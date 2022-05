Streitgespräch zum Klimaschutz «Herr Jans, ich wünsche mir, dass Sie uns Hoffnung zurückgeben» Bis 2030 soll Basel-Stadt netto null Treibhausgase ausstossen. Das fordert die Klimagerechtigkeits-Initiative. Der Regierung geht das zu schnell: In ihrem Gegenvorschlag plädiert sie für 2040. Um herauszufinden, welches Ziel realistisch ist, hat sich die bz mit Regierungspräsident Beat Jans (SP) und zwei jungen Klimastreikenden zum Gespräch getroffen. Hans-Martin Jermann und Zara Zatti Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Damit es schneller vorwärtsgeht: Die Klimaaktivisten Benjamin Rytz und Helma Pöppel überreichen dem Basler Regierungspräsidenten eine Lokomotive. Kenneth Nars

Die beiden Klimastreikenden Helma Pöppel und Benjamin Rytz treffen im Basler Rathaus auf Regierungspräsident Beat Jans. Dieser warb im Wahlkampf 2020 damit, bei einem Wahlsieg Basel-Stadt zur Klimalokomotive zu machen – also zum Vorreiter im Kampf gegen die Erderwärmung. Die beiden Aktivisten erinnern Jans nun an dieses Versprechen. Zu Beginn des Gesprächs überreichen sie ihm eine Lokomotive. Sie wünschen sich von der Politik ein forscheres Tempo.

Helma Pöppel, Benjamin Rytz, wann sassen Sie zum letzten Mal in einem Flugzeug?

Helma Pöppel: Ich bin 2020 aus meinem Austauschjahr in den USA nach Hause geflogen. Ich bin kein Vorbild.

Benjamin Rytz: Bei mir ist es schon sieben oder acht Jahre her, aber ich bin auch überhaupt nicht perfekt. Ich bin früher geflogen und esse auch ein bisschen Fleisch. Doch ich denke, darum geht es gar nicht. Wenn man diese Entscheide allein den Individuen überlässt, nimmt man die Politik aus der Verantwortung.

Beat Jans, wie sieht Ihre Klima­bilanz aus?

Beat Jans: Zum Glück haben jetzt auch die Klimaaktivisten gesagt, dass Sie nicht perfekt sind. Ich flog im letzten Sommer nach New York, meine Schwiegermutter und mein Bruder leben dort. Das Fliegen ist meine grosse Klimasünde. Innerhalb von Europa vermeide ich es aber zu fliegen.

Wie viel Eigenverantwortung braucht es und wie viel muss von der Politik vorgegeben werden?

Pöppel: Laut einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) können wir persönlich nur 50 Prozent der Emissionen einsparen. Selbst wenn also jede und jeder in seinem persönlichen Verhalten perfekt wäre, würde es nicht reichen.

Rytz: Die wichtigen Hebel liegen bei den grossen Unternehmen, der Wirtschaft und der Politik. Sie müssen die Rahmenbedingungen vorgeben. Diese reichen auch in Basel nicht aus.

Welche Massnahmen muss der Kanton Basel-Stadt denn ergreifen?

Pöppel: Es braucht ein Netto-Null-Ziel bis 2030 mit einem klaren Absenkpfad. Dieser soll immer wieder überprüft und kommuniziert werden. Ausserdem brauchen wir eine ständige Kommission, die jedes Gesetz daraufhin überprüft, ob es mit dem Pariser Klima­abkommen vereinbar ist.

Rytz: Vieles hängt auch von der Kommunikation der Regierung ab. Damit die Menschen den Ernst der Lage verstehen. Da wünsche ich mir eine mutigere und selbstkritischere Kommunikation vom Regierungsrat.

Können Sie diese Kritik nachvollziehen, Herr Jans?

Jans: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, man muss den Ernst der Lage klar aussprechen. Anderseits darf die Kommunikation nicht negativ sein. Man muss bei den Leuten auch die Lust für den Klimaschutz wecken und zeigen, dass dieser die Lebensqualität verbessert.

Selbst wenn das Bewusstsein für die Klimakrise vorhanden ist, scheitern konkrete Massnahmen oft. Auch weil viele befürchten, es gehe ins Geld.

Jans: Das war eine der grossen Lehren aus dem Volks-Nein zum CO 2 -Gesetz. Die Menschen hatten das Gefühl, dass es für sie teurer wird. Für gewisse Personengruppen hätte das auch gestimmt. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir jetzt mehr mit Angeboten arbeiten müssen, damit es den Menschen einfacher fällt, umzusteigen. Salopp: mehr über Steuergelder finanzieren als über Abgaben und Gebühren.

