Nach brutalem Messerangriff in Basel: Sechs Jahre Gefängnis

Strafgericht Unklare Beziehungen, unklares Motiv: Spanier muss nach Messerattacke im Kleinbasel für sechs Jahre hinter Gitter Der 51-Jährige rammte seinem Opfer in der Rheingasse ein Messer in den Hals. Als weitere Folge seiner Tat erhält er einen Landesverweis von zehn Jahren. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 14.07.2022, 16.37 Uhr

Die Tat geschah mit einem Messer in der Rheingasse vergangenen September. Symbolbild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Schuldspruch gemäss Anklage: Die fünf Richter verurteilten den 51-Jährigen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Der Spanier muss für sechs Jahre hinter Gitter, das Gericht verhängte zusätzlich einen Landesverweis von zehn Jahren gegen ihn. Seinem Opfer muss er eine Genugtuung von 8000 Franken bezahlen, verlangt hatte dieser 20'000 Franken.

Der Verletzte wurde damals in einer nahegelegenen Bar durch einen zufällig anwesenden Arzt betreut, der Messerstich hatte nur knapp die Halsschlagader verfehlt. Wegen des Lohnausfalls nach dem Angriff hatte der Mann 117'000 Franken als Schadenersatz verlangt, diese Forderung beurteilte das Gericht aber inhaltlich nicht und verwies auf den Zivilweg.

Das liegt auch daran, dass das Opfer bereits vor der Attacke gesundheitlich beeinträchtigt war. Für die genaue Abgrenzung der Lohneinbusse liegt die Beweislast vollumfänglich bei ihm. Er lebt heute von Sozialhilfe. Nach dem Angriff vergangenen September flüchtete er für einige Wochen nach Mazedonien, da er sich vor weiteren Attacken fürchtete. Der Angreifer wurde im Dezember 2021 festgenommen, seither befindet er sich in Haft.

«Aussagen sind schlicht nicht glaubwürdig»

Der 51-jährige Verurteilte hatte die Tat stets bestritten. Er habe sich an jenem Abend in seiner Wohnung in der Hammerstrasse aufgehalten. Die Randdaten seines Mobiltelefons zeigten jedoch, dass er zur Tatzeit in einer Funkzelle nahe der Mittleren Brücke eingebucht war. Damit konfrontiert, sagte der Täter, er gehe dort oft spazieren oder schwimmen. Am Montag sagte er dazu, er könne sich nicht mehr genau erinnern, wo er an jenem Abend war.

Sarah Cruz ist Präsidentin am Strafgericht Basel-Stadt. Bild: zvg

«Ihre Aussagen sind schlichtweg nicht glaubwürdig», sagte Gerichtspräsidentin Sarah Cruz. Die Videos der Überwachungskameras seien zwar qualitativ nicht gut, dennoch passten die Aufnahmen zur Statur des Angeklagten.

Ohnehin habe ein Zeuge bestätigt, dass die beiden schon früher aneinander geraten waren. Ob dies mit gemeinsamen Arbeiten im Baubereich zu tun hatte, blieb unklar. Allerdings hatte das Opfer in diesem Punkt ebenfalls widersprüchliche Angaben gemacht, da er als Sozialhilfebezüger wohl Einkünfte verschwiegen hatte. Das Gericht fand aber, dies schmälere seine Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Tatnacht nicht.

Das Motiv des Tötungsversuchs bleibt im Dunkeln: Möglicherweise ging es um Schulden oder schlichtweg um frühere Beleidigungen. «Es mag sein, dass wir hier einen grossen Teil einer anderen Geschichte nicht kennen. Das ist aber nicht ausschlaggebend», sagte Cruz.

Wohl keine geplante Tat

Der 51-Jährige habe an jenem Samstagabend in der Rheingasse seinem Opfer ohne Vorwarnung und brutal ein Messer in den Hals gerammt, was als versuchte Tötung taxiert wurde. Das Gericht ging von einer Zufallsbegegnung und daher nicht von einer geplanten Tat aus. Es milderte deshalb die Strafe leicht: Einen direkten Vorsatz könne man dem Täter nicht nachweisen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine höhere Strafe von acht Jahren verlangt.

Der Fall dürfte wohl bald das Appellationsgericht beschäftigen.

