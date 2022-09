Strommangel: Kalte Räume und geschlossene Türen

Strommangel Kühle Räume, geschlossene Türen und fehlende Werbung – so könnte Basel im Winter aussehen Die Energie wird knapp diesen Winter. Die Universität und das Theater Basel prüfen, welche Massnahmen sinnvoll sind. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

In der Universitätsbibliothek könnte es diesen Winter kühl werden. Roland Schmid

Die Energie wird knapp in der Schweiz. Der Bund präsentierte am 31. August 2022 die Kampagne «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht». Die Kampagne zeigt Tricks zur Senkung des Energiebedarfs für die Bevölkerung und die Wirtschaft. So soll eine Mangellage verhindert werden. Beispielsweise senke die Post die Raumtemperatur und kürze oder streiche sogar die Zeiten der eigenen Leuchtreklamen, um Energie zu sparen, schreibt das Unternehmen.