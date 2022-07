Basel: Pnos-Aktivist Tobias Steiger kämpft gegen Kokain-Vorwürfe

Strafverfahren Pnos-Aktivist Tobias Steiger kämpft gegen die Auflösung der Partei – und gleichzeitig gegen Vorwürfe des Kokainkonsums Als Chef der rechtsnationalen Partei Pnos sorgte Tobias Steiger schweizweit für Schlagzeilen. Nun wird er beschuldigt, unter Kokaineinfluss gefahren zu sein. Das Verfahren könnte auch seine politische Karriere beeinflussen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Tobias Steiger und die Pnos organisierten 2018 eine Demonstration auf dem Messeplatz. Im Anschluss kam es zu Ausschreitungen mit den Teilnehmenden der Gegendemonstration. Roland Schmid

Um die «Partei national orientierter Schweizer» (Pnos) ist es in den vergangenen Monaten ruhig geworden: Im Februar gab die Parteileitung etwas verklausuliert die eigene Auflösung der Strukturen bekannt. Es solle etwas Neues entstehen, hiess es.

Der ehemalige Basler Pnos-Präsident Tobias Steiger will diese «widerrechtliche Auflösung» aber nicht akzeptieren, dies wäre nämlich Sache der Mitgliederversammlung gewesen. Im Mai 2022 scheiterte eine entsprechende Schlichtungsverhandlung. So erhielt Steiger, wie von der Zivilprozessordnung vorgesehen, die sogenannte Klagebewilligung. Allerdings gilt sie nur drei Monate lang. Steiger bestätigt auf Anfrage, dass die Frist in der zweiten Augustwoche abläuft.

2021 wegen Rassendiskriminierung verurteilt

Für die Finanzierung des Prozesses sammelt Steiger seit einigen Monaten Spendengelder. Seinem Gedankengut bleibt er dabei treu: Der letzte Themenlink vom April auf seiner neu gegründeten Facebook-Seite lautet «Geheimwissen der Waffen-SS und der Tempelritter».

Rechtsradikale und insbesondere judenfeindliche Parolen sind für ihn nichts Neues. Wegen einer Rede auf dem Basler Messeplatz im November 2018 – besser bekannt ist die Gegendemonstration «Basel Nazifrei» – sowie diverser anderer Veröffentlichungen erhielt er schliesslich einen Strafbefehl wegen mehrfacher Rassendiskriminierung. Dieser ist im Oktober 2021 rechtskräftig geworden. Ähnliche Entgleisungen führten vor sieben Jahren bereits dazu, dass er seinen Posten als Präsident der Dornacher SVP-Sektion räumen musste.

Videoaufnahmen als Beweismittel

Was bisher nicht bekannt war: Gegen Tobias Steiger läuft seit einiger Zeit im Kanton Baselland ebenfalls ein Verfahren wegen Rassendiskriminierung. Dort geht es allerdings zusätzlich um eher skurrile Vorwürfe: In seinem Geschäft für Sicherheitstechnik in der Basler Steinenvorstadt zeichnen mehrere Überwachungskameras das Geschehen auf, eine Kamera ist auch auf den benachbarten Birsig-Parkplatz gerichtet.

Im Juli 2021 reichte Steiger die Aufnahmen den Behörden als Beweismittel ein: Spätnachts quetschten sich rekordverdächtige sieben Personen in seinen knapp viersitzigen BMW-i8-Sportwagen und mit den Aufnahmen wollte Steiger beweisen, dass nicht er in jener Nacht am Steuer gesessen sei.

Strafverfahren ist noch hängig

Videoüberwachungen von Privaten auf öffentlichem Grund sind zwar vielerorts üblich, aber nicht erlaubt. Deshalb waren die Aufnahmen gegen den Fahrer auch nicht verwertbar, zumal der 43-jährige Lenker jener Nacht geständig war: zu viel Alkohol, ein wenig Kokain und keinen Führerschein. Wegen der Fahrweise soll es allerdings unterwegs einen Fahrerwechsel gegeben haben, entsprechend wird auch gegen Steiger wegen Strassenverkehrsdelikten und Betäubungsmittelkonsum ermittelt. Für ihn gilt wegen des laufenden Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Die Ironie der Geschichte: Die Pnos forderte bislang, auch jeglichen Eigenkonsum von Drogen hart zu bestrafen.

Zur Videoüberwachung betont Steiger auf Anfrage, auch wenn die Aufnahmen vor Gericht nicht als Beweis taugten, so seien sie doch starke Indizien.

«Diese Kamera auf dem Parkplatz ist eine von vielen Kameras, die wir haben, um deren Funktion unseren Kunden vorführen zu können. Die Aufzeichnungsdauer ist kurz, und es ist als ‹videoüberwacht› angeschrieben. Sehr oft bezieht die Polizei Aufnahmen von unseren Kameras oder von unseren Kunden.»

Zum laufenden Strafverfahren gegen ihn äussert sich Steiger nicht. Auch die Behörden geben inhaltlich keine Auskunft. «Es stehen noch Untersuchungshandlungen aus, die wir kontinuierlich vorantreiben, die aber praxisgemäss auch einige Zeit in Anspruch nehmen», erklärt Michael Lutz von der Baselbieter Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

