Studentenausgang: Uni-Basel-Bar «Verso» öffnet seine Tore wieder

23.02.2022

Beim Semesterstart-Event der Skuba am Donnerstag können die Studierenden ihre Masken zu Hause lassen. Nicole Nars-Zimmer

Lange war es ruhig im Kellergewölbe des Kollegienhauses der Universität Basel. Denn nicht nur der Präsenzunterricht, auch viele andere Aktivitäten der Uni fielen in den letzten zwei Jahren der Pandemie zum Opfer. So auch die von der Studentischen Körperschaft der Universität Basel (Skuba) organisierten Veranstaltungen im «Verso». Neben Vorlesungen, Podiumsgesprächen und Vorstellungen fand im Club am Petersgraben auch jeden Donnerstag der Studentenausgang statt.

Mit dem Fall der Massnahmen ändert sich dies nun aber zum Semesterbeginn schlagartig. Bereits letzte Woche war klar, dass ein Semesterbeginn-Event am Donnerstag im Verso mit 100 Menschen und 2G+-Regelung stattfinden wird.

Nun ist klar: Das Verso kann ab Donnerstag wieder aus dem Vollen schöpfen. «Wir haben mit der Uni noch einmal Rücksprache gehalten. Nun können wir den Normalbetrieb wieder hochfahren», sagt Murat Dimen, Leiter des Kulturressorts der Skuba. Somit sei es wieder möglich, Veranstaltungen wie vor der Pandemiezeit durchzuführen.

Das Eventleitungsteam steht

Auch auf der Personalseite kann die Uni-Bar mit Erfreulichem aufwarten. «Für das Eventleitungsteam konnten wir zwei neue Mitarbeitende gewinnen.» Diese würden nun eingearbeitet werden, um danach Stück für Stück die bisherige Eventleitung abzulösen, sagt Dimen.

Mit dem Barpersonal sei die Skuba momentan noch in Verhandlungen. «Wir hoffen darauf, dass die entsprechenden Personen genug Geduld mit uns haben, da wir den Bewerbenden aufgrund der unklaren Lage längere Zeit keinen Bescheid geben konnten», sagt Dimen.

So findet nun diesen Donnerstag das erste Mal seit dem Frühjahr 2020 wieder eine Semesterstartparty statt. «Die Rückmeldungen aus Studienkreisen zeigen, dass die Menschen unbedingt wieder sozialisieren wollen und auf Partys gehen.» Auch dieser Aspekt wird am Donnerstag im Verso nicht zu kurz kommen.

Zukunftsprojekte sind in Abklärung

Ab 21 Uhr ist dann der Auftakt der Semesterstartparty. Und mit Franky Stache konnte zusätzlich ein in der Region bekannter DJ gewonnen werden. «Wir sind froh, dass er so kurzfristig noch zugesagt hat», sagt Dimen.

Das Skuba-Team schraubt zudem auch an der Zukunft: Im Rahmen des Uni-Programms «back on Campus» veranstaltet die Körperschaft ein Kennenlernen für Studierende. Das Programm wurde von der Uni-Leitung initiiert, um der Studentenschaft die Rückkehr in persona an der Universität zu erleichtern.

Das Datum dieser Veranstaltung ist laut Dimen aber noch nicht bekannt. Des Weiteren sei das Eventleitungsteam bereits an Abklärungen, um das Verso auch für spezielle Events ausserhalb des Universitätsalltags in eine Location für junge Menschen verwandeln zu können.

