis, danach wird er für acht Jahre des Landes verwiesen. Das Gericht ging davon aus, dass er an jenem Abend der Schütze war und auch die Waffe mitgebracht hatte.

Sein 33-jähriger Cousin erhielt eine teilbedingte Strafe: 20 Monate bedingt, 6 Monate unbedingt. Auch er muss danach für sieben Jahre die Schweiz verlassen. Bei beiden Männern gilt der Landesverweis für den gesamten Schengenraum. Ob die türkischen Staatsbürger tatsächlich ausgeschafft werden können, ist allerdings fraglich. An beiden Männern bleiben auch die Verfahrenskosten von jeweils rund 25’000 Franken hängen. Rund zwei Monate haben sie bereits in Untersuchungshaft abgesessen.

Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen gefordert

Die Staatsanwältin hatte weitaus höhere Strafen von acht Jahren wegen versuchter Tötung gefordert. Das Strafgericht fand hingegen, der 47-Jährige habe beim Opfer bewusst auf den Fuss gezielt. Damit habe er zumindest eine schwere Körperverletzung in Kauf genommen, nicht aber den Tod.

Obwohl der 33-Jährige zuerst gesagt hatte, er selber habe geschossen, wertete man seine Aussageänderung als glaubhaft: Als Cousin habe er gedacht, er müsse den 47-Jährigen schützen. Später sei ihm dann klar geworden, welche Konsequenzen dies für ihn selber haben könnte.

Hofer betonte am Dienstag, es gebe keine Belege dafür, dass an jenem Abend mehr als ein Schuss abgefeuert wurde. Die Beweislage war allerdings verworren: Der nicht direkt beteiligte Zeuge wollte ausgerechnet im Moment des Schusses weggeschaut haben, und das Opfer zeigte am Strafverfahren überhaupt kein Interesse.

Somit blieben nur die widersprüchlichen Behauptungen der beiden Angeklagten. Der 47-Jährige schwieg vor Gericht, deutete aber einmal an, der 33-Jährige sei Schuld. Das Gericht hingegen sah den 33-Jährigen als Gehilfen, der allerdings durchaus gewusst habe, worum es gehe.

Streit im Glücksspielmilieu

Beide Männer hätten dem Opfer eine «Abreibung» verpassen wollen, nach dem Schuss hätten sie ihn deshalb verprügelt, schloss Hofer. Auslöser war eine dubiose Geldschuld des 47-Jährigen aus dem Glücksspielgeschäft, die der Verprügelte eintreiben wollte. Da die Forderung illegal war, sah das Gericht auch keine Möglichkeit für einen Schuldspruch wegen Erpressung: Vermögensdelikte greifen nur bei zivilrechtlich sauberen Geschäften.

Der 47-Jährige lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz, arbeitet und gilt auch wegen seines Flüchtlingsstatus eigentlich als Härtefall. Der Gerichtspräsident sagte dazu, die massive Gewalttat im Sinne der Selbstjustiz auf offener Strasse sei inakzeptabel, deshalb wiege das Interesse der Schweiz an einer Wegweisung höher. Sowohl die Verurteilten wie auch die Staatsanwaltschaft können das Urteil noch ans Appellationsgericht weiter ziehen.

