Basel: Gericht verurteilt 39-Jährigen nach Waschküchen-Streit

Strafgericht Bedingte Haftstrafe nach heftigem Streit in der Waschküche: 39-Jähriger ist nun verurteilt und obdachlos Das Waschküchen-Drama in der Basler Wasserstrasse vom vergangenen April fand am Dienstag im Basler Strafgericht sein Ende: Einzelrichter Roland Strauss verurteilte den 39-jährigen Mann wegen Nötigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 18.10.2022, 15.58 Uhr

Der Streit, der nun vom Strafgericht beurteilt wurde, spielte sich in einer Waschküche eines Mehrfamilienhauses ab. Symbolbild: Andrea Stalder

Eigentlich hätte die Geschichte bereits im vergangenen August verhandelt werden sollen, doch die Anzeigeerstatterin erschien trotz Vorladung als Auskunftsperson damals nicht vor Gericht. Am Dienstag sagte sie nun vor Gericht aus und betonte auf Nachfrage, sie sei damals nicht erschienen, weil sie noch immer vor dem Angeklagten Angst habe.

Der Streit ereignete sich im April 2022: Es war laut Plan der Waschtag des 39-Jährigen, doch laut der rund 60 Jahre alten Frau besitzt jede und jeder im Haus einen Schlüssel für die Waschküche, und bei ungenutzter Waschmaschine sei es üblich, dass dann auch andere waschen können. Als der Hauswart plötzlich bei ihr klingelte und sagte, ein anderer Mieter stehe wütend in der Waschküche, sei sie nach unten gegangen und habe sich entschuldigt.

Nachbarin hat heute noch Angst

«Dann fing das Drama an», erzählte sie vor Gericht. Der 39-Jährige habe sie herumgestossen und gesagt, jetzt werde das getan, was er wolle. Ihre Wäsche habe sie dabei nicht mal aus der Maschine nehmen können und auch das Verlassen der Waschküche habe er ihr nicht erlaubt. Schliesslich konnte der Hauswart in einen Nebenraum mit Mobilfunkempfang gehen und von dort die Polizei alarmieren. «Ich habe heute noch Angst, wenn ich in den Keller gehe», sagte die Frau.

Das Gericht ordnete eine sogenannte indirekte Konfrontation an: Während die Frau aussagte, musste der Mann den Gerichtssaal verlassen und konnte die Aussagen per Video von einem Nebenraum mitverfolgen. Seiner Aussage nach habe er gewaschen und die Frau habe seine Wäsche «pflotschnass» auf den Boden geworfen. Bedroht habe er sie aber nie, im Gegenteil, sie habe ihn körperlich angegriffen.

Keine Freiheitsberaubung, aber Nötigung

Verteidiger Urs Pfander fand, die Frau hätte jederzeit den Hauswart bitten können, ihr zu helfen, seinen Mandanten in Schach zu halten. Er verlangte Freisprüche in Bezug auf Freiheitsberaubung, auch sei keine Nötigung erkennbar, und die bei seinem Mandanten gefundenen Drogen seinen bloss für den Eigenkonsum bestimmt gewesen.

Gerichtspräsident Roland Strauss kam ebenfalls zum Schluss, dass die Intensität und Dauer der Festhaltung in der Waschküche nicht für eine Freiheitsberaubung reiche. Das Verhalten sei aber als Nötigung einzustufen und die Aussagen der Frau seien im Unterschied zu den Angaben des 39-Jährigen durchaus glaubwürdig. Strauss:

«Das war eine völlig übertriebene Reaktion. Sie haben bemerkt, dass die Frau körperlich und psychisch in einer schwachen Situation ist.»

Der Mann hatte kurz vor dem Eintreffen der Polizei noch Marihuana und Haschisch aus seiner Wohnung in seinem Briefkasten versteckt. Strauss wies darauf hin, dass die Polizei bei ihm auch eine dazugehörige Waage und Minigrips gefunden habe, offenbar sei es nicht bloss um Eigenkonsum gegangen.

Ohne Arbeitsstelle keine Wohnung

Der Mann ist englischer Staatsbürger, verbrachte sein ganzes Leben fast ausschliesslich in der Schweiz, deshalb verzichtete das Gericht auf einen Landesverweis. Er lebte offenbar seit über zehn Jahren von der Erbschaft seines verstorbenen Vaters, diese scheint nun aufgebraucht.

Die Wohnung wurde ihm unterdessen gekündigt, ihm bleibt noch ein «Cottage» im Wert von rund 180’000 Franken in Schottland. Derzeit hält er sich als Obdachloser in Basel über Wasser. «Ohne Arbeitsstelle kriege ich keine Wohnung und ohne Wohnung ist es schwierig, eine Arbeitsstelle zu erhalten», sagte er. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

