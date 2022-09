Strommangel: Basler Läden bereiten sich auf den Winter vor

Strom sparen Wegen Energiekrise: Manor verzichtet auf die Weihnachtsbeleuchtung Die Heizung wird heruntergefahren. Das Schaufenster bleibt dunkel. Basler Geschäfte bereiten sich auf den Winter vor. Wer bereits vorher auf Nachhaltigkeit setzte, ist im Vorteil. Rafael Hunziker 12.09.2022, 05.00 Uhr

Auch die Manor an der Greifengasse im Kleinbasel muss Strom sparen. Sie wird dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Kenneth Nars

Der Strom wird teuer und wohl knapp im kommenden Winter. Geschäfte und Privatpersonen sind davon betroffen. Die Basler Läden machen sich Gedanken, welche Sparmassnahmen sie ergreifen können.

Manor scheint auf die Situation vorbereitet: Man habe bereits vor Monaten eine Arbeitsgruppe zum Thema Energie gegründet, welche die Situation analysiere und die verschiedenen Abteilungen über die Entwicklung informiere, teilt die Warenhauskette auf Anfrage mit.

Klimaanlagen und Heizungen runterfahren

Konkrete Massnahmen zum Energiesparen seien bereits geplant. Möglich sei eine Reduktion der Aussenbeleuchtung, sowie der Beleuchtung der Schaufenster. Auch bei der Raumtemperatur kann Energie gespart werden. Die Intensität von Klimaanlagen und Heizungen könnte heruntergefahren werden. Zudem wird auf eine spezielle Weihnachtsbeleuchtung verzichtet.

«Es gibt im Jahr 2022 keine Weihnachtsbeleuchtung an den Aussenfassaden aller 59 Warenhäuser in der Schweiz», schreibt Manor.

Ähnliche Massnahmen werden auch von der Buchhandlung Orell Füssli geprüft, wie deren Pressestelle schreibt. Kürzere Zeiten bei der Aussenbeleuchtung der Filialen, die Ausschaltung von elektronischen Geräten anstelle des Ruhemodus und Massnahmen beim Heizen von Filialen und Büroräumlichkeiten seien möglich. Die Massnahmen würden umgesetzt, wenn es nötig wird. Wichtig sei, dass man sich innerhalb der gesetzlichen Vorgaben bewege.

Für das Buchhandlungsunternehmen sei Energie schon immer eine wichtige Thematik, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine und wegen der drohenden Mangellage. Bei Neu- oder Umbauarbeiten würden stromsparende LED-Beleuchtungen installiert werden. Bereits 90 Prozent der Räumlichkeiten seien damit ausgerüstet.

Ebenfalls bereits vor der anstehenden Krise hat sich die Basler Kleidermarke «Tarzan» mit der Thematik Energiesparen auseinandergesetzt. Aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus hätten sie schon immer versucht, so energieschonend wie möglich unterwegs zu sein, sagt Geschäftsführer und Inhaber Manuel Rieder.

Vorbereitet seit Jahren

Die Läden von Tarzan sind Vorzeigeobjekte in Sachen Energiehaushalt. Seit Jahren würden LED-«Lampen» benutzt. Es gelte im Winter ein Maximum von 19 Grad Raumtemperatur in den Geschäften, damit man beim Heizen sparen könne. Zusätzlich sei es für die Kundinnen und Kunden angenehm, wenn der Temperaturunterschied zwischen aussen und innen nicht zu gross ausfalle, sagt Rieder. Die Schaufensterbeleuchtung würde von einer Zeitschaltuhr gesteuert und nicht betrieben werden in der Nacht.

Wird der Strom rationiert, sind kreative Lösungen gefordert. Für eines der ältesten Basler Unternehmen, Jakob's Basler Leckerly, sei der Zeitpunkt entscheidend, sagt Geschäftsführer Andreas Kuster. «Wir planen mit Ausfällen im Januar und Februar», sagt Kuster. Kommt es so, sei das verkraftbar, weil das lukrative Weihnachtsgeschäft nicht betroffen wäre.

Die älteste Biskuitmanufaktur der Schweiz hofft, dass allfällige Stromausfälle im Vorhinein gemeldet werden. Sei dies der Fall, könne man die Arbeitsschichten entsprechend anpassen. Der Strompreis sei dieses Jahr ein entscheidender Faktor für das Unternehmen. Man sei sich gewohnt mit schwankenden Preisen zu rechnen. Auch die Rohstoffe für die Produktion hätten keine konstanten Preise, sagt Kuster.

Die Produktion des «Basler Leckerly» benötigt stromsparende Handarbeit. Martin Toengi

Gleich wie bei Tarzan habe man sich bei Jakob's Basler Leckerly bereits vor Jahren mit dem Thema Energie auseinandergesetzt. Die Produktion der Süssigkeiten im St.Johann-Quartier konnte so optimiert werden, dass 20 Prozent weniger Energie notwendig seien, sagt Kuster. Auch der Einsatz von LED-Leuchten sei bereits seit längerem ein Fakt.

Grossverbraucher an der Herbstmesse stehen vor Problemen

Diesen Herbst ist in Basel die Herbstmesse ein Grossverbraucher von Strom. Die hohen Strompreise stellen die Schaustellerinnen und Schausteller vor finanzielle Probleme, wie «Telebasel» vergangene Woche berichtet hat. Einzelne Stände überlegen sich, einen Benzingenerator einzusetzen, um günstiger an Strom zu gelangen.

Das sei nicht erwünscht, sagt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehung und Standortmarketing des Kantons Basel-Stadt. Die Herbstmesse stehe für Sauberkeit, Nachhaltigkeit, Boden- und Baumschutz. Generatoren würden nicht ins Bild der Messe passen, betont sie.