Swiss Comic Con «Wir empfehlen abnehmbare Kopfteile»: Kontrolle der Zertifikate wird an der Fantasy Basel knifflig Am kommenden Wochenende findet die Swiss Comic Con in der Basler Messe statt. Verkleidungen sollen laut dem Veranstalter trotz Zertifikatspflicht möglich sein. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Normalerweise findet die Fantasy Basel jährlich statt. Auf dem Bild: die Messe von 2019. Kenneth Nars

Während eines Wochenendes im Jahr tummelt sich in Basel gefühlt jede Figur aus der Comic-, Cosplay-, Film- und Gamingwelt: vom lebensgrossen Super Mario und Luigi über Starwars Stormtrooper und japanische Cosplay-Figuren in farbigen Röckchen und grellen Perücken bis zu Wikinger und Zombies. Am kommenden Freitag ist es wieder so weit und die Besucherinnen und Besucher der Fantasy Basel verwandeln sich und damit die Stadt in ein buntes Getümmel aus fantasievollen Figuren.

Die Messe findet wieder statt, nachdem sie letztes Jahr aufgrund von Corona zunächst auf den Frühsommer 2021 und jetzt schliesslich auf das kommende Wochenende verschoben wurde. Die Pandemie ist noch nicht überwunden, weswegen es dieses Jahr für die verkleideten Fans sinnvoll ist, für die Planung des Events die Coronaregeln im Hinterkopf zu behalten: Wie auch bei anderen Grossveranstaltungen gilt an der Fantasy dieses Jahr die Zertifikatspflicht. Und dazu gehört eine Ausweiskontrolle.

Vollständiges Kostüm erst nach der Zertifikatskontrolle

Was schwer wird, wenn eine Person eine Maske trägt, die sich nicht leicht vom Kostüm lösen lässt oder das Gesicht mit Schminke so sehr verfremdet hat, dass sie dem eigenen Ausweisbild nicht mehr ähnelt. «Wir empfehlen Kostüme mit abnehmbarem Kopfteil, damit man sich erst nach der Eingangskontrolle vollständig verkleiden kann», schreibt dann auch ein Mediensprecher der Fantasy Basel. Vor Ort gebe es denn auch eine Garderobe, um sich fertig zu verwandeln. Für die Zugangskontrollen habe man zudem das Personal verdoppelt.

Bei einem solchen Make-up ist die Person auf dem Ausweis wohl kaum zu erkennen. Kenneth Nars / BLZ

Für Personen jedoch, die auf das spektakuläre Make-up oder den aufwendig angebrachten Gesichtsschmuck nicht verzichten wollen, hat die Messe ebenfalls eine Lösung: In diesen Fällen sei eine Voranmeldung möglich, bei der das weitere Vorgehen je nach Kostüm individuell vorgenommen werde, «damit wir die Person sicher dem Ausweis zuordnen können», schreibt der Mediensprecher weiter. Dies sei erfahrungsgemäss jeweils nur bei wenigen Personen der Fall. «Eine handvoll» habe sich bisher gemeldet. Auch bei Waffen-Nachbildungen sei je nachdem eine Abklärung nötig.

Fläche der Fantasy versiebenfacht

Damit die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr genügend Platz haben, habe man das Festivalgelände von 10'000 Quadratmeter auf 70'000 Quadratmeter versiebenfacht. Während vor zwei Jahren über 54'000 Fans am Event teilnahmen, wolle man dieses Jahr keine Rekordzahl anstreben: «Wichtig ist, dass sich die Besuchenden bei uns sicher fühlen», so der Mediensprecher. Auch Besucherinnen und Besucher sowie Ausstellerinnen und Aussteller aus dem Ausland erwarte man: «Wir rechnen mit rund fünf bis zehn Prozent Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland.»

Wie jedes Jahr finden das gesamte Wochenende über Workshops, Shows und Ausstellungen auf dem Gelände statt. Es treffen verschiedene Fangruppen aufeinander, in E-Sports Turnieren und Gamingzonen können Angefressene ihr Können unter Beweis stellen. Am Freitag sei ausserdem der Family Day: Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren können während des Tages in Begleitung eines Erwachsenen die Fantasy zum halben Preis besuchen. «Damit möchten wir zum Abschluss der Schulferien der Familien und Kindern ein spezielles Highlight ermöglichen.» Um den Kindern und Jugendlichen ebenfalls etwas bieten zu können, seien an diversen Ständen Spezialprogramme für die jungen Fans vorgesehen, wie der Mediensprecher der Fantasy Basel mitteilt.