Basler Strafgericht: Junges Paar wegen Angriff verurteilt

Strafgericht Sieben Monate bedingt für ein junges Paar: «Er war Ihr Freund und Sie haben ihn in einen Hinterhalt gelockt» Vier Personen Anfang 20 standen unter anderem wegen Angriff und Beschimpfung vor dem Basler Strafgericht. Angezeigt hat sie ein ehemaliger Kollege, mit dem sie in linksextremen Kreisen verkehrten.

Vor dem Strafgericht stand diese Woche eine Gruppe ehemaliger Freunde. Keystone

Im Oktober 2020 kam es bei der Voltamatte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren befreundeten Personen. Wie der Privatkläger diese Woche vor dem Basler Strafgericht sagte, hätten ihn seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen dort mit Flaschen geschlagen und ihn beleidigt. Eine Angreiferin soll ihm zudem gedroht haben: «Wenn du zu den Bullen gehst, werden wir deinen Bauch aufschlitzen, mit Steinen füllen und in den Rhein werfen.» Der Grund für den Angriff ist laut Aussage des Klägers, dass er kurz zuvor aus einer «linksextremen Vereinigung, die sich klar auf Mao Tse-tung bezieht», ausgestiegen sei.

Das Gericht verurteilte zwei der Angeklagten – ein junges Pärchen – wegen Angriff zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Bei der Frau kam wegen Beschimpfung eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen à zehn Franken hinzu. Zudem müssen sie dem Opfer eine Genugtuung von 3000 Franken bezahlen. Die Verteidigung hatte während des Prozesses die Glaubwürdigkeit des Klägers in Frage gestellt. Seine Aussagen seien teils widersprüchlich, ausserdem müsse sein Erinnerungsvermögen angezweifelt werden, da er an einer Autismusspektrumstörung und ADHS leidet und immer wieder Panikattacken hat.

Aussagen des Opfers seien glaubhaft

Die Gerichtspräsidentin sah das anders: Seine Aussagen seien, bezogen auf das Kerngeschehen, gleich geblieben. Widersprüche gäbe es nur zu den Abläufen vor und nach dem Angriff. So hat er bei der Polizei und später vor Gericht unterschiedliche Angaben gemacht, wie er nach dem Vorfall nach Hause kam. «Das ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass er eine Panikattacke hatte», sagte die Gerichtspräsidentin.

Die Auseinandersetzung fand in der Nähe des Voltaplatzes statt. Nicole Nars-Zimmer

Abweichungen bei den Aussagen des Opfers gab es auch bezüglich seines Aufenthaltsortes vor dem Angriff. So sagte er bei der Polizei noch, er habe sich draussen mit einer Kollegin aufgehalten, später, er sei in einer besetzten Liegenschaft an der Elsässerstrasse gewesen. Auch das ist laut Gerichtspräsidentin nachvollziehbar: «Weil es sich um eine besetzte Wohnung handelte, wollte er sich nicht selbst belasten.»

Der Angriff sei heimtückisch gewesen

Die Angeklagten selbst machten wenig Aussagen, diese waren laut Gericht wenig glaubhaft. So sagte ein Angeklagter etwa, er habe die Personen vor Ort zwar gekannt, sie aber wegen Coronamasken nicht erkannt. Der gleiche Angeklagte sagte aus, er habe die Auseinandersetzung zwar nicht mitbekommen, sei aber später wieder dazugestossen. Dabei habe er gesehen, dass die Kleidung des Klägers schmutzig sei, dieser verängstigt sei und sich in die Hosen gemacht habe. «Jede Person fragt in einer solchen Situation nach, was passiert ist. Besonders, wenn man befreundet ist», sagte die Gerichtspräsidentin.

Für sie war klar, dass es zu einem Angriff kam. Es sei zudem heimtückisch vorgegangen worden: «Er war ihr Freund und Sie haben ihn in einen Hinterhalt gelockt.»

Das Urteil kann von allen Parteien angefochten werden und ist noch nicht rechtskräftig.

