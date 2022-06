Basler SVP will einen erneuten Krach in der Partei verhindern

Streit ums Parteipräsidium Bei der Basler SVP ist die Palastrevolution abgesagt – oder zumindest verschoben Um einen neuerlichen Krach in der Partei zu vermeiden, rauft sich die Spitze der Basler SVP zusammen: Eduard Rutschmann soll vorerst Präsident bleiben, Kritiker David Trachsel in den Vorstand geholt werden. Hans-Martin Jermann und Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Der Basler SVP-Präsident Eduard Rutschmann (M.) musste bei den Wahlen im Herbst 2019 eine Niederlage einstecken: Seine Partei verlor damals viele Wähler und den Nationalratssitz. Bild: Roland Schmid

Die SVP Basel-Stadt sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nachdem vor zwei Monaten hochrangige Parteiexponenten in der bz Kritik an Kantonalpräsident Eduard Rutschmann und den geringen Parteiaktivitäten in den vergangenen zwei Jahren äusserten, ist nun Bewegung in die Sache gekommen. Die zunächst für Juni vorgesehene Generalversammlung, bei der auch die Wahl des Vorstands auf der Traktandenliste steht, ist zwar verschoben worden. Ende August/Anfang September werde diese aber stattfinden, sagt Rutschmann auf Anfrage. Dies hat der Vorstand an seiner Sitzung kürzlich beschlossen. Zu klären seien noch Details wie der Veranstaltungsort.

Vorstand steht einstimmig hinter Rutschmann

Nach einem offenbar reinigenden Gewitter versucht der SVP-Vorstand nun, für die Kontroversen um das Führungspersonal eine Lösung zu finden, die nicht den nächsten Parteiknatsch auslöst. «Ich werde mich der Wiederwahl stellen», verrät Parteipräsident Rutschmann. Er werde vom Vorstand einstimmig zur Wahl vorgeschlagen. Gleichzeitig betont Rutschmann, dass man im Vorstand einen Generationenwechsel einleiten und Nachwuchskräfte nachziehen wolle, die später auch das Präsidium übernehmen könnten.

Zur Diskussion steht auch, die politische Arbeit auf mehr Köpfe zu verteilen. Integrative Figuren wie die Riehener Grossräte Stefan Suter und Felix Wehrli werden immer wieder als mögliche Verantwortungsträger genannt.

Will in der Basler SVP mehr Verantwortung übernehmen: David Trachsel (27). Bild: zVg

Einer, der eine personelle und inhaltliche Erneuerung der Partei anmahnt, ist David Trachsel. Er betont auf Anfrage:

«Ich stehe bereit, in der Basler SVP mehr Verantwortung zu übernehmen.»

Der 27-jährige Grossrat und Präsident der Jungen SVP Schweiz hat als Kritiker der Coronamassnahmen landesweit Bekanntheit erlangt. Ob er in einer Präsidiumswahl eine Mehrheit der Basler Parteigänger hinter sich scharen könnte, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist daher, dass er als Vorstandsmitglied eingebunden werden soll.

SVP-Fraktionschef Messerli als Mann der Zukunft

Einer, der längerfristig und nach einer geordneten Übergabe durch den aktuellen Amtsinhaber Rutschmann das Präsidium übernehmen könnte, ist Pascal Messerli. Auf den 33-jährigen SVP-Fraktionschef im Grossen Rat können sich in der Kantonalpartei viele einigen: «Er ist aus meiner Sicht eine der prägenden und entscheidenden Personen der Zukunft», sagt der langjährige Parteisekretär und Grossrat Joël Thüring.

Vorerst macht er aber Werbung für den bisherigen Präsidenten Rutschmann. Er sei zwar vor dessen Wahl 2019 etwas skeptisch gewesen, sagt Thüring. «Ich muss heute aber sagen: Er hat Ruhe in die Partei gebracht. Er ist ein Mann des Volkes und kommt gut an.» Rutschmann könne einige Erfolge vorweisen, so etwa die gewonnene Abstimmung um die Aufhebung der Parkplätze beim Friedhof Hörnli oder die Riehener Wahlen, wo die SVP einen zweiten Gemeinderatssitz ergattern konnte.

Partei dümpelte lange vor sich hin

Dennoch wurde im Frühling harsche Kritik an Rutschmann laut. Wegen der Pandemie und krankheitsbedingter Absenzen Rutschmanns wurden fast zwei Jahre lang kaum Vorstandssitzungen durchgeführt. Die Partei dümpelte vor sich hin. In Erscheinung trat praktisch nur noch Parteisekretär Thüring, seit Jahren Dreh- und Angelpunkt der Basler SVP – was seinerseits von einigen als Problem angesehen wird.

Mit Blick auf die nationalen Parlamentswahlen im Herbst 2023 und die kantonalen Wahlen 2024 machte sich Nervosität breit. Zuletzt wurde die Basler SVP vom Wahlvolk hart abgestraft und landete zweimal bei einem Wähleranteil von 11 Prozent. Zu wenig für eine Partei, die Anspruch auf einen Sitz in Bundesbern und in der Basler Regierung erheben will.

Mit einer erfolgreichen Parteiversammlung im Spätsommer soll nun der Startschuss ins Wahljahr erfolgen.

