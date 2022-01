Klybeck: Kanton schiebt die Verantwortung auf Eigentümer

Streit um Klybeck-Entwicklung Kanton schiebt die Verantwortung auf Eigentümer Man sei bereit gewesen, einzelne Parzellen im Klybeck umzuzonen und schneller zu entwickeln. Die Grundeigentümer hätten bei der Regierung aber keinen Antrag gestellt, sagen der Stadtentwickler und der Kantonsbaumeister. Sie kontern damit der Swiss Life. Patrick Marcolli 1 Kommentar 24.01.2022, 17.18 Uhr

Das ehemalige Chemieareal Klybeck gehört nun der Swiss Life (unmarkiert) und der Rhystadt AG (gelb markiert). Bild: zVg

In einem Punkt war Philipp Fürstenberger im gestrigen Interview mit dieser Zeitung sehr deutlich: In gewissen Bereichen des Klybeck-Areals hätten er und seine Arbeitgeberin, die Swiss Life AG, sich eine raschere Transformation vom Chemieareal zum Stadtquartier gewünscht. «Das wäre ein ganz wichtiges Zeichen an die ganze Stadt gewesen (...). Und natürlich auch für uns, da erste Erträge geflossen wären», sagte der Vertreter der einen von zwei Grundeigentümerinnen.

Die Idee einer Entwicklungsbeschleunigung hatte in der Verwaltung einen namhaften Fürsprecher in der Person von Stadtentwickler Lukas Ott. Wie die bz vor ziemlich genau einem Jahr an die Öffentlichkeit brachte, sprach sich Ott für eine Aktivierung des Paragrafs 106 des Bau- und Planungsgesetzes aus. Dieser sieht vor, dass die Regierung Parzellen, die weniger als 4000 Quadratmeter gross sind, in Eigenregie umzonen kann. So hätten erste Wohnprojekte im Klybeck bereits mittelfristig realisiert werden können.

«Unseres Wissens ist kein Antrag eingegangen»

Davon wurde aber nicht Gebrauch gemacht. Fürstenberger sagte im Interview: Der Kanton verlange nach einer Gesamtplanung für das Klybeck, das sei zu akzeptieren. Otts Idee sei nicht mehr aktuell, das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) habe wohl ein Flickwerk befürchtet.

Ein verwaltungsinterner Zwist also? Das verneinen Stadtentwickler Lukas Ott und Kantonsbaumeister Beat Aeberhard in einer gemeinsam verfassten Stellungnahme zuhanden dieser Zeitung vehement: Von einem Richtungsstreit könne keine Rede sein. «Dass es breite Diskussionen im Zusammenhang mit Transformationsarealen gibt, ist nicht nur normal, sondern für den Erfolg der grossen Aufgabe geradezu notwendig.»

Gesamtsicht sei zwingend, bevor Umzonungen vorgenommen werden

Pikanter jedoch ist, dass die beiden höchsten kantonalen Stadtplaner bei der verpassten Beschleunigungs-Chance den Ball an die Swiss Life zurückspielen: «Es ist Sache der Eigentümer, im Rahmen des gesetzlichen Rahmens einen entsprechenden Antrag an den Regierungsrat zu stellen. Unseres Wissens ist nie ein Antrag eingegangen», lassen Ott und Aeberhard verlauten. Sie betonen auch, dass Otts damalige Idee und Initiative «selbstverständlich abgesprochen» gewesen sei zwischen Präsidial- sowie Bau- und Verkehrsdepartement. «Seitens Kanton gab es auch keine grundsätzliche Ablehnung, die bestehenden gesetzlichen Spielräume gemäss Paragraf 106 des kantonalen Bau- und Raumplanungsgesetzes zu aktivieren.»

Fürstenbergers Vorhalt, im BVD sei die Furcht vor einem Flickwerk bei vorzeitigen Umzonungen umgegangen, können die beiden Staats-Stadtplaner nicht vom Tisch wischen. Sie legen aber wert auf die Feststellung, dass beide Departemente dieselbe Sichtweise hätten. Man sei sich einig darüber, dass erste Schritte zur Realisierung konkreter Bauten und Pilotnutzungen auf das städtebauliche Leitbild abgestimmt sein müssten. «Für ein Areal von der Grösse des Klybecks ist es zwingend, dass wir eine Gesamtsicht haben, bevor einzelne Umzonungen vorgenommen oder konkrete Bebauungspläne in Kraft gesetzt werden.»

Umzonungen und Bebauungspläne liegen in der Verantwortung des Bau- und Verkehrsdepartements

Ganz generell sei die Aufgabenteilung zwischen Stadtentwickler und Kantonsbaumeister «klar strukturiert». Die Erarbeitung von Umzonungen und Bebauungsplänen liege in der Verantwortung des Bau- und Verkehrsdepartements, bei der Stadtentwicklung (u.a. Quartierleitbild zu Wohnen und Arbeiten) sei Ott im Lead. So wird offensichtlich, dass Letzterer mit seinem Beschleunigungsvorstoss das BVD-Gärtchen betreten hat.

1 Kommentar Edwin Tschopp vor etwa 10 Stunden Diese ganze Problematik zeigt, dass es ein Unsinn ist, die Stadtplanung beim "Präsidaildepartement" zu haben und den Rest beim BVD. Da gibt es systemimmanent doch Eifersüchteleien und Kleinklein um Zuständigkeiten und Verantwortungen. Ein weiterer Grund für die Abschaffung des Präsidialdepartmentes mit dem ständig wachsenden Wasserkopf. 5 Regierungsräte sind genug. Alle Kommentare anzeigen