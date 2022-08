IWB-Chef Claus Schmidt zur Energiekrise – und zum Worst Case

Strom- und Gasmangellage Der IWB-Chef zur Energiekrise: «Wir müssen uns auf den Worst Case vorbereiten» Die Erhöhung der Strompreise fällt in Basel angesichts der Mangellage moderat aus. Beim Gas hingegen müssen wir uns auf wesentlich gravierendere Steigerungen einstellen, warnt IWB-Chef Claus Schmidt im grossen Interview. Hans-Martin Jermannund Andreas Möckli Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Preisaufschläge werden beim Gas deutlich höher sein als beim Strom», prognostiziert IWB-Chef Claus Schmidt. Bild: Nicole Nars-Zimmer (25. August 2022)

Claus Schmidt, wie am Dienstag bekannt wurde, werden in Basel die Strompreise Anfang 2023 für die Kunden in der Grundversorgung um 12 bis 15 Prozent erhöht. Das ist nicht erfreulich, aber angesichts der Entwicklungen im Energiesektor moderat.

Claus Schmidt: Das sehen wir auch so. Vergleiche sind schwierig. Aber aufgrund dessen, was bekannt ist und kolportiert wurde, dürfte in der Schweiz der Median bei 30 Prozent liegen. Wir sind demnach im unteren Viertel. Der hohe Anteil eigener Produktion kommt uns hier zugute. Wir müssen vergleichsweise wenig Strom hinzukaufen.

Anders sieht es bei Ihren Grosskunden aus, die den Strom auf dem freien Markt beschaffen. Dort redet man nicht von Preisaufschlägen im Prozent-, sondern im Faktorbereich.

Je nach Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist hier bis zu einer Verzehnfachung des Preises möglich. Teil der Geschichte ist aber auch: Diese Kunden haben jahrelang vom günstigeren Einkauf am freien Markt profitiert. Dieser steht sehr vielen Unternehmen offen: Ab einem Bezug von 100'000 Kilowattstunden können sie in der Schweiz ihren Lieferanten selber wählen. Dazu gehören nicht nur Grossfirmen, sondern auch grössere Bäckereien oder Hotels.

Im Herbst werden dann auch die Gaspreise für 2023 bekannt gegeben. Wie sieht da die Tendenz aus?

Im Unterschied zum Strom verfügen weder die IWB noch die Schweiz als Ganzes über eine Eigenproduktion. Wir sind also auf den Grosshandel angewiesen und den internationalen Märkten vollständig ausgesetzt. Wir sehen hier seit Anfang Jahr eine Verfünffachung der Preise. Diese werden wir nicht eins zu eins an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben müssen. Auch weil wir uns zum Teil langfristig eingedeckt haben. Aber wir werden hier nicht um massive Preiserhöhungen herumkommen.

Das bedeutet: Auch Basler Mieterinnen und Mieter mit Gasanschluss in der Wohnung müssen mit einem Preisaufschlag im Faktor zwei oder drei rechnen?

Ich lege mich hier und jetzt nicht auf einen Preis fest, das beschliesst dann ja auch der Regierungsrat. Was ich sagen kann: Die Preisaufschläge werden deutlich höher sein als die 12 bis 15 Prozent beim Strom.

Einige Ihrer Kundinnen und Kunden werden die Rechnung nicht mehr bezahlen können.

Im Budget der meisten privaten Haushalte machten die Energiekosten bisher einen relativ kleinen Anteil aus. Bei den Krankenkassenprämien etwa hätten Aufschläge im zweistelligen Prozentbereich weit gravierendere Folgen. Aber ich will das nicht relativieren. Wir sind uns sehr bewusst: Manche unserer Kundinnen und Kunden werden in den kommenden Monaten mit diesem Problem konfrontiert werden. Dann ist wichtig, dass sie sich frühzeitig bei uns melden, damit unser Kundenservice reagieren kann.

Wie sehen die mittelfristigen Szenarien der IWB aus? Wird sich die Situation 2023 allenfalls beruhigen?

Das Problem ist: Wir haben die Entwicklungen, die uns derzeit Mühe bereiten, nicht in der eigenen Hand, seien es die Gas-Lieferstopps wegen des Ukraine-Kriegs, die stillstehenden AKW in Frankreich oder auch die Trockenheit. Wir hoffen, dass es bald wieder besser kommt. Wir müssen uns aber, Stichwort Strom- oder Gasmangellage, auf Worst Cases einstellen. Alles andere wäre fahrlässig. Wenn es dann doch nicht so schlimm kommt – umso besser.

«Es gibt keinen Grund zur Panik, aber viele Gründe, nun seriöse Vorbereitungen zu treffen», sagt IWB-CEO Claus Schmidt. Kenneth Nars (26. August 2022)

Was bereitet Ihnen nun mehr Sorgen: Die drohende Strom- oder die Gasmangellage?

Das ist schwierig zu beantworten. Uns macht beides Sorgen. Ihren Ursprung hat die aktuelle Krise im Ukraine-Krieg und den gedrosselten Gaslieferungen. Das hat zunächst einen Einfluss auf die europäische Gasversorgung und deren Preise, hat aber auch Rückwirkungen auf den Strom. Dies, weil gerade im Winter in Deutschland relativ viel Strom aus Gas produziert wird. Bekanntlich kann die Schweiz just im Winter selber nicht genügend Strom produzieren, ist also auf diese Lieferungen aus Deutschland angewiesen. Es gibt keinen Grund zur Panik, aber viele Gründe, nun seriöse Vorbereitungen zu treffen und in Szenarien zu denken.

Wie sind die IWB organisatorisch auf diese Mangellagen vorbereitet?

Wir haben bereits im Frühjahr sieben Arbeitspakete definiert: Es gibt eine allgemeine Vorbereitung, in der Themen wie Wareneinkauf, Inflation und Cybersicherheit abgehandelt werden, dann gibt es ein starkes Energiearbeitspaket. Das gliedert sich in Beschaffung, Netz (Transport) und Kommunikation gegenüber den Kundinnen und Kunden. In jeder Sitzung der Geschäftsleitung wird die Lage beurteilt. Unser Ereignisstab steht in Abstimmung mit der kantonalen Krisenorganisation.

Könnten die IWB kurzfristig die Eigenproduktion hochfahren?

Man muss sich vom Gedanken verabschieden, dass wir ein autarkes Inselnetz aufrechterhalten. Wir leisten unseren Beitrag zur Versorgung. Es ist aber nicht so, dass wir im Notfall die Produktion aus eigenen Kraftwerken bei uns horten könnten. Wir sitzen mit anderen Energieversorgern in der Schweiz und in Europa solidarisch im selben Boot. Das klingt jetzt in der Krise schlecht, in normalen Zeiten profitieren wir aber enorm davon, dass wir Teil eines solchen europäischen Verbundnetzes sind.

Wie informieren Sie Ihre Kundinnen und Kunden über die Mangellage?

Bei uns auf der Website finden sie allgemeine Informationen zum Ukraine-Krieg und den Mangellagen. Mit der nächsten Rechnung erhalten unsere Kundinnen und Kunden zudem einen Beileger. Wir führen derzeit zudem viele direkte Gespräche mit Grosskunden.

Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist sehr gross. Worauf müssen sich die Baslerinnen und Basler in den nächsten Monaten einstellen?

Die Situation ist sicher so ernst wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt sollten wir alle tatsächlich Energie sparen. Wer seine Wohnung ein bis zwei Grad weniger warm heizt, kann sechs bis zwölf Prozent Energie sparen. Ich werde persönlich meine Heizung überprüfen lassen.

Wie gross ist die Gefahr, dass wir es im kommenden Winter in unseren Wohnungen unangenehm kalt haben werden?

Gemäss den Eskalationsstufen gelten beim Gas die Kunden in Privatwohnungen als geschützt. Abschaltungen wird es hier nicht geben. Für Grossverbraucher wird es vielleicht Kontingente geben. Beim Strom ist die letzte Eskalationsstufe mit rotierenden Abschaltungen verbunden. Das ist beim Gas rein technisch gar nicht möglich.

Wie funktionieren diese rotierenden Abschaltungen beim Strom? Wer ist davon ausgenommen?

In den Grundzügen ist die Funktionsweise klar. Um einen Zusammenbruch des Netzes zu verhindern, bereiten sich alle Stromversorger darauf vor, innerhalb ihrer Netze bestimmte Gebiete zeitweise abzuschalten. Das lässt sich planen und ankündigen. Wir werden nun im Detail abklären, welche Ausnahmen von Abschaltungen möglich und wichtig sind. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Firmen und Organisationen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, Handlungsoptionen und mögliche Alternativen zu entwickeln. Wer zu diesem Kreis gehört, entscheidet allerdings der Bund.

Klassische Beispiele sind Spitäler und Blaulichtorganisationen. Deren Notstromaggregate sind bekanntlich nicht für tägliche Abschaltungen von mehreren Stunden ausgelegt.

Das ist so. Ein Spital ist ja nicht einfach ein Haus, sondern besteht aus mehreren unterschiedlichen Einheiten. Denkbar ist, dass ein Teil eines Spitals wie eine Kantine doch mit temporären Abschaltungen leben muss. Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Anfang Winter alle Vorarbeiten abgeschlossen haben.

Wie gross ist beim Strom das Sparpotenzial? Einige Expertinnen und Experten meinen, die drohende Mangellage lasse sich alleine durch Sparmassnahmen im Alltag bereits beheben.

Das Sparpotenzial erachte ich als relevant. Wenn es uns gelingt, beim Stromverbrauch 10 bis 15 Prozent einzusparen, dann sind wir in der Diskussion um die Versorgung bereits woanders. So viel Strom zu sparen, wäre zudem ohne nennenswerte Einbussen der Lebensqualität möglich. Wir stellen immer wieder fest, dass bei Unternehmen leicht noch höhere Einsparungen möglich sind, zum Beispiel bei Lüftungen. Auch hier ohne Einschränkungen der Produktion oder dergleichen.

Drängt sich aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation eine strategische Neuausrichtung der IWB auf?

Nein. Wie Sie wissen, haben wir die Weichen Richtung erneuerbare Versorgung längst gestellt. Bei der Wärme ist in Basel-Stadt der Ausstieg aus dem Gas mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes beschlossen und eingeleitet. Beim Strom streben wir eine Erhöhung der Produktion durch Fotovoltaik an.

Es ist eine bittere Ironie: Der Ausstieg aus dem Gas ist beschlossen, es dauert allerdings noch eine Weile – voraussichtlich bis 2035 – bis das Basler Fernwärmenetz vollständig ausgebaut ist. Jetzt in der Krise sind Sie auf umweltschädliche Energieträger angewiesen.

Generell gilt: Die Energiewende hatte in den vergangenen Jahren leider in der ganzen Schweiz nicht die Dynamik, dass wir jetzt bereits auf ein robustes, vom Ausland weniger abhängiges Energiesystem zurückgreifen könnten. Dass wir in eine Mangellage kommen könnten, war in der Energiewirtschaft bereits seit längerem ein Thema. Allerdings wurden vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Jahre ab 2025 genannt.

Besteht die Möglichkeit, den Ausbau des Basler Fernwärmenetzes zu forcieren?

Für den Ausbau des städtischen Netzes haben wir 15 Jahre veranschlagt. Das ist sehr sportlich. Das entspricht zusätzlichen Baustellen auf 60 Kilometern. Das muss zeitlich und organisatorisch koordiniert werden. Wir tun, was wir können. Punkto Ökologisierung der Produktion versuchen wir aber, das Thema noch zu forcieren.

Auf nationaler Ebene wird darüber diskutiert, einen Teil der Versorgungslücke mit Gaskraftwerken zu schliessen. Wären Sie bereit, an solchen Projekten mitzumachen?

Wir haben keine Pläne, uns an solchen Kraftwerken zu beteiligen. Dafür gibt es geeignetere Player. Wir planen, unser Portfolio an Fotovoltaikanlagen auszubauen und wir möchten unsere Versorgung mit Strom aus Wasserkraft absichern. Hier stehen einige Rekonzessionierungen an.

Hat das vor allem mit dem grünen Image der IWB zu tun?

Es passt auch von den Kompetenzen her nicht. Wir können überall dabeisein, unser Fokus liegt auf den erneuerbaren Energien. Selbstverständlich fliesst auch in unserem Netz Strom, der in Deutschland in Gaskraftwerken produziert wurde. Oder in einem solch schwierigen Jahr sogar Strom aus Kohlekraftwerken. Aber unser Weg ist ein anderer: Wir produzieren in unseren eigenen Kraftwerken mehr erneuerbaren Strom, als unsere Kunden brauchen.

Die Basler IWB sind im Kanton Glarus am Muttsee an der grössten Solaranlage der Alpen beteiligt. Gian Ehrenzeller (22. Oktober 2021)

Sie haben jüngst gemeinsam mit der Axpo im Kanton Glarus die grösste Solaranlage in den Alpen realisiert. Verfolgen Sie ähnlich grosse Projekte in der Region Basel?

Wir sind interessiert, beim geplanten Solarpark in der Walliser Gemeinde Grengiols mitzumachen. Auf 2000 Metern Höhe könnten dort im Winterhalbjahr 500 Gigawattstunden oder mehr Strom produziert werden. Für solche grossen Freiflächenanlagen sind allerdings gesetzliche Anpassungen nötig, wie sie jetzt auch in den Parlamentskommissionen beraten werden. Anlagen dieser Dimensionen sind in der Region Basel kaum möglich. Dennoch möchten die IWB auch hier vorwärtsmachen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, auch mit lokaler oder regionaler Produktion unseren Beitrag zu leisten.

Welches ist die grösste Fotovoltaikanlage der IWB in der Region?

Das ist noch immer jene auf dem Dach der Messe Basel.

Wo stehen Sie heute bei der Fotovoltaik und wohin wollen Sie?

Der Anteil der Fotovoltaik an unserer Produktion beträgt derzeit zwei Prozent. Wir werden viele Millionen in die Sonne investieren. Die Fotovoltaik ist in der Schweiz mit Abstand die erneuerbare Energieträgerin mit dem grössten Potenzial. Wir möchten sowohl Kundenanlagen realisieren als auch solche, die unserer Produktion dienen. Aber der Anteil der Fotovoltaik wird kleiner bleiben als jener der Wasserkraft. Letztere wird das Rückgrat unserer Versorgung bleiben.

Beim Ausbau der Windkraft harzt es in der Schweiz. Die IWB haben auf dem Chall seit über zehn Jahren ein Projekt am Laufen. Noch immer steht dort kein Windrad. Woran liegt's?

Solche Projekte benötigen in der Schweiz viel Zeit. Die IWB werden nicht im grossen Stil Windanlagen in der Schweiz bauen. Die Fotovoltaik ist für uns strategisch bedeutender. Dennoch sind wir überzeugt, dass lokal produzierte Windkraft sinnvoll ist. Den Windpark auf dem Chall mit vier Windrädern wollen wir weiterhin bauen. Es ist wichtig, nicht gleich bei jeder Gegenwehr umzuknicken, zumal es in der Region auch starke Unterstützung für das Projekt gibt.

Wird etappenweise von Gas auf Pellets umgerüstet: das Heizwerk der IWB im Gundeldinger-Quartier. Roland Schmid (17. Juni 2022)

Sie möchten das Kraftwerk beim Bahnhof SBB, das Wärme aus Gas produziert, teilweise umrüsten auf Pellets. Auch hier gibt es Befürchtungen, dass es Probleme geben könnte mit dem Nachschub.

Grundsätzlich ist das aus unserer Sicht ein sehr sinnvolles Projekt. Da geht es ja genau darum, ein Kraftwerk, das heute mit Gas gefeuert wird, in eine ökologische Zukunft zu führen. Der Umbau wurde bereits gestartet. Wir haben im Detail abgeklärt, ob wir mit unserer hohen Nachfrage nach Pellets den Markt sprengen würden. Das ist nicht der Fall. Je mehr Kraftwerke umgerüstet werden, desto mehr stellt sich aber die Frage, ob Pellets in genügender Menge zu einem vernünftigen Preis vorhanden sind.

Wie kommentieren Sie die Kritik an den damit verbundenen Lastwagenfahrten im Gundeli?

Das Kraftwerk befindet sich mitten in der Stadt. Das ist so. Ich meine aber, dass die mit dem Kraftwerk verbundenen Lastwagenfahrten im Kontext des gesamten Verkehrs im Quartier nicht gross ins Gewicht fallen.

Schlussfrage: Die SVP sagt, die Energiestrategie sei gescheitert und die Gründe für die aktuelle Krise lägen nicht im Krieg, sondern in einer gescheiterten Energiepolitik. Ihr Kommentar?

Ich halte das für eine sehr verkürzte Betrachtungsweise. Ich bin Energiewirtschafter. In dieser Funktion sehe ich, dass wir beim Gas wegen des Krieges in eine grobe Mangellage reinlaufen könnten. Für mich ist das ein ganz anderes Thema als der Umbau der Energieversorgung, von dem ich überzeugt bin, dass er notwendig ist. Ich wünsche mir mehr Geschwindigkeit und eine stärkere Priorisierung der energiewirtschaftlichen Ziele der Schweiz.

Zur Person Nicole Nars-Zimmer Claus Schmidt, CEO der IWB Claus Schmidt (54) ist seit dem 1. April 2018 Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) der Industriellen Werke Basel (IWB) und in dieser Funktion Nachfolger von David Thiel. Zuvor war Schmidt zwei Jahre in der Geschäftsleitung der IWB tätig, zunächst als Chief Operation Officer (COO), dann als stellvertretender CEO. Schmidt ist Gründer, langjähriger CFO und Verwaltungsrat des Energieberatungsunternehmens The Advisory House AG mit Sitz in Zug. Auch war Schmidt als Strategieberater für Accenture tätig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen