Zwei Teilnehmerinnen von Basler Frauenstreik werden verurteilt

Strafgericht Unbewilligte Demo am Basler Frauenstreik: Zwei Teilnehmerinnen werden verurteilt Die Demonstration vom 14. Juni 2020 und die Reaktion der Basler Polizei gibt auch zwei Jahre später noch zu reden. Die Verhandlung am Strafgericht wurde zur Solidaritätskundgebung. Zara Zatti 23.11.2022, 19.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solidaritätskundgebung vor dem Basler Strafgericht. Zara Zatti

Am 14. Juni 2020 – am Frauenstreik – wurde auf der Johanniterbrücke eine Gruppe Demonstrierende von der Polizei eingekesselt, anschliessend kam es zu Personenkontrollen. Vorangegangen waren zwei unbewilligte Kundgebungen auf der Mittleren Brücke und vor dem Universitätsspital Basel. Der Polizeieinsatz führte zu breiter Kritik von Politik und Medien. Entsprechend gross war das Interesse am Mittwoch, als zwei Frauen infolge der Demonstration vor dem Basler Strafgericht standen.