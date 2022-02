Abwärtstrend: Zigarettenautomaten ziehen in Basel nicht mehr

Tabak «Die 2009 auferlegte Hürde für den Jugendschutz zeigt Wirkung»: In Basel ziehen Zigarettenautomaten nicht mehr Wie die Abstimmung zum Tabakwerbeverbot auch ausgeht: Aussenautomaten kämpfen schon jetzt mit sinkenden Umsätzen. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«No Change»? Zigarettenautomat der ehemaligen Buvette Dreirosen vor dem Theobald Baerwart Schulhaus. Roland Schmid

Ein unglücklicher Zufall, gewiss. Aber da steht der Kasten nun einmal und sendet seltsame Signale im Vorfeld einer Abstimmung über mehr Jugendschutz, für den sich angeblich auch die Tabakindustrie einsetzt – am Rheinufer, keine zehn Meter vom Theobald-Baerwart-Schulhaus entfernt.

«No Change» steht behelfsmässig auf dem Zigarettenautomaten, und die Schülerinnen und Schüler, die den Apparat täglich passieren, wissen aus dem Englischunterricht, was das heisst. Kein Rückgeld, aber eben auch: kein Wandel. Es klingt beinahe wie ein Schlachtruf.

Unauffällig um jeden Preis: Automat in Tarnfarbe an der Ecke Dornacherstrasse / Gempenstrasse. Roland Schmid

Frage an das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) zu Zigarettenautomaten im Allgemeinen und zu jenem vor der Schule am Unteren Rheinweg im Besonderen: Muss das sein? Daniel Hofer, Co-Leiter Kommunikation, ist erst einmal irritiert, dass der Kasten überhaupt noch dort steht. «Der Automat ist ein besonderer Fall», erklärt er nach kurzer Abklärung. «Er gehörte zur abgeräumten Dreirosen-Buvette und wird demnächst verschwinden.»

Damit entfällt einer von nur drei Automaten, die auf Basler Allmend stehen. Die zwei anderen – beide in den Sechzigerjahren bewilligt – stehen an der Kleinhüningerstrasse respektive an der Mattenstrasse.

«Sie sind an einer Hauswand befestigt, ragen aber auf die Allmend hinaus», erklärt Hofer. «Deshalb zahlen die Grundeigentümer eine jährliche Gebühr von je 330 Franken.» Zu allen übrigen Aussenautomaten auf Privatgrundstücken kann das BVD nichts sagen, mit den Betreibern der gebührenpflichtigen Geräte stehe man nicht in Kontakt.

Dellen im Umsatz

Franz Brunner betreibt den Buvette-Automaten am Unteren Rheinweg. 29 Jahre arbeitete er bei einem deutschen Unternehmen, das solche Geräte herstellte und unterhielt. «Dann ging das Geschäft Konkurs», erzählt Brunner am Telefon.

«Weil ich schon vorher keinen Lohn mehr ausbezahlt bekam, übernahm ich einige Automaten. So habe ich angefangen.»

Neben Automaten in den Kantonen Aargau und Zürich betreibt Brunner auch in der Region Basel etliche Geräte, die er vor elf Jahren von der damals noch in Pratteln domizilierten Tabamat AG übernahm.

Werben dürfen nur die anderen: Zigarettenautomat an der Reichensteinerstrasse. Roland Schmid / BLZ

«Ich bin jede Woche mindestens einmal in Basel, um sie zu kontrollieren», erzählt Brunner. Es gebe viel Vandalismus, die Leute würden manchmal ungeduldig. Das liegt an der Ausweispflicht für Aussenautomaten, die 2009 eingeführt wurde. Zu Beginn war die Technologie der Kartenleser noch anfällig, mittlerweile läuft sie besser.

Brunner hat einen Kredit aufgenommen, um seine Geräte nachzurüsten. «Ab Einlesen des Dokumentes hat man nur eine Minute Zeit, um Zigaretten zu kaufen», erklärt er das Prozedere. «Sonst fängt man wieder von vorne an.»

Der Unmut darüber sorgt nicht nur für Dellen in den Geräten, sondern auch im Umsatz. Wie in der übrigen Schweiz nehme die Zahl der Maschinen in Basel ab, lässt die Medienstelle von British American Tobacco Switzerland (BAT) auf eine schriftliche Anfrage ausrichten. «Das Geschäft mit meinen Automaten ist rückläufig», stellt auch Brunner fest. «Die 2009 auferlegte Hürde für den Jugendschutz zeigt seine Wirkung.»

Der Zigarettenautomat an der Bäumlihofstrasse. Roland Schmid

Eine Einschätzung, die von der Lungenliga beider Basel geteilt wird. «Für uns spielen die Automaten im Gegensatz zu früher keine allzu wichtige Rolle mehr als Verkaufsort», schreibt Urs Brütsch, Projektleiter «Kinder ohne Tabak», auf Anfrage. «Natürlich ruft schon allein der Automat den Gedanken an Zigaretten hervor. Aber ohne produktbezogene Werbung erachten wir das als vernachlässigbar.»

Auf verlorenem Posten

Dass die Basler Zigarettenautomaten im öffentlichen Raum – unabhängig vom Ausgang der Abstimmung am 13. Februar – keine Werbeträger sind, liegt an der kantonalen Plakatverordnung. «Werbung für Tabakwaren ist nicht zulässig», so Hofer vom BVD.

Entsprechend zurückhaltend und uniform treten die Geräte in Erscheinung, individuell höchstens durch die unterschiedlichen Grade ihrer Vandalisierung. Auf dem neutralen Beige oder Grün der Gerätehüllen lassen sich die Spuren der Zeit besonders gut ablesen. Und sie haben sich, auch in der Wahrnehmung einer breiteren Öffentlichkeit, nicht gut gehalten.

Ein Hauch von Fünfzigerjahren: «Cigaretten» am Clarahofweg. Roland Schmid / BLZ

Klingt im Französisch geschriebenen «Cigarette» noch etwas von dem Genuss und Glamour an, den die Tabakindustrie einst für ihre Produkte in Anspruch nahm, bieten die Automaten mehrheitlich einen trostlosen Anblick.

Zumeist in Wohnquartieren oder an Ausfallachsen angebracht, wirken sie wie trotzige kleine Bunker in einem Verdrängungskampf, der sich auf der Strasse nicht mehr gewinnen lässt. Tatsächlich ist nur schwer vorstellbar, dass sich Jugendliche von diesen Maschinen auf verlorenem Posten zum Rauchen verleiten lassen.

Umso grössere Aufmerksamkeit widmet die Lungenliga beider Basel deshalb dem Cyberkrieg, um im martialischen Sprachbild zu bleiben. «Für uns ist es viel wichtiger, dass Werbung in den sozialen Medien oder direkt via Mails nicht mehr erlaubt sein wird», sagt Brütsch. Das scheint dringend nötig: Zwar sinkt der Tabakkonsum seit 15 Jahren, wie sich dem Webauftritt des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) entnehmen lässt.

Gleichzeitig ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher seit 2011 stabil, und das bei jährlich mehreren Tausend Todesfällen aufgrund von Tabakkonsum. Es gibt also Nachwuchs, nur lässt sich dieser nicht auf der Strasse, sondern von Influencern online und an Festivals anfixen.

Kein öffentliches Interesse

Mit der Initiative und dem Tabakproduktgesetz versuche man, der «skrupellos agierenden Industrie» Grenzen zu setzen, die sie sich selbst nie setzen würde, sagt Urs Brütsch:

«Es ist ein stetes Austarieren der Spielregeln rund um das Suchtmittel Nr. 1 in der Schweiz.»

Wie sich ein Tabakwerbeverbot auf sein Geschäft auswirken würde, kann Automatenbetreiber Franz Brunner nicht abschätzen. «Solange es die Zustände erlauben, werde ich den Familienbetrieb aufrechterhalten. Aber wenn es nicht mehr rentiert, werde ich damit aufhören müssen.»

Abwärtstrend: Die Zahl der Zigarettenautomaten, hier an der Breisacherstrasse, schrumpft. Roland Schmid / BLZ

Dass der Zigarettenautomat sich vom Abwärtstrend erholt, ist unwahrscheinlich. Das Bau- und Gastroinspektorat weise für Basel-Stadt nur drei Bewilligungen für Zigarettenautomaten im ­privaten Raum aus, die auch von Passantinnen genutzt werden können, sagt Daniel Hofer: an der Unteren Rebgasse, an der Oberwilerstrasse und am St.Alban-Ring. Weitere Verfahren ­seien nicht hängig.

Zwar gebe es keine rechtliche Grundlage, um bestehenden Automaten auf Allmend die angestammten Bewilligungen zu entziehen. «Sollten aber neue Gesuche kommen, wäre das öffentliche Interesse dafür heute wohl nicht mehr gegeben.» Auf das Rückgeld der Automatengebühren kann die Stadt verzichten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen