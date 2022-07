Stéphane Moscato stellt zum dritten Mal in der Schweiz aus

Strassenkunst Die Rückkehr der wilden Tiere? Sprayer Stéphane Moscato lässt Grenzen verschwimmen Der Street-Art-Künstler aus Marseille stellt zum dritten Mal in der Galerie Guillaume Daeppen aus. Seine Werke sind ein ständiges Spiel zwischen der rauen Realität auf der Strasse und der experimentellen, künstlerischen Freiheit der Galerie. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Ein urbanes Mischwesen aus Tier und Mensch - ein häufiges Motiv in der Kunst von Stéphane Moscato. Zvg

Symbolisch für Stéphane Moscatos weiteres Schaffen steht 2015 ein Wolf im Anzug. Gesprayt auf eine Hausfassade in den Strassen Marseilles, markierte das urbane Mischwesen den Anfang von Streetart-Künstler Moscatos künstlerischer Auseinandersetzung mit Tier und Mensch, Unterordnung und Macht, Wildheit und Zivilisation. Gleichzeitig beginnen die Grenzen zu verschwimmen, Tiere tragen Kleider und Menschen animalische Köpfe. Nach und nach ersetzten diese die meist weiblichen Gesichter aus Moscatos jüngeren Arbeiten.

2017 liess Moscato Affen die Gründung der Bananen Republik ausrufen – während der Pandemie sprayt der Punk-Rocker eine fünf Meter lange Hausfassade mit zwei Tigern im Disput an. Einen radikalen Schritt wagt Moscato in seiner neusten Arbeit «En attendant le retour des bêtes sauvages» - das Warten auf die Rückkehr der wilden Tiere - in einer postpandemischen, apokalyptischen Reflexion. Die Galerie Guillaume Daeppen zeigt die fünfzehnteilige Serie von Leinwand-Arbeiten, die in hochwertiger Collage und Stencil-Technik stets auch einen Ausdruck nihilistischer und gesellschaftskritischer Punk-Kultur sind.

Erst wenige Zentimeter vor der 50x60cm-Leinwand wird die Textur der Arbeit «Deux petits singes», die aus der Ferne ebenso für einen Posterdruck gehalten werden könnte, sichtbar. Der Hintergrund der beiden Affen in Militäruniform - Kleider in Camouflage-Optik - ist sichtbar collagiert, ein Stück der Leinwand weist Acrylstriche auf. Galerist Daeppen, der bereits die dritte Ausstellung mit dem 46-jährigen Franzosen bestreitet und seine Kunst in der Schweiz vertritt, sagt:

«Moscato hat sich technisch enorm weiterentwickelt.»

Der Sprayer habe seinen Werken eine malerische Ebene hinzugefügt und sein Handwerk dabei gleichzeitig verfeinert – statt die Werke schwarz-weiss vorzubereiten, spraye Moscato direkt in Farbe. «Seine Stencils sind enorm aufwendig», betont Daeppen, der vor drei Jahren begann, statt Fine Art urbane Kunst auszustellen und zeigt uns metergrosse Stencils – Schablonen, die Moscato besprayt.

Moscatos Kunst ist insofern kultur- und auch stadtbildprägend, als dass der an der Sprayerszene gewachsene Künstler, vorhandene Poster, Schriftzüge oder Materialien wiederverwertet und kombiniert. Mit dem Schaffen einer neuen Realität reflektiert er gleichzeitig den Zeitgeist und ist damit auf subtile Weise sowohl Voyeur als auch Akteur. «Seine Arbeiten kritisieren nicht in erster Linie, sondern kommentieren», relativiert Daeppen und sagt, Moscato bezeichne sich nicht als Klimaaktivisten oder Tierschützer. Seine Arbeit reflektiert Ungleichheit und Ambivalenzen, indem sie die Motive von Menschen und Tieren kontrastreich miteinander konfrontiert.

Zwischen Strasse und Galerie

«Don`t touch»- steht auf dem Shirt eines Zigarette qaulmenden Delfin-Menschen, der bis zum Oberkörper im Wasser zu stehen scheint. Das 70x50cm grosse Werk «La pataugeoire» sei eine Anspielung auf Covid, meint Daeppen und zeigt uns das Bild eines Hundes im Business-Look. «Aka Puppyface» - ein Verweis auf die Selfie-Kultur - steht auf dessen Halsband. Ein grossgewachsener Hase in Bomberjacke blickt grimmig – «Tiere werden bewusst vermenschlicht oder überzeichnet», sagt Daeppen und erinnert an die ambivalente Beziehung, die besonders Kinder zu ihren geliebten Plüschtieren haben.

«Besonders nach der Pandemie stellte Moscato alles in Frage», sagt Galerist Daeppen, der die Pandemie auch für Moscato als Zäsur erlebte. Moscatos Schaffen sei ein ständiges Spiel zwischen der rauen Realität auf der Strasse und der experimentellen, künstlerischen Freiheit der Galerie. «Er hat der Strasse schon oft abgeschworen», meint Daeppen und erzählt uns von Spannungen zwischen Marseiller Sprayern der Hip-Hop- und Punk-Szene, deren Kunstwerke grundsätzlich toleriert und von der Stadt sogar geschätzt werden. Während Moscato immer wieder Auftragsarbeiten an Grossflächen vornehme, produziere er vermehrt verkäufliche Unikate.

Anders die Motive von Moscatos Punkästhetik, die sich teilweise mehrfach in seinem Repertoire wiederfinden. So ist auch der Frosch aus dem Werk «Attention ca va chauffer», der den Betrachter trotzig ansieht, oder der Pelikan aus «L`attente», der mit einem Stoppschild im Meer steht, bereits verwendet worden. In ihren poppigen Farben, der unverkennbaren Mimik und in Kombination mit modernster Technik wie Verpixelung agieren sie als Ikonen einer polarisierenden Gegenwart. Dabei lässt Moscato bis zum Schluss offen, inwiefern die Tierköpfe Maskerade oder Realität sind.

