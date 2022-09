Strafgericht Basler Ermittler liessen albanische Drogenbande auffliegen – einem Verdächtigen drohen 5,5 Jahre Haft Vier Monate dauerten die Ermittlungen gegen die Bande, mehrere Personen wurden bereits verurteilt. Ein 31-Jähriger steht aktuell vor Gericht, weil er beim Abpacken der Drogen geholfen haben soll. Zara Zatti Jetzt kommentieren 15.09.2022, 18.28 Uhr

Kokain, Heroin, Ecstasy: Die Ermittler kamen einer albanischen Bande auf die Schliche. Symbolbild: Raphael Rohner

«Ich träume immer wieder, wie ich vom Dach falle», sagt der Beschuldigte Faton B.* vor Gericht. Tatsächlich vom Dach fiel er Mitte November des vergangenen Jahres, nachdem er, ausgelöst durch den Konsum von Kokain, einen psychotischen Schub erlitten hatte. Er fühlte sich verfolgt, flüchtete auf die Liegenschaft im Iselin-Quartier und warf Ziegelsteine auf die Strasse. Danach kam der Sturz. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde nach seinem Spitalaufenthalt in Haft genommen. Da sitzt er bis heute.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den heute 31-Jährigen Teil einer «albanischstämmigen, professionell organisierten, äusserst umtriebigen Drogenhändlerbande» gewesen zu sein, die im Raum Basel mit grossen Mengen Heroin, Kokain und MDMA handelte. Bei Letzterem handelt es sich um eine synthetische Droge, auch bekannt als «Ecstasy». Faton B. war laut Anklageschrift in erster Linie für die Verarbeitung und Portionierung der Betäubungsmittel verantwortlich.

Innerhalb der Bande habe er sich auf eher niedriger Hierarchiestufe befunden und Weisungen von anderen Mitgliedern erhalten. Neben dem bandenmässigen Drogenhandel ist Faton B. auch wegen Geldwäscherei und mehrfachen Vergehens gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz angeklagt. Dies, weil er sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt.

Sein Vater wurde in Griechenland ermordet

Die Bande mietete in Basel mehrere Wohnungen oder liess diese von Drittpersonen anmieten, um unentdeckt zu bleiben. Die Räumlichkeiten wurden als Wohnstätten, Verkaufs- und Verarbeitungsorte genutzt. In zwei Wohnungen fand die Polizei DNA und Fingerabdrücke von Faton B. Vor Gericht behauptete dieser, nie für eine Bande gearbeitet zu haben.

Er habe lediglich zweimal für einen Freund Drogen gemischt. Dieser sei für ihn ein Vaterersatz gewesen, nachdem sein richtiger Vater von der Mafia in Griechenland ermordet worden sei. Der rund 20 Jahre ältere Freund wurde vom Gericht selbst zu 5,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und wird als Kopf der Bande angesehen.

Die Drogenbande war nach Erkenntnissen der Basler Staatsanwaltschaft spätestens ab Anfang 2018 in Basel tätig und lagerte bei der Festnahme an verschiedenen Standorten in Basel Drogen im Wert von rund 272’000 Franken. Auf die Schliche kam das Betäubungsmitteldezernat Basel-Stadt den Männern durch eine Schwerpunktermittlung im Rahmen der sogenannten Aktion Tropic. Im September 2019 durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen und verhaftete schliesslich drei Männer. Die Aktion dauerte vier Monate und endete mit inzwischen vier rechtskräftigen Urteilen und sechs Strafbefehlen.

Die Verteidigerin fordert seine sofortige Haftentlassung

Während der Verhandlung wippt Faton B. immer wieder nervös mit dem Bein. Eine Folge des Sturzes, wie er erklärt: «Ich kann nicht mehr ruhig sitzen.» Neben dem zweimaligen Mischen gibt er auch zu, im Jahr 2017 Heroin und Kokain in einem Schuh in einer Bar im Klybeck versteckt zu haben. Ansonsten streitet er den Drogenhandel ab. In der Schweiz habe er sich als «Tourist» aufgehalten, um sich vom Tod seines Vaters zu erholen. «Ich habe Spaziergänge gemacht und manchmal schwarzgearbeitet», führte er auf die Nachfrage der Gerichtspräsidentin seinen Aufenthalt aus.

Die Staatsanwältin erachtet es als erwiesen, dass sich der Beschuldigte wegen des Drogenhandels in Basel aufhielt. Sie spricht von einer hohen kriminellen Energie und egoistischen, finanziellen Beweggründen. Seine Drogensucht sei nicht so stark gewesen, als dass sich diese strafmildernd auswirken würde. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von 5,5 Jahren - gleichviel also wie der Kopf der Bande erhalten hat - und eine Busse von 300 Franken. Ausserdem soll er für sieben Jahren des Landes verwiesen werden.

Seine Verteidigerin spricht sich für eine bedingte Haftstrafe und seine sofortige Entlassung aus. Zwar habe er sich der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht. Dass er Mitglied einer Bande gewesen sei, könnte die Staatsanwaltschaft hingegen nicht beweisen.

Das Urteil fällt das Gericht am Freitag.

* Name der Redaktion bekannt

