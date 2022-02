Schweizer Tropeninstitut: Villa in Basel wird nun renoviert

Swiss TPH Die «Tropeli»-Villa in Basel wird nun renoviert Seit 1947 befindet sich das Schweizerischer Tropeninstitut (Swiss TPH) in der ehemaligen Arztvilla zur Föhre an der Socinstrasse 57. Dieser Standort muss erneuert werden. Hans-Martin Jermann 02.02.2022, 21.13 Uhr

Das Tropeninstitut an der Socinstrasse 57. Kenneth Nars

Die altehrwürdige Villa Föhre an der Socinstrasse 57 wird in den nächsten Jahren renoviert. Deshalb zieht das Reisemedizinische Zentrum des Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) von dort in ein Nebengebäude um. Heute Donnerstag nehmen die Ärztinnen und Ärzte ihre neue, temporäre Praxis an der Socinstrasse 55 in der Nähe des Brausebads in Betrieb, heisst es in einer Mitteilung.

Das Reisemedizinische Zentrum wird in der Stadt bleiben. Dies im Gegensatz zu den übrigen Bereichen des Swiss TPH. Diese wurden in den vergangenen Monaten an den neuen Hauptsitz im Allschwiler Bachgraben verlegt (die bz berichtete). Der Umzug werde dieser Tage abgeschlossen, teilt das Swiss TPH mit. Die offizielle Einweihung des Neubaus in Allschwil findet am 1. April statt. Dort sind künftig 700 Mitarbeitende aus 80 Nationen tätig.