Strafgericht Diebstähle und Kokainpartys: Strafgericht Basel-Stadt verzichtet auf einen Landesverweis Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit Diebstählen, vor Gericht schlief er am Mittwoch ein – dennoch kam ein 43-Jähriger mit einer Haftentschädigung davon. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 06.07.2022, 19.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 43-Jährige sei nach einer Trennung in die Drogen abgerutscht. Raphael Rohner

«Sie haben heute einen schlechten Eindruck gemacht. Wir haben kein gutes Gefühl dabei, dass Sie frei herumlaufen», erklärte Gerichtspräsident Roland Strauss am Mittwoch dem 43-jährigen Mann. Vor sechs Wochen wurde er aus dem Gefängnis entlassen, doch bei der Bewährungshilfe hat er sich seither noch nicht gemeldet, obwohl dies eine der Auflagen der Entlassung war. Demnächst beginnt er angeblich einen Job als Barman bei einem Basler Restaurant, allerdings legte er dem Gericht dafür weder eine Bestätigung noch einen Arbeitsvertrag vor.

Dafür schlief er vor Gericht ein, als sein Verteidiger ausführlich über die insgesamt 17 Anklagepunkte referierte, und er wachte erst wieder auf, als ihn der Verteidiger am Arm zwickte.

Pakete, Sonnenbrillen und Geld geklaut

Hauptsächlich ging es um Diebstähle, und in vielen Fällen gab es am Mittwoch mangels eindeutiger Beweise Freisprüche: Der Mann war vor rund vier Jahren nach einer Trennung in die Drogen abgerutscht und finanzierte sich seither offenbar illegal seinen Kokainkonsum mit Gelegenheitsdiebstählen. Dazu kam die Arbeitslosigkeit, laut seinem Verteidiger war die Coronakrise dafür ursächlich. Der Mann hat allerdings bereits massive Schulden von rund 100’000 Franken.

Er knackte etwa im November bei der Wettsteinallee einen Lieferwagen und liess am Tatort eine Wollmütze mit seiner DNA liegen. Nicht weit davon entfernt klaute er ein Zalando-Paket, nahm eine Tasche aus einem Velokorb und sammelte in der Manor Sonnenbrillen im Wert von über 1000 Franken zusammen. Dazu kamen auch Diebstähle in Parkhäusern, meist zusammen mit einem Bekannten.

Der 43-Jährige räumte am Mittwoch vor Gericht ein, dass er seinen Lebensunterhalt durchaus mit Diebstählen finanziert habe. Allerdings hätten ihn auch seine Mutter und sein Bruder unterstützt, und an die einzelnen Diebstähle konnte er sich meist nicht mehr erinnern. Zugegeben hatte er lediglich die Fälle, in denen auch die Beweislage eindeutig war.

Politiker hat eigenes Verfahren am Hals

Genauestens erinnern konnte er sich allerdings an eine Kokainparty bei einem lokalen Politiker: Man traf sich in der Steinen im Club 59, danach fuhren die drei Männer mit vier Frauen in dem viersitzigen Sportwagen des Politikers nach Hause, dabei sass auch der 43-Jährige trotz fehlendem Führerausweis und reichlichem Drogenkonsum am Steuer.

Als sich der Politiker im Schlafzimmer vergnügte, klaute der 43-Jährige rund 1000 Franken Bargeld. Spätnachts wurden dann offenbar auch geladene Waffen präsentiert, der Politiker hat deshalb ein eigenes Strafverfahren am Hals.

Einen Landesverweis gab es nicht

Der 43-Jährige wurde bereits im Juli 2021 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt, nun kamen aber Delikte vor dieser Zeit zur Anklage: Das Gericht muss in solchen Fällen eine Gesamtstrafe bilden und die bereits abgesessene Zeit abziehen. Erschwerend kam hinzu, dass der Mann bis vor kurzem während zehn Monaten in Untersuchungshaft sass.

Das Fazit der komplizierten Strafzumessung: Der Mann erhält für die Diebstähle eine Zusatzstrafe von acht Monaten, womit er allerdings 71 Tage zu lange in Untersuchungshaft sass. Beim üblichen Ansatz der Haftentschädigung von 200 Franken pro Tag erhält er somit 14'200 Franken Haftentschädigung. Allerdings muss der Mann auch einen Teil der Verfahrenskosten übernehmen, und für die Verteidigerkosten von über 10’000 Franken besteht eine Rückzahlungsverpflichtung.

Die drei Richter verzichteten am Mittwoch auch auf eine Landesverweisung: Der Mann mit türkischem Pass lebt seit seinem achten Lebensjahr in der Schweiz und war bislang nicht vorbestraft, ein Landesverweis wegen geringfügiger Vermögensdelikte wäre nicht verhältnismässig. Strauss warnte den Mann allerdings, bei weiterer Delinquenz könnte sich diese Einschätzung ändern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen