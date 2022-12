Street Fashion Von selbst bedruckten T-Shirts zur Schweizer Modegrösse: Diese zwei Wahlbasler stecken hinter Tarzan Vor über 20 Jahren gründeten Manuel Rieder und Caesar von Däniken die Modemarke Tarzan – und lancierten kurz darauf den wohl ersten Schweizer Onlineshop für Kleidung. Heute dürfen die Wahlbasler nur im eigenen Land verkaufen, wegen markenrechtlicher Gründe. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Caesar von Däniken und Manuel Rieder (v.l.) in ihrem Backoffice im Gundeli. Nicole Nars-Zimmer

Mit dem Wort Tarzan werden unterschiedliche Assoziationen geweckt. Während den meisten wohl die Hauptfigur im gleichnamigen Disneyfilm in den Sinn kommt, erinnern sich andere noch weiter zurück an den Roman «Tarzan bei den Affen» von Edgar Rice Burroughs. Und nochmals andere denken an die Schweizer Modemarke.

Gegründet wurde Letztere von zwei Wahlbaslern während der Jahrtausendwende. Manuel Rieder (48) aus Anwil und Caesar von Däniken (53) aus dem solothurnischen Kestenholz lernten sich in den 90er-Jahren übers WG-Leben kennen. Rieder wohnte im unteren Stock, von Däniken im oberen.

Ihre Freundschaft startete jedoch nicht aufgrund der Mode. «Wir haben früher regelmässig illegale Partys im Keller organisiert. Meistens kam am Schluss die Polizei und löste alles auf», erinnert sich Manuel Rieder und lacht. «Legendär» seien diese Nächte laut Caesar von Däniken gewesen. Er sagt: «Für die Partys sind sogar Leute von der anderen Seite der Zuggleise ins Gundeli gekommen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber früher war das alles andere als üblich.» Dadurch lernten sie auch viele Menschen kennen: DJs, Musikerinnen und Barkeeper.

«Die Kinder haben mich immer Tarzan genannt»

Die beiden jungen Männer merkten schnell, dass sie auch als Team gut funktionieren. «Die Idee der Selbstständigkeit kam schon früh bei uns auf», sagt Rieder, der damals unterrichtete, Lastwagen fuhr und zwischenzeitlich auch Inserate «für gewisse Etablissements» in Basel verkaufte. «Ich dachte mir: Das kann es nicht gewesen sein».

Doch das passende Geschäftsmodell fehlte. Auf einer Kuba-Reise im Jahr 2000 kam dem heute 48-Jährigen jedoch die zündende Idee. Mit dem Hobby seines Kollegen könnten die beiden Karriere machen.

Caesar von Däniken bedruckte schon vor der Firmengründung T-Shirts für seinen Freundeskreis. Zvg

Caesar von Däniken, der mitunter als Kostümassistent beim Theater Basel tätig war, färbte und bedruckte in seiner Freizeit T-Shirts für Freundinnen und Freunde. Seine Leidenschaft konnte er auch als Kinderanimator bei den Robi-Spiel-Aktionen ausleben. «Zusammen mit den Kindern habe ich T-Shirts mit Schablonen bedruckt. Aus irgendeinem Grund haben sie mich immer Tarzan genannt – deshalb heisst unsere Marke auch so», sagt von Däniken.

«Caesars T-Shirts wurden immer beliebter, vor allem auch in der Partyszene», so Rieder. «Auf diesem Netzwerk konnten wir schnell aufbauen und wachsen.» In der Anfangszeit druckten sie einfach grafische Motive. Die fertigen T-Shirts lagerten sie in Kisten in der Wohnung und in der Garage.

Siebdruckerei mit sozialer Komponente

Ein Jahr nach der Gründung ging ihr Webshop online – in einer Zeit, in der das Internet noch eine Randerscheinung war. «Rückblickend haben wir wahrscheinlich den ersten Textil-Onlineshop der Schweiz lanciert», so Caesar von Däniken. «Das haben wir damals gar nicht gecheckt.»

Fotoshooting von Tarzan in den 2000er-Jahren. Zvg

Die Nachfrage wurde immer grösser und die beiden Wahlbasler kamen an ihre Grenzen. «Meine Eltern haben mich auf eine Siebdruckerei im Oberbaselbiet angesprochen, wo Menschen arbeiten, die aus dem sozialen Gefüge gefallen sind», sagt Manuel Rieder. Diese Partnerschaft besteht bis heute.

Schnell kam auch die Produktion der eigenen T-Shirts dazu. Über Beziehungen konnten sie 2003 einen Lieferanten in Indien finden, der zertifizierte Bio-Baumwolle anbietet. «Uns war damals schon wichtig, dass wir nachhaltige Produkte anbieten.» Hergestellt werden die Blanko-T-Shirts seit 15 Jahren in Portugal, bevor sie ins Oberbaselbiet für den Druck transferiert werden.

Plötzlich kam «böse Post» vom Anwalt

Doch den beiden wurde auch ein grosser Stein in den Weg gelegt. Selbstverschuldet, wie Rieder heute sagt. «Vor lauter Vorfreude haben wir nicht geprüft, ob der Name Tarzan schon von jemandem verwendet wird. Deshalb haben wir später auch namensrechtliche Probleme bekommen.»

Nachdem Tarzan in Deutschland und in Österreich Fuss fasste und in über 30 Läden verkauft wurde, kam «böse Post» von einem Anwalt. Der Inhalt: eine Klage über eine halbe Million Euro. «Uns ging der Laden runter», sagt von Däniken.

Tarzangründer Caesar von Däniken und Manuel Rieder (v.l.) in den Anfangsjahren. Zvg

Für die Streetfashion-Marke, die unterdessen auch weitere Kleidungsstücke im Sortiment hatte, war diese Klage einschneidend. Um sie zu umgehen, unterschrieben Manuel Rieder und Caesar von Däniken eine Verzichtserklärung und dürfen seit dieser nicht mehr in die EU liefern.

«Der deutsche Markt, damals unser grösster Umsatzbringer, fiel auf einmal weg», erzählt Rieder. Fortan konzentrierten sie sich ganz auf den Schweizer Markt und eröffneten bislang vier Filialen – zwei in Basel und je eine in Zürich und in St. Gallen.

Sie blieben dem Namen treu

«Aus heutigem unternehmerischem Standpunkt ist es etwas schade, dass wir uns für die Verzichtserklärung entschieden haben», sagt Rieder. Denn, hätten sie sich für einen neuen Namen entschieden, könnten sie ihre Ware heute in der EU verkaufen.

Caesar von Däniken und Manuel Rieder (v.l.) im Gespräch mit der bz. Nicole Nars-Zimmer

«Wir haben uns das ernsthaft überlegt, dann aber bewusst gegen eine Namensänderung entschieden», ergänzt von Däniken. «Die geografische Einschränkung ist rückwirkend positiv, so mussten wir uns weniger Gedanken um Expansionsmöglichkeiten machen», witzelt er.

Manuel Rieder und Caesar von Däniken sind zufrieden mit ihrer jetzigen Situation. Die Eurokrise 2015 und die Pandemie konnte Tarzan überstehen. 30 Mitarbeitende zählt das Modelabel unterdessen, das auch mehrere Firmen mit Kleidung ausstattet. Zum Kundenstamm zählen unter anderem Tibits, der erste Kooperationspartner von Tarzan, Swisscom und Coop Restaurants. Tarzan fand somit neue Wege, sich auch in der kleinen Schweiz zu vergrössern.

Nachhaltigkeit war ihnen von Beginn an wichtig

Über die Jahre sind die trotzdem bescheiden geblieben. Während Fast-Fashion-Marken wie Zara oder H&M jährlich 12 bis 24 Kollektionen in die Läden bringen, sind es bei Tarzan nur zwei.

«Für uns ist Nachhaltigkeit von Beginn an ein wichtiges Thema. Und mit weniger Kollektionen können wir auch gegen den Überkonsum ankämpfen», sagt Manuel Rieder. «Wir spornen unsere Kundschaft auch an, Kleider nicht nur eine Saison zu tragen, sondern sie zu flicken oder zu verschenken, wenn man sie selbst nicht mehr will.»

