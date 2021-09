«Summerfasnacht» «Ein Stück Normalität»: Fasnacht light in Pratteln macht viele froh An der «Summerfasnacht» frönten mehrere hundert Narren ihrer Leidenschaft. Der Organisator war nicht nur happy. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 19.09.2021, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie an einer richtigen Fasnacht wird auch an der «Summerfasnacht» geschränzt, was das Zeug hält. Juri Junkov

«Ungewohnt heiss ist es», stöhnt der Schlagzeuger und nimmt schwitzend seine Larve ab. Kurz nach 18 Uhr sind es auf dem Areal der Frenken-Garage in Pratteln immer noch warme 25 Grad im Schatten. «Fasnacht light», sagt Markus von der Basler Gugge Six Pack und nimmt zügig einen Schluck Bier. «Ich hatte es mir anders vorgestellt», murmelt ein Mädchen. Räppli wurden bereits im Aufruf zur «Summerfasnacht» auf den sozialen Medien verboten. Aus den Boxen klingen Schlager. Statt Wurforangen gibt's Hotdogs, Sonne pur und die zaghafte Vorfreude auf ein unbeschwertes Rendez-vous mit Frau Fasnacht.

Massnahmen-Skeptiker halten sich bedeckt

Zu diesem kommen mehrheitlich geladene Guggenmusiker – der Ansturm fasnachts-hungriger Passiven bleibt aus. Zählten die Organisatoren am Freitag rund 300 Anwesende, werden es im Lauf des Samstagabends um die 500 sein. Immer mehr Aktive trudeln ein und werden zur Eingangskontrolle samt Covid-Zertifikat gebeten. Dieses sei theoretisch nur für die Schnitzelbänke im Foyer und nicht im Freien nötig, klärt uns Yannis auf. Die Mehrheit sei verständnisvoll, betont er.

Allfällige Massnahmen-Skeptiker halten sich bedeckt. «Wir sind alle geimpft», betont der Major der Grenzacher Node Chaote. Wie bei ihren Basler Gleichgesinnten ist ihre Vorfreude auf den ersten Auftritt in diesem Jahr spürbar. Die meisten sind zum ersten Mal seit zwei Jahren Fasnachtsabstinenz in ihr Kostüm geschlüpft. «Endlich», frohlockt Vorträblerin Tamara und führt den Stamm samt ihren Söhnen stolz zum ersten Einsatz an diesem langen Abend.

«Die Nachfrage ist verhalten»,

sagt die Wirtin, die ebenfalls Mehlsuppe anbieten wollte. «Dafür wäre es wohl zu warm», kommentiert ihr Sohn, der Larve-Stöhli, der mit seiner Larven-Ausstellung für einen Hauch Fasnachtstradition sorgt. Die Tränenfurzer drehen auf. «Wir sind am Nachholen», sagt ein tanzendes Paar. Die ersten Bierdosen zeigen gen Himmel, und von der Strasse her hupt es zustimmend. Ein Besucher wippt mit einem Zweimonatigen im Tragetuch mit. Für die Fasnachtsfamilie Cereghetti sei der Event ein Stimmungsmacher, betont der Major der Tote Chaote.

«Wir sind von 34 auf elf geschrumpft»,

bedauert Peter Cereghetti den coronabedingten Rückgang seiner Guggen-Mitglieder.

«Die Fasnacht lässt sich nicht ersetzen», räumt Michel, der Guggen-Präsident der Tränenfurzer, ein. Gemeinsam belebe man das fasnächtliche Treiben wieder, sagt er und schwärmt vom gut organisierten Event und der Präsenz sechs baselstädtischer Guggen. An der in der letzten Woche stattfindenden Präsidentenkonferenz sei die «Summerfasnacht» kein Thema gewesen, betont er und bedauert den mangelnden Rückhalt für Basler Guggen.

Kritik ging am Initianten nicht spurlos vorbei

Die Kritik am Event, die im Vorfeld geäussert wurde, sei auch am Initianten der «Summerfasnacht» Ruedi Gysin von den verrugten Rhy-Waggis nicht spurlos vorbeigegangen.

«Vom Basler Fasnachts-Comitée war niemand zu Besuch»,

sagt Gysin. Bereits nach der ausbleibenden Fasnacht im März habe er sich vergeblich an sämtliche junge Garden gewandt.

«Die gute Stimmung hat sich auch ohne ihr Zutun durchgehend gehalten»,

zeigt sich Gysin, der zuvor als «Kuni vom Gundeli» den Schönheitswahn und Corona besang, zufrieden.

Ein Meter voller Shots wird serviert. Die Stimmung kippt vom Dorffest zur feuchtfröhlichen Sause.

«Wir mussten Wodka-Nachschub im dreistelligen Bereich organisieren»,

sagt Gysin. Zudem sei doppelt so viel Bier wie am Freitag geflossen. Mit dem steigenden Alkoholpegel fallen die letzten Hemmungen. Abstände werden weniger eingehalten, Tanzende liegen sich in den Armen, und auf Masken wird durchgehend verzichtet. «Ein Stück Normalität», schwärmt ein Aktiver. «Mehr Guggenfest als Fasnacht», meinen René und Mbuya von der Gugge Schrumpfköpf zur ersten «Summerfasnacht». Die Grenzacher legen ausserprogrammlich eine Zugabe hin, die von einer Polizeipatrouille ausgebremst wird.