Pöppel: Das CO 2 -Gesetz ist ein gutes Beispiel für schlechte Kommunikation. Den Menschen wurde Angst gemacht, teils auch mit Falschinformationen. Was zum Beispiel nicht gesagt wurde, ist, dass eine Gebäudesanierung zwar erst einmal kostet, dann aber die Nebenkosten bis um 50 Prozent sinken.

Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen haben aber eher die nächsten Monate als die nächsten zehn Jahre im Blick.

Rytz: Deshalb müssen die Kosten für die Umstellung von der gesamten Gesellschaft durch Steuergelder getragen werden.

Pöppel: Gerade die Menschen mit dem kleinsten Budget sind den Auswirkungen der Klimakrise am stärksten ausgesetzt. Klimaschutz bedeutet für sie langfristig eine höhere Lebensqualität.

Herr Jans, haben wir Sie richtig verstanden: Sie möchten keine neuen Abgaben einführen, sondern Klimamassnahmen über Steuergelder finanzieren?

Jans: Nein. Abgaben können weiterhin sinnvoll sein, etwa in Bereichen, wo die Menschen selber relativ leicht umsteigen können. Diese Wahl ist nicht überall gegeben. Mieterinnen und Mieter, die in einem Haus wohnen, das noch mit Öl geheizt wird, sind automatisch von steigenden Preisen betroffen. Der Kanton Basel-Stadt arbeitet deshalb am Fernwärmeausbau. Damit jeder Hausbesitzer auf eine erneuerbare Alternative umsteigen kann.

Laut dem kantonalen Energiegesetz dürfen keine neuen Ölheizungen eingebaut werden. Eine Motion des Grossen Rats fordert, dass auch funktionierende alte Ölheizungen bis 2035 ersetzt werden. Die Regierung war dagegen. Wieso?

Jans: Der Regierungsrat wollte das erst 2017 verabschiedete Energiegesetz nicht schon wieder über den Haufen werfen. Ich kann aber nicht ausschliessen, dass es in diesem Bereich weitere Verschärfungen geben wird. Denn wollen wir bis 2040 auf Netto-Null kommen, müssen wir noch einen Zacken zulegen. Zuerst aber wollen wir auswerten, wie gut das Energiegesetz zusammen mit dem Fernwärmeausbau wirkt.

Pöppel: Doch der Bericht der grossrätlichen Klimakommission hat dieses Energiegesetz hart kritisiert. Massnahmen in vielen Bereichen werden als visionslos oder lückenhaft bezeichnet.

Das Transformationsareal Klybeck soll laut Beat Jans punkto Klimaschutz ein Leuchtturmprojekt werden. Die Klimaaktivisten sind skeptisch. Kenneth Nars

Wir fragen nochmals: Welche konkreten Klimaschutzmassnahmen soll Basel-Stadt ergreifen?

Pöppel: Ein bisher weitgehend unbeachtetes Feld ist die Arealentwicklung. Wenn wir jetzt nicht klimaneutral und sozialgerecht planen, dann ist das später nicht mehr möglich. Hier brauchen wir verbindliche Ziele. Die Areale müssen klimaneutral und mit nachhaltigen Baustoffen geplant werden.

Jans: Ich teile diese Einschätzung. Nur gehören die Areale zu einem erheblichen Teil nicht dem Kanton. Dort, wo sie dem Kanton gehören, dort kann ich Ihnen versichern, dass wir genau das machen werden, was Sie fordern. Und wir sind auch entschlossen daran, diese Ziele auf den Arealen zu erreichen, die im Besitz von Privaten sind. Denn ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung nur Bebauungspläne akzeptieren wird, die Klimaneutralität vorgeben.

Pöppel: Ich bin mir da nicht so sicher. Beim Klybeck-Areal hat es sehr viele Aspekte, die nicht klimaneutral sind. Und so wie es aussieht, wird das durchgewinkt werden.

Jans: Beim Klybeck ist noch nichts entschieden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dort ein Leuchtturmquartier hinkriegen werden.

Rytz: Einen weiteren wichtigen Hebel sehe ich bei den Neubauten. Dort sind in Basel noch immer zwei Drittel Ersatzneubauten. Da geht sehr viel Energie verloren. Das ist noch zu wenig Thema, auch in der Politik.

Jans: Da gebe ich Ihnen recht, die graue Energie ist im Klimaschutz ein sehr grosser Hebel. Und da müssen und werden wir im Kanton noch deutlich zulegen. Einiges ist aber bereits im Tun. Vor ein paar Tagen wurde etwa das Umnutzungsprojekt Elys an der Elsässerstrasse eröffnet. Durch den Erhalt des Rohbaus können mehr als 40 Prozent der grauen Energie eingespart werden. Und der Bau wurde mit rezyklierten Baustoffmaterialien umgebaut.

Die Klimastreikenden fordern mit einer Volksinitiative, dass Basel in acht Jahren klimaneutral ist. Wie sollen wir das schaffen?

Pöppel: So wie wir jetzt aufgestellt sind, reicht es nicht. Wir bräuchten mehr Stellen, die sektorenübergreifend zusammenarbeiten. Klar ist, kurzfristig wird es teurer. Die Frage ist aber, wie viel es uns langfristig kosten wird, wenn wir weiter warten. So werden wir etwa 40 anstatt 10 Hitzetage in Basel haben, wenn es weiter wärmer wird. Das verursacht auch Gesundheitskosten.

Rytz: Es gibt andere Städte, wie etwa Tübingen, die sich 2030 als Ziel für die Klimaneutralität gesetzt haben. Und die EU will 100 Städte bei genau diesem Ziel unterstützen. Wir wären also nicht allein auf weiter Flur.

Weshalb machen wir es nicht wie Tübingen?

Jans: Ich finde hohe Ziele wichtig, gerade in einer Stadt wie Basel, der es finanziell gut geht. Es kommt aber auch immer darauf an, wie man Netto-Null definiert. Wir haben international Städte unter die Lupe genommen, die es schneller schaffen wollen als Basel. Viele erreichen die Ziele nur dank Kompensationen und Zertifikaten, mit denen sie Projekte im Ausland finanzieren. Wir wollen es ohne schaffen.

Pöppel: Auch Tübingen will es ohne schaffen. Denken Sie, 2030 ist unmöglich für Basel?

Jans: Wenn man die Heizinfrastruktur zu schnell umbaut, entstehen Emissionen und man vernichtet zu viel bereits investierte Energie. Wir sind zum Schluss gekommen, dass das nicht sinnvoll ist. Wir haben wohl auch zu wenig Baufirmen und Fachleute, um es in diesem Tempo durchzubringen. Zudem brauchen wir noch Innovation, etwa bei der Kehrichtverbrennungsanlage, die CO 2 ausstösst. Ein weiterer Bereich ist das Fliegen. Da gibt es schlicht keine flächendeckende Alternative und keinen Hebel für den Kanton allein.

Pöppel: Aber da gibt es den Zug.

Mit dem Zug wären Sie aber nicht in die USA gekommen.

Pöppel: Das stimmt, aber ich gehe meine Gastfamilie im Winter wahrscheinlich mit dem Segelboot besuchen. Ich weiss, dass ich privilegiert bin, aber ich glaube auch, dass es viel mit Umdenken zu tun hat. Das Recht, etwa jedes Wochenende nach Berlin zu fliegen, gibt es nicht. Diese Verzichtsdebatte wird meiner Meinung nach auch von der Politik falsch geführt. Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern um das Bewusstsein, dass mein Verhalten auf Kosten anderer geht.

Verbote wirken oft negativ, seien aber nötig, findet Klimaaktivist Benjamin Rytz. Kenneth Nars

Braucht es dazu weitere Verbote?

Rytz: Verbote wirken oft negativ. Sie gehören jedoch grundsätzlich zu unserer Gesellschaft. Stichwort Gurtpflicht.

Jans: Es gibt in der Umweltgeschichte einige sehr erfolgreiche Verbote: In den 1980er-Jahren wurde per Aufnahme ins Gewässerschutzgesetz verboten, verunreinigtes Wasser in Fliessgewässer einzuleiten. Das Verbot schuf die Voraussetzung dafür, dass wir heute wieder im Rhein schwimmen können. Die Industrie lehnte das ab mit dem Hinweis, das Verbot verteuere die Produkte. Heute ist dieselbe Industrie stolz darauf, auf der ganzen Welt als Standortfaktor Basels zu preisen, dass die Menschen im Rhein schwimmen können.

Braucht es ein Flugverbot?

Pöppel: Flugreisen innerhalb Europas machen keinen Sinn und gehören daher aus meiner Sicht verboten. Ich sage es hier ganz offen: Mein Vater ist Mitarbeiter einer Fluggesellschaft, wir haben sehr angeregte Diskussionen zu Hause. Aber auch er sieht die ökologische Problematik des Fliegens und entscheidet sich immer öfter, in den Zug zu steigen.

Wie stehen Sie zu einem Autoverbot in der Stadt?

Jans: Autoverbote gibt es ja – in den vielen Fussgängerzonen. Ich kann mich noch gut erinnern, als in den 1990er-Jahren über die Sperrung der Steinenvorstadt für Autos diskutiert wurde. Da sahen einige auch den Untergang der Stadt voraus. Herausgekommen ist das Gegenteil: Die Steinen ist heute viel lebendiger und attraktiver als damals.

Ab 2050 sind auf dem Gebiet des Stadtkantons Benziner verboten.

Pöppel: Das ist zu spät.

Jans: Da widerspreche ich nicht. Die Ausgangslage ist aber auch hier komplex: Auf den Autobahnen gilt ein vom Kanton ausgesprochenes Verbot nicht. Wir müssen also auf nationaler Ebene dafür lobbyieren, dass wir ein gesamtschweizerisches Verbot von Benzinautos auf einen bestimmten Termin hin einführen können. Ich möchte, dass Basel-Stadt auch bei der E-Mobilität Standards setzt, etwa mit dem beschlossenen Ausbau der Ladeinfrastruktur auf Allmend. Sobald diese Infrastruktur steht, wird in der Stadt die Zahl der fossilbetriebenen Autos abnehmen. Das geht, wenn ein solcher Kipppunkt erreicht ist, dann sehr rasch.

Rytz: Wichtig erscheint mir aber schon, dass wir nicht einfach Benzinautos durch gleich viel Elektroautos ersetzen. Sonst nehmen zwar die Emissionen ab, aber dafür der Stromverbrauch stark zu.

Jans: Auch deswegen sieht die Regierung die Initiative kritisch, die den ÖV für Jugendliche gratis machen will. Wir sind nicht überzeugt, dass dies eine positive Wirkung auf den Klimaschutz hätte. In der Stadt ist der Fussgänger- und Veloverkehr die viel klimafreundlichere Variante.

Hat für gewisse Entscheide von Regierung und Parlament kein Verständnis: Klimaaktivistin Helma Pöppel. Kenneth Nars

Stellen wir zusammenfassend fest: Der Regierungspräsident und die Klimastreikenden sind sich in fast allen Punkten einig. Nur nicht beim Zeitpunkt, bis wann das Netto-Null-Ziel erreicht werden soll.

Jans: Der Unterschied sind zehn Jahre. Der Kanton hat in der Vergangenheit beim Klimaschutz schon vieles gemacht. Wir haben eine Lenkungsabgabe auf den Stromverbrauch, investieren in energetische Sanierungen und fördern die Solarenergie, um nur einige Massnahmen zu nennen. Aber die Klimalokomotive zu beschleunigen, dauert relativ lange. Ich spüre persönlich auch eine Ungeduld und habe Verständnis für die Klimastreikenden. Aufgabe der Regierung ist es aber, rechtsfähige, langfristig sinnvolle und demokratisch legitimierte Entscheide zu fällen.

Das Selbstverständnis des Stadtkantons ist ein anderes. Man will national und international Vorreiter sein beim Klimaschutz. Diesem Anspruch wird Basel nicht gerecht.

Jans: Noch nicht. Aber den Anspruch geben wir nicht auf.

Pöppel: Für gewisse Aussagen und Entscheide von Regierung und Parlament habe ich Verständnis, für andere weniger. Ich verstehe nicht, dass der Grosse Rat nicht bereit war, sich im Rahmen der Beratung zum Klimabereich auf ein verbindliches CO 2 -Budget festzulegen. Das sind die absoluten Basics.

Frustriert es Sie, dass wir viel Zeit im Kampf gegen den Klimawandel unnötig haben verstreichen lassen?

Jans: Frustriert bin ich nicht. Ich bin optimistisch, auch wegen der neuen Dynamik, die durch die Klimastreiks in Gang gekommen ist. Ich kann mich an ähnliche Gespräche mit Studienkolleginnen und -kollegen erinnern, als ich vor 30 Jahren Umweltwissenschaften studierte. Wir sagten uns schon damals: Klimaschutz kann und soll auch lustvoll sein. Mit Verbissenheit erreichen wir unsere Ziele nicht. Das Leben muss Freude machen. Und klimafreundlich macht zum Teil noch mehr Freude.

Pöppel: Das geht uns ähnlich. Ich spüre bei mir, dass mich der Aktivismus glücklich macht. Herr Jans, es freut uns zu hören, dass wir Ihnen Zuversicht geben. Ich wünsche mir jedoch, dass Sie uns Hoffnung zurückgeben.

