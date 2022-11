Strafgericht Muttenz 67-Jähriger aus Riehen wegen Exhibitionismus vor Gericht – er spricht von Missverständnissen Auf seinem Tablet wurde zudem nebst erlaubter Pornografie auch kinderpornografisches Material sichergestellt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 17.11.2022, 15.53 Uhr

Gegen insgesamt acht Anklagepunkte musste sich der 67-jährige Angeklagte aus Riehen am Donnerstag im Strafjustizzentrum in Muttenz verteidigen. Meist ging es um dieselben Vorwürfe: Exhibitionismus, sexuelle Belästigung oder auch das Einbeziehen von Kindern in sexuelle Handlungen.

Konkret soll der Mann zwischen März und Mai 2020 immer wieder Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren angesprochen und dabei seinen Penis präsentiert haben. Die Vorfälle geschahen in Riehen, Aesch, Duggingen, Arlesheim und Reinach. Er bestätigte vor Gericht, dass er zu jener Zeit wohl regelmässig mit seinem Mountainbike unterwegs gewesen sei, wies aber den Vorwurf des Exhibitionismus klar von sich.

Kinder erkannten den Mann anhand einer Fotokonfrontation

An einen Vorfall in Aesch erinnerte er sich, er habe dort eine Pause gemacht und sich hingesetzt. Weil er Schmerzen am Hoden hatte, habe er sich dort berührt. Tatsächlich hätten ihn zwei Jungen angesprochen, und dann seien sie davon gefahren. «Das ist blöd gelaufen», meinte er. Sein Verteidiger reichte ein Arztzeugnis ein, wonach der 67-Jährige tatsächlich an Hodenschmerzen leide.

Im Mai 2020 erwischte ihn die Polizei kurz nach einem ähnlichen Vorfall in der Nähe des Schulhauses Schützenmatt in Aesch. «Ja, ich war dort, aber nicht auf dem Spielplatz. Es hat ein Weglein hinter dem Schulhaus, dort habe ich gebrünzlet. Die Mädchen waren etwa 20 Meter entfernt, haben ‹igitt› gerufen und sind dann weggerannt», so der 67-Jährige.

Mit den restlichen Vorwürfen habe er nichts zu tun, betonte er. Die meisten der Kinder hatten ihn in einer sogenannten Fotokonfrontation erkannt, dabei legte die Polizei den Kindern jeweils neun Fotos von ähnlich aussehenden Männern vor. Der Angeklagte kommentierte am Donnerstag schulterzuckend:

«Ich hatte Helm und Sonnenbrille auf. Da sieht man nicht viel vom Gesicht.»

Die Polizei fand auf seinem Tablet allerdings nebst erlaubter Pornografie auch zehn Bilder, die die Staatsanwaltschaft als Kinderpornografie einstuft. Der 67-Jährige beteuerte, er habe lediglich Youtube-Videos geschaut, diese Bilder müssten im Hintergrund heruntergeladen worden sein, ohne dass er es bemerkt hätte. Auf Rückfrage von Staatsanwalt Mark Balke betonte er auch, die legalen Pornos auf dem Gerät seien nicht von ihm. Ausser seiner Tochter habe aber sonst niemand Zugriff auf das Gerät gehabt.

Ehefrau gibt Angeklagtem für zwei Zeitpunkte ein Alibi

Normalerweise tauchen in einer Hauptverhandlung keine grossen Überraschungen auf, sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidiger kennen die vorliegenden Beweise. Doch am Donnerstag zog Verteidiger Alain Joset ein Kaninchen aus dem Hut: Er legte eine schriftliche Erklärung der Ehefrau des Angeklagten vor, die dem 67-Jährigen zumindest für zwei der Anklagezeiträume ein Alibi verschafft. Man habe zwei Daten rekonstruieren können, und die Ehefrau sei sich sicher, dass er damals die Zeit mit ihr verbracht habe, so Joset.

Mit diesem schriftlichen Statement gab sich das Gericht allerdings keineswegs zufrieden: Einzelrichter Beat Schmidli entschied am Donnerstag schliesslich, den Fall auszustellen und eine neue Hauptverhandlung anzusetzen: Dann wird die Ehefrau vorgeladen und befragt, danach wird das Gericht entscheiden müssen, welchen Beweiswert das Alibi des Ehepartners hat.

Schmidli betonte bereits, dieses späte Einbringen von Beweisen werde wohl Konsequenzen bei den Gerichtskosten haben. Verteidiger Alain Joset entgegnete, er werde sowieso Freisprüche beantragen, weil die Beweise nicht für eine Verurteilung reichten. Der neue Verhandlungstermin ist noch nicht bekannt, das Verfahren geht aber frühestens im nächsten Jahr weiter.

