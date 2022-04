Street Art Die Schattenmänner kehren nach Basel zurück Der Kanadier Richard Hambleton war für seine «Shadowmen» berühmt. Eine Fotografieausstellung zeigt, wo er auch in Basel Spuren hinterliess. Hannes Nüsseler 07.04.2022, 05.00 Uhr

Stelldichein der Schatten: Fotograf Thomas Christ präsentiert einen Basler «Shadowman» von Richard Hambleton. Kenneth Nars

Thomas Christ staunte nicht schlecht, als er in den frühen Achtzigerjahren aus New York zurückkehrte: Von den Basler Mauern und Wänden grüssten die vertrauten «Shadowmen», Schattenrisse stiller Beobachter, denen der Fotograf schon in den Strassenschluchten der US-Metropole begegnet war. «Ich fragte mich, ob sie vom selben Künstler stammen», erzählt Christ im Artstübli, dem Basler Ausstellungsraum für urbane Kultur. «Sie wirkten braver, hatten aber denselben Schmiss.»

In der aufblühenden Street-Art-Szene gehörte der Kanadier Richard Hambleton (1952–2017) zu den Ersten, die sich mit dem Pinsel im Strassenbild bemerkbar machten: 400 Schattenfiguren sind allein für New York belegt, und auch in europäischen Städten warf der Künstler seine schwarze Farbe an die Wand: prägnant, aber deswegen nicht weniger präzis. 1984, im Jahr von Hambletons Teilnahme an der Biennale Venedig, entstanden in Basel so über Nacht 13 Figuren – eine davon direkt vor dem Kunstmuseum. Christ hat den «Shadowman» festgehalten, bevor er zusammen mit den anderen von der Stadtreinigung getilgt wurde.

«Hambleton hat nie die Nähe von Galerien oder Museen gesucht», erklärt Artstübli-Leiter Philipp Brogli, der dem flüchtigen Werk des medienscheuen Künstlers jetzt eine Ausstellung widmet, bestehend aus einigen Leihgaben und zahlreichen Fotografien. In der Genealogie der Street Art fehlte Hambletons Name lange, bevor er zu deren Paten ernannt wurde. Dass Brogli auf ihn aufmerksam wurde, verdankt er seiner ehemaligen Nachbarin, die Hambletons Schattenmänner wie Thomas Christ ebenfalls fotografisch festgehalten hatte: der Basler Künstlerin Vera Isler (1931–2015).

Schattenmann im Theatergässlein. Vera Isler

«Isler hat im Markthalle-Hochhaus gewohnt und ist regelmässig zu meinen Vernissagen gekommen», erzählt Brogli. «Durch sie wurde ich auf Richard Hambleton aufmerksam. Da merkte ich erst: Das ist ja ein Schatz!» Gehoben hat der Artstübli-Leiter diesen Schatz zusammen mit der Nachlassverwalterin Isabel Balzer aus dem Fotoarchiv der Basler Künstlerin, die sich nach ihrem ersten Aufenthalt in den Siebzigerjahren eine Wohnung in New York gekauft hatte.

«Wir haben Bilder ausgewählt, auf denen die Stadt lebt», erklärt Kunsthistorikerin Balzer. Dabei hat Isler wie Christ die Schattenmänner beidseits des Atlantiks abgelichtet und den Künstler sogar in dessen Atelier besucht. Trotz seiner künstlerischen Ausbildung greife Hambleton auf keine visuellen Referenzen zurück und benutze eine allgemein verständliche Bildsprache, sagt Balzer. «Es handelt sich bei seinen Interventionen nicht um einen Code – anders als bei Graffiti, die für Gleichgesinnte bestimmt sind.»

Begründer der schwarzen Malerei

Diesen Unterschied betont auch der Fotograf Thomas Christ, der während seines längeren Aufenthaltes in New York auf die Graffiti-Szene aufmerksam geworden war. «In habe damals im Transportgewerbe in New York gearbeitet und die kulturelle Revolution des Hip-Hop miterlebt», erinnert sich Christ.

«Als ich diese farbig besprayten Subway-Wagen sah, war ich völlig begeistert.» Zunächst misstrauisch beäugt, begann der Fotograf, den «Akt des sozialen Aufbegehrens» zu dokumentieren. «Zuletzt widmeten mir die Sprayer sogar einen eigenen Wagen.»

Schattenmann in der Martinsgasse. Thomas Christ

Hambleton dagegen fühlte sich von dieser Szene weniger angezogen, obwohl er den städtischen Raum ebenfalls als soziales Spannungsfeld begriff: Bevor der Künstler bedrohliche Schattenmänner malte, zeichnete er mit weisser Kreide die Umrisse von Mordopfern auf die Strasse. «Hambleton sagte: Würde ich das auf Leinwand malen, wäre es nur ein Bild», erklärt Christ. «Ich will aber den Schock vor Ort. Sieht man die Schattenmänner zum ersten Mal, erschrickt man. Ist man mit ihnen vertraut, werden sie zu Wächtern.»

In Europa habe Hambleton die urbane Brutalität nicht so erlebt wie in New York, seine Figuren wirken deshalb neutraler, besinnlicher. «Er sagte, es seien alles Heilige, die hier herumstehen», lacht der Fotograf. «Zum Thema Macht und Angst in der Grossstadt ist er aber die Nummer 1, alle anderen sind Epigonen.» Artstübli-Leiter Brogli teilt diese Einschätzung. «Hambleton ist der Begründer der schwarzen Malerei, Banksy macht heute dasselbe mit Schablonen.»

Dass er erst jetzt wieder von der Kunstwelt entdeckt wird, liegt auch daran, dass der Shadowman im Schatten berühmter Zeitgenossen stand. «Hambleton hatte das Pech, Haring und Basquiat überlebt zu haben, die beide auf dem Zenit ihres Ruhmes starben», erklärt Kunsthistorikerin Balzer. Die Ausstellung im Artstübli rückt den Pionier der Street Art nun zumindest in Basel wieder ins Rampenlicht.

«Shadowman», Artstübli Basel, bis 25. Juni. Eröffnung: 8.4., 17 Uhr. Buchvernissage: 27.4., 18 Uhr. Filmvorführung «Shadowman»: 13.5. und 24.5., 19 Uhr. www.artstuebli.ch