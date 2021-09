Strassenkunst Seine Kunst kommt ihn teuer zu stehen: «Seifiblooterema» wurde mehrmals gebüsst Der Basler Strassenkünstler Julius Friesz will den Menschen Freude bereiten. Das hat ihn schon über 1000 Franken für Ordnungsbussen gekostet. Nora Bader Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julius Friesz wurde mit seinen Seifenblasen zum Stadtoriginal. Nicole Nars-Zimmer

Ob Schnee oder Sonnenschein, er steht vor dem Münster oder auf dem Barfüsserplatz. Julius Friesz gehört mittlerweile mit seinen spektakulären Seifenblasendarbietungen zum Basler Stadtbild. Die Menschen kennen ihn, immer wieder hält jemand an, fragt ihn um Rat, umarmt ihn. Stets dabei sind seine ungarische Puli-Hirtenhündin namens Ili, sein Velo mit Anhänger und eine Strassenmarkierung als Halterung kleiner Flaggen von Basel-Stadt, Baselland, der Schweiz und Ungarn, wo er geboren wurde. Die Hündin hat vom Naturell braune Dreadlocks. Seit ein paar Wochen trägt Friesz seine Haare ebenfalls in diesem Look – einfach in hell.

Die Kinder jubeln und lachen, wenn sie Friesz’ Werke bewundern und manch ein Erwachsener hält inne und schaut erstaunt dem bunten Treiben zu. Gebilde in den verschiedensten Grössen und Farben des Regenbogens zaubert der 65-Jährige mit Schnüren an Bohnenstangen aus seinen Kesseln und lässt sie wie Gedankenblasen über den Köpfen der Passanten schwirren, bis sie von einem Windstoss davongetragen werden oder zerplatzen.

Ordnungsbussen von über 1000 Franken

Zu bunt wird es aber offenbar immer wieder der Polizei. Bereits mehrmals hat Julius Friesz Ordnungsbussen kassiert. «Schon über 1000 Franken habe ich bezahlt», sagt er an einem Spätsommernachmittag auf einer Parkbank hinter dem Münster und Ili knurrt, als würde sie ihm beipflichten.

«Ich bin doch kein Verbrecher.»

Er wisse beim besten Willen nicht, was er Schlimmes getan habe und habe nicht alle Gesetze präsent. Nun stottert er noch eine Busse von Franken 455.30 ab, welche er diesen Sommer erhalten hat.

Julius Friesz mit seiner Hündin Ili. Nicole Nars-Zimmer

Die Kantonspolizei Basel-Stadt will auf Anfrage keine Stellung zu konkreten Einzelfällen nehmen und verweist auf die Regeln für Strassenkünstler. Grundsätzlich sei erlaubt, was nicht verboten sei. Im Gesetz steht etwa: «Die Darbietungen dürfen erst zur vollen Stunde innerhalb der bewilligten Zeiten beginnen und müssen nach maximal 30 Minuten beendet werden. Zwischen der halben und der vollen Stunde sind Darbietungen verboten.» Die Zeiten sind klar geregelt: Montag bis Samstag, 11 bis 12.30 Uhr; 16 bis 20.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist die Darbietung von Strassenmusik beziehungsweise von Strassenkunst verboten mit Ausnahme der verkaufsoffenen Sonntage von 13 bis 18.30 Uhr. Friesz wurde denn primär wegen Zeitüberschreitungen gebüsst. Manche Polizisten seien aber auch kulant mit ihm, sagt er.

Kein Fernseher, keine Zeitungen, keine Nachrichten

Vertreiben lasse er sich nicht, so Friesz. «Ich mache immer weiter.» Leben und leben lassen, das sei sein Motto. Er wolle Freude verbreiten in einer Welt, die uns allen immer mehr Sorgen bereite. Medien konsumiere er wegen der vielen schlechten Nachrichten nur noch sehr sporadisch und ausgewählt, habe keinen Fernseher, lese keine Zeitungen. Und dennoch kann sich Friesz an diesem Spätsommernachmittag auf der Parkbank hinter dem Münster problemlos über die aktuelle Weltpolitik unterhalten.

Für den Strassenkünstler gehe es um vielmehr, als um Seifenblasen, sagt er. Er habe vor etwa vier Jahren notfallmässig einen Obdachlosen für eine Weile bei sich aufgenommen. «Er hat mir das Seifenblasenmachen beigebracht», so Friesz, der mittlerweile eine eigene Technik entwickelt hat. Die Seifenblasen hätten ihn fasziniert und er habe diese Freude weitergeben wollen.

In der Region Basel lebt der alleinerziehende Vater dreier Söhne seit 1984 – mittlerweile in Birsfelden. Er ist gelernter Förster, Schweisser und Sicherheitsmitarbeiter und war anfangs im Spital als Hilfspfleger tätig. Später hatte er verschiedene handwerkliche Jobs, arbeitete als Chauffeur und in der Pharmabranche.

«Jetzt bin ich pensioniert und mache nur noch Seifenblasen»,

sagt er, und seine blauen Augen strahlen. Sein Wunsch wäre es, mit einem Wohnmobil durch die Schweiz zu touren und seine Kunst noch mehr Menschen zu zeigen. «Momentan ist mir das leider nicht möglich.» Aber in Basel lasse er sich nicht von seiner Tätigkeit abhalten, koste es, was es wolle.