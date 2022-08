Energiekrise 161 Franken teurer wird die Stromrechnung im nächsten Jahr für grössere Haushalte in Basel Ab dem 1. Januar 2023 müssen Kundinnen und Kunden der Industriellen Werke Basel (IWB) mehr für ihren Strom bezahlen. Im Schnitt 12 bis 15 Prozent. Grund dafür ist der drohende Gas- und Strommangel. Zara Zatti Jetzt kommentieren 30.08.2022, 15.02 Uhr

Wer Geld sparen will, muss öfters mal den Stecker ziehen. Symbolbild: Hanspeter Baertschi

Die Strompreise an den Handelsmärkten bewegen sich auf einem noch nie dagewesenen Niveau. Letzte Woche äusserte sich die Basler Regierung zum Strommangel, ein kantonaler Krisenstab ist seit Mitte Juli im Einsatz. Nun ist klar: Der Strom der IWB wird im nächsten Jahr teurer, wie diese am Dienstag in einer Mitteilung schreiben. Je nach Verbrauchsverhalten und Tarif zahlen Kundinnen und Kunden der Grundversorgung für ihre Stromrechnung im kommenden Jahr durchschnittlich rund 12 bis 15 Prozent mehr als 2022.