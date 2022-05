Basler Richter wollen sich nicht mehr vom Volk wählen lassen

Dieser Artikel ist gelinde gesagt ziemlich naiv. Als Journalist müsste man sich nur mal die Namen in den wichtigsten juristischen Jobs im Stadtkanton über die letzen Jahrzehnte anschauen. Die Justiz in Basel ist in den Händen von ein paar Familien. Was das mit Unabhängigkeit der Justiz zu tun hat, ist absolut fraglich. Es erinnert eher an das Feudalherrensystem, wo wenige über viele bestummen haben. Und jetzt kommt diese Feigenblattdiskussion in der BZ - ich finds oberflächlich und absurd.