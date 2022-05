Süsses in der Innenstadt Dunkin' Donuts zieht am Barfüsserplatz ein Coop To Go verlässt den Barfi in der Basler Innenstadt. In die Filiale zieht nun Dunkin' Donuts mit einem speziellen Angebot im Gepäck ein. Lea Meister 11.05.2022, 13.07 Uhr

Im Kleinbasel gibt es bereits einen Dunkin' Donuts. Nicole Nars-Zimmer

Der Coop To Go am Barfüsserplatz schliesst nach fünf Jahren. Wie das Onlinemedium Bajour weiss, wird Dunkin' Donuts in die der Streitgasse 20 einziehen. Coop To Go wird derweil am 18. August eine Filiale im St. Jakob Park eröffnen.

Am Barfi wird also bald die zweite Dunkin'-Donuts-Filiale in Basel eröffnen. Neu wird sein, dass Kundinnen und Kunden ihre Donuts mit einem Handybild ihrer Wahl bedrucken lassen können. Diese Möglichkeit gibt es bisher nur in Basel.

Im zweiten Stock soll es ausserdem die Möglichkeit geben, sich auf einer mit Augmented Reality bespielten Wand über Dunkin' Donuts zu informieren. Wann die Filiale eröffnen soll ist gemäss Bajour noch unklar, man befinde sich bei Dunkin' Donuts «in den letzten Abklärungen».