Stafgericht: Ein Basler Notar beschäftigt die Justiz

Strafprozess Ein Basler Notar beschäftigt die Justiz Der Fall wird wie eine heisse Kartoffel behandelt: Die Anklage wegen Urkundenfälschung ist über drei Jahre beim Gericht liegengeblieben. Es droht die Verjährung. 25.10.2022, 05.00 Uhr

Wann sich die Vorfälle zugetragen haben, ist nicht bekannt. Doch im November 2017 eröffnete die Basler Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen einen Basler Notar. Bereits ein halbes Jahr später übergab sie dem Strafgericht die Anklage. Der Vorwurf lautet auf mehrfache Urkundenfälschung im Amt und mehrfache Erschleichung einer falschen Beurkundung.

Die Notare haben in Basel-Stadt einen besonderen Status. Nur gerade 74 Mitglieder zählt die Notariatskammer. Sie haben das Recht, öffentliche Urkunden zu errichten, die vor Gericht höhere Beweiskraft haben. So besiegeln sie etwa Grundbuchänderungen oder Erbverträge, was besonders lukrativ ist, wenn sie dann auch gleich als Erbvollstrecker agieren können.

Alle Basler Strafgerichtspräsidenten scheinen befangen zu sein

Das Register der Basler Notare liest sich als Who’s who der besseren Gesellschaft. Der Anklage gegen den Notar und weitere Mitbeklagte wollte sich das Strafgericht jedoch nicht annehmen. Dreieinhalb Jahre blieb sie liegen, bevor die Präsidienkonferenz Ende 2021 den Entschluss fasste, die heisse Kartoffel weiterzureichen und einen ausserordentlichen Gerichtspräsidenten einsetzten. Dies bedeutet, dass alle Basler Strafgerichtspräsidentinnen und -präsidenten in einer Form befangen sein müssen.

Der a. o. Gerichtspräsident handelte verhältnismässig rasch und setzte im April den Prozess auf August dieses Jahres an. Vier Tage plante er ein, was zeigt, dass nicht bloss eine Bagatelle abgehandelt wird. Knapp zwei Monate später reichte der Anwalt des Notars jedoch ein Gesuch um Verschiebung ein: Er sei terminlich anderweitig besetzt.

Eine Büroretraite als Verhinderungsgrund

Der eingesetzte Gerichtspräsident lehnte das Gesuch ab, der Notar legte dagegen Beschwerde ein und erhielt recht, wie aus einem vorliegenden Urteil des Appellationsgerichts hervorgeht: Die Verhandlung ist auf einen unbestimmten Termin verschoben.

Aus dem Urteil geht nicht nur die Vorgeschichte hervor, sondern auch weitere Besonderheiten: Der Notar hat demnach erst einen Strafverteidiger engagiert, als der Gerichtstermin feststand. Dieser las sich dann einen Monat in die Akten ein, um festzustellen, dass er am angesetzten Prozesstermin bereits anderweitig besetzt war. Die Terminkollision war dabei nicht etwa ein anderer Prozess, sondern so etwas Unverschiebbares wie eine Teamsitzung der Kanzlei im Hinblick auf einen Domizilwechsel des Büros.

Es droht die Verjährung

Für den Gerichtspräsidenten des Appellationsgerichts war die Büroretraite Grund genug, um eine Prozessverschiebung anzuordnen. Die Abweisung des Gesuchs wäre sonst bundesrechts- und EMRK-widrig, befand der Richter und sprach dem Notar zudem eine Entschädigung über 1500 Franken für sechs Stunden Arbeit zu.

Kein Gehör fand der a. o. Gerichtspräsident, der argumentierte, die Terminfindung sei mit den verschiedenen Mitbeklagten und ihren Anwälten ohnehin schon schwierig. Zudem drohe als weiterer sachlicher Grund die Verjährung einzelner Anklagepunkte. Daraufhin replizierte das Appellationsgericht allerdings nachvollziehbar, dass sich das Strafgericht durch seine Trödelei selbst in diese Lage gebracht habe.

Dem Notar kann es nur reicht sein, wenn nun nach dem Strafgericht auch das Appellationsgericht dafür sorgt, dass sein Fall nicht so rasch öffentlich vor Gericht verhandelt wird.